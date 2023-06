Sur son départ, Erin O’Toole accuse les élus de polariser la société

Le député et ex-chef du Parti conservateur Erin O’Toole a utilisé son discours d’adieu au Parlement, lundi, pour s’en prendre à la tendance des élus de ne rechercher que des clics sur les réseaux sociaux, et ainsi d’aggraver la polarisation galopante au Canada.

« Les médias sociaux n’ont pas construit ce grand pays, mais commencent à détruire cette démocratie », a laissé tomber M. O’Toole lors de son adresse au Parlement.

Le chef conservateur démissionnaire a consacré de longues minutes de son ultime discours en tant que député fédéral pour mettre en garde ses collègues « de tous les côtés de la Chambre » d’un mal dont il a lui-même été coupable, de son propre aveu.

« Nous devenons des élus qui jugent de notre valeur par le nombre de “J’aime” que nous recevons sur les réseaux sociaux, plutôt que par le nombre de vies que nous changeons dans la vraie vie », a-t-il poursuivi.

Les méfaits des médias sociaux sont tels, selon lui, que « toute une génération de jeunes leaders n’a jamais même entendu un point de vue différent du leur ». Cela engendrerait petit à petit la dépréciation des opinions des autres. Et les élus en sont directement responsables, croit-il.

« La politique de la performance alimente la polarisation. Le signalement moral remplace la discussion. Et beaucoup trop souvent, nous utilisons cette chambre pour générer des clips. Pas pour lancer des débats nationaux. »

Polarisé des deux côtés

En guise d’exemple, Erin O’Toole a critiqué les politiciens qui présentent à tort les chasseurs comme une menace pour la société « pour s’assurer quelques points politiques dans les banlieues ».

Une référence à peine voilée aux débats entourant le projet de loi libéral C-21. L’un de ses amendements devant interdire une longue liste d’armes a été abandonné à la suite de critiques de chasseurs et d’Autochtones, dont le joueur de hockey Carey Price.

Or, le politicien conservateur a aussi dénoncé les exagérations de sa propre famille politique. « Aujourd’hui, trop souvent, on laisse passer des théories du complot au sujet de l’ONU [Organisation des Nations Unies] ou du Forum économique mondial. Nous attribuons des motifs sinistres à ces organisations », a-t-il laissé tomber, non sans rappeler que le Canada a aidé à construire les principales organisations internationales.

Le nouveau chef conservateur, Pierre Poilievre, a promis d’interdire la participation d’élus conservateurs aux rencontres du Forum Économique Mondial de Davos, un thème qu’il cultive depuis la pandémie de COVID-19, alors qu’il était simple député.

Changement d’abord aux Communes

Son prédécesseur, Erin O’Toole, a justement illustré son propos par le fait que des membres d’une même famille ne s’adressent plus la parole à cause de leur position irréconciliable sur la vaccination contre la COVID-19.

« Si nous voulons changer cela, et commencer à avoir des discussions sérieuses et respectueuses de nouveau, Monsieur le président, ce changement a besoin de partir d’ici, de la Chambre des communes du Canada », a-t-il scandé.

En début de son discours, M. O’Toole a d’abord remercié sa famille, survolé son parcours de politicien et vanté ses principales réalisations, dont la reconnaissance de la nation québécoise sous le gouvernement Harper. Des représentants de tous les partis lui ont ensuite rendu hommage à leur manière.

Fils de politicien ontarien et ex-militaire, Erin O’Toole a été élu pour la première fois dans sa circonscription de Durham lors d’une élection partielle en 2012. Il a succédé à Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur du Canada en 2020, faisant de lui le chef de l’opposition officielle.

Après un résultat décevant pour les conservateurs lors des élections générales de 2021, M. O’Toole a été délogé de son poste de chef par les autres élus de son caucus, en février 2022, au beau milieu de la crise du « convoi de la liberté » à Ottawa. Un an plus tard, en mars dernier, le député ontarien a annoncé qu’il quittait la politique à la fin de cette présente session parlementaire, en juin.