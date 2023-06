Le Parlement vote pour la fin des subventions au pétrole

Les élus libéraux ont voté lundi pour une motion qui demande à leur propre gouvernement de cesser d’investir dans les énergies fossiles, après une année de hausse du financement direct du secteur du pétrole et du gaz naturel.

« [Il faut] que cesse toute subvention, toute aide financière, que ce soit en crédit d’impôts, en subventions ou autres aux pétrolières. Il faut arrêter de financer ces gens-là », a précisé le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Therrien, peu avant un vote scellé à 210 voix pour, et 115 contre.

Seuls les conservateurs se sont opposés au texte de la motion du chef du Bloc, Yves-François Blanchet, qui exige notamment « que le gouvernement fédéral cesse d’investir dans les énergies fossiles », dans le contexte d’une accélération de la fréquence des feux de forêt.

Ce vote survient moins de trois semaines après la publication du rapport annuel d’Exportation et développement Canada (EDC), qui témoigne d’une augmentation de son financement direct aux entreprises du secteur pétrolier et gazier.

À lire aussi Ottawa a augmenté son aide au secteur pétrolier en 2022

Au total, la valeur des « activités facilitées » dans les combustibles fossiles a presque doublé en une seule année, passant de 4,4 milliards de dollars en 2021 à 8,7 milliards de dollars en 2022, principalement pour des prêts et des assurances. Or, EDC ne se sent pas concerné par la demande des Parlementaires, pour des raisons de définitions, jugeant « n’accord[er] aucune subvention ».

Débat sur la définition

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, partage lui aussi cette lecture. « Les services offerts [par EDC] le sont à des conditions commerciales », précise son attachée de presse, Kaitlin Power, qui ajoute que le ministre n’a aucun rôle à jouer dans l’établissement des priorités d’EDC.

Cette responsabilité incombe plutôt à Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique. Son bureau a refusé de préciser si la ministre est d’accord avec la hausse du financement au secteur du pétrole et du gaz naturel par EDC.

« Nous sommes en train de faire des avancées claires vers une économie verte mue par l’énergie propre qui appuie les bons emplois durables et une planète saine », peut-on lire dans une déclaration en anglais envoyée au Devoir.

Dans les faits, plusieurs experts et militants écologistes soutiennent que l’aide fournie par EDC compte comme des subventions, du moins en partie, a entendu un comité parlementaire qui se penche sur la question. C’est aussi l’avis de Julia Levin, directrice associée à Environmental Defence Canada.

« Il est reconnu internationalement que la définition d’une subvention inclut les prêts, les garanties de prêts, les transferts de risques […]. Les aides d’EDC devraient être considérées comme des subventions », lâche-t-elle en entrevue.

Pétrole vert

Le gouvernement fédéral doit d’ailleurs déposer un « cadre d’évaluation » dans les prochaines semaines pour départager les subventions « efficaces » de celles qui sont « inefficaces », afin de remplir sa promesse de se débarrasser de ces dernières pour les ressources fossiles. Le Bloc québécois a toutefois indiqué lundi que l’esprit de sa motion devait être compris comme une négation de l’idée qu’il pouvait exister un « pétrole vert » qu’il serait approprié de subventionner.

En décembre 2022, le gouvernement fédéral a demandé à EDC de couper son soutien aux activités internationales du secteur du pétrole et du gaz. Pour ses activités au Canada, toutefois, on lui demande seulement d’éliminer « le soutien aux nouveaux projets dans le secteur des combustibles fossiles, conformément aux objectifs climatiques [du] pays ».

Fort de cette directive, Exportation et développement Canada a plutôt vu les émissions liées à ses activités exploser entre 2021 et 2022, passant de 811 tonnes d’équivalent CO 2 à 1321 en une seule année, peut-on lire dans son rapport annuel intitulé : « Un monde meilleur grâce au commerce ».

Lors de la dernière campagne électorale fédérale, en 2021, Le Devoir avait révélé qu’EDC avait offert plus d’aide à l’industrie pétrolière et gazière, en moyenne, durant les années au pouvoir du Parti libéral de Justin Trudeau que sous les conservateurs de Stephen Harper.