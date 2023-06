Les coupes de Bell Media aident le gouvernement Trudeau, accuse un élu

Bell Media aurait annoncé le renvoi de journalistes juste à temps pour aider le gouvernement Trudeau à faire adopter cette semaine son projet de loi C-18, qui prévoit forcer Google et Facebook à financer des médias, accuse un député conservateur.

« Il y a quelque chose de suspect à mon sens de voir Bell couper 1300 personnes une semaine avant que ce projet de loi soit adopté », a lâché le député Kevin Waugh, lundi, à l’entrée du Parlement fédéral à Ottawa.

L’élu de la Saskatchewan est lui-même un ancien journaliste ayant fait carrière au réseau CTV de Bell, l’une des victimes d’importantes suppressions de postes la semaine dernière.

Il trouve louche que les compressions aient été annoncées maintenant, en juin, et non juste avant la rentrée de septembre. Selon, lui, Bell dispose de lobbyistes au courant d’informations cachées par le gouvernement sur un projet de loi sur le point d’être adopté aux Communes.

« Il doit y avoir quelque chose dans ce projet de loi [C-18] qui bénéficie à Bell. [Mais] je ne sais pas quoi », ajoute-t-il aux questions du Devoir.

Dans une note interne annonçant la mise à pied de près de 3 % de ses employés, Bell Média a écrit que la compagnie faisait face à « la migration en cours des revenus publicitaires vers des plateformes numériques étrangères » comme Facebook et Google. Le projet de loi C-18 prévoit justement de forcer la négociation entre ces deux géants du Web et les médias d’information, incluant les grands groupes.

Les conservateurs ont de sérieuses réserves au sujet de C-18. Le projet de loi a d’abord été promis pour aider les médias régionaux ou locaux, mais a été « pris en otage par CBC et Bell Média », selon Kevin Waugh, qui est aussi le vice-président du comité parlementaire du patrimoine.

Un prix maximum rejeté

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a justement annoncé vendredi dernier qu’il compte refuser de fixer une limite aux montants à payer par Google et Facebook aux médias canadiens sous cette nouvelle loi, comme le lui suggère le Sénat.

Il s’agit de l’une des modifications que demandaient Google et Facebook. Ces entreprises critiquent le fait que C-18 permettrait théoriquement au gouvernement de les forcer à compenser les médias pour chaque lien vers des articles de nouvelles qui apparaissent sur leur plateforme. Elles ont toutes deux décidé de bloquer les sites de nouvelles pour une partie des internautes afin de protester au projet de loi.

Google a affirmé que ce « test » lui a permis de conclure à la très faible valeur pécuniaire des nouvelles pour son moteur de recherche. Or, les sénateurs ont voté pour modifier C-18 afin que les négociations entre les médias et les plateformes soient limitées par ce montant.

Dans sa réponse officielle, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a indiqué que cette modification proposée par le Sénat « min[e] les objectifs du projet de loi qui visent à encourager des accords équitables » et « rédui[t] la portée du processus de négociation. »

Adopté cette semaine

Toute une série d’amendements suggérée par les sénateurs ont par contre été acceptés par son gouvernement. Le Sénat a par exemple proposé d’inclure une période de six mois pour l’entrée en vigueur de C-18 après son adoption, attendue cette semaine et possible dès mardi.

Les sénateurs ont également ajouté la garantie qu’un média peut s’exclure des négociations collectives avec Google et Facebook s’il ne souhaite pas en faire partie. Ils ont aussi précisé des sections de la loi concernant les communautés de langues minoritaires officielles, noires ou autochtones.

En faveur du projet de loi, le député bloquiste Martin Champoux a affirmé mardi dernier qu’il allait « s’assurer que C-18 soit adopté le plus rapidement possible. » Les débats finaux sur le texte doivent se tenir lundi.

Avec La Presse canadienne