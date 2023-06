Ottawa reste ouvert à une enquête sur l’ingérence étrangère

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a fait part de ses attentes samedi, moins de 24 heures après que l’ancien gouverneur général chargé d’enquêter sur l’ingérence étrangère lors des récentes élections fédérales a annoncé sa démission de son poste de rapporteur spécial.

M. LeBlanc a déclaré que les partis d’opposition devraient être en mesure d’unir leurs forces et d’aider le gouvernement à déterminer ce qui va suivre, notant qu’ils ont démontré leur capacité à collaborer sur les questions d’ingérence étrangère au cours des derniers mois. Cela inclut de se réunir pour adopter une motion non contraignante à la Chambre des communes qui demandait à David Johnston de démissionner de son rôle de rapporteur spécial.

M. Johnston a accepté vendredi de démissionner d’ici la fin du mois, invoquant l’atmosphère très partisane autour de son travail, après avoir juré auparavant que cela ne le dissuaderait pas.

« Ils ont tous voté pour une motion du NPD la semaine dernière qui disait que le gouvernement devrait consulter les partis d’opposition, et c’est exactement ce que le premier ministre m’a demandé de faire hier, et ce que j’espère faire ce soir, demain et cette semaine », a indiqué M. Leblanc lors d’une conférence de presse.

Le premier ministre Justin Trudeau était absent d’Ottawa samedi en raison d’une visite surprise en Ukraine. Mais M. LeBlanc a soutenu que M. Trudeau lui avait officiellement demandé de consulter des experts et les partis d’opposition sur les prochaines étapes, qu’il s’agisse de poursuivre le travail commencé par M. Johnston ou de tenir une enquête publique comme le demandent depuis longtemps les membres de l’opposition.

Il a dit qu’il souhaite qu’ils présentent une liste de personnes susceptibles de mener une enquête, ainsi que des suggestions de mandats, un calendrier et des idées sur la meilleure façon de protéger les informations classifiées top secrètes en vertu des lois de sécurité existantes.

« Vraiment, nous attendons leurs suggestions, et le moment est venu pour eux d’être sérieux », a affirmé M. LeBlanc, ajoutant que le gouvernement ne veut pas se retrouver dans la même « impasse » où les partis d’opposition peuvent saborder un processus.

Une demande des oppositions

Tous les partis conviennent que les résultats des élections fédérales de 2019 et de 2021 n’ont pas été compromis, mais ils disent toujours qu’une enquête publique est le seul moyen pour les Canadiens d’avoir confiance dans leur système électoral.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, n’a pas dit s’il était prêt à travailler avec les partis d’opposition pour trouver une solution, mais a félicité le gouvernement libéral d’avoir enfin entendu la demande des partis pour une enquête publique.

« Nous avons toujours dit que le processus devait être indépendant, public et transparent. Une enquête publique est la seule voie à suivre », a indiqué M. Singh dans une déclaration samedi.

M. Singh a souligné que toute enquête publique doit être menée par un juge n’ayant aucun lien avec le Parti libéral ou la Fondation Pierre Elliott Trudeau et qui s’est également abstenu de faire un don à un parti politique fédéral au cours de la dernière décennie au moins.

Le parti conservateur a déclaré qu’il discuterait de plus amples détails sur une enquête publique indépendante une fois que le gouvernement en aura annoncé une.

« Les seuls à causer des problèmes sont les libéraux avec le soutien de leurs partenaires de coalition du NPD », a affirmé samedi Sebastian Skamski, porte-parole du chef conservateur Pierre Poilievre, dans une déclaration.

Il a fait référence à l’accord que les deux parties ont conclu jusqu’en 2025. Cette entente permet aux libéraux de conserver le pouvoir d’ici là, mais il ne s’agit pas d’une coalition, car les néodémocrates n’ont pas de sièges au conseil des ministres et ne sont pas censés s’aligner — même s’il ne s’agit pas de votes de confiance.

« Depuis le début, les libéraux […] ont traité l’ingérence de Pékin dans notre démocratie comme une farce », a ajouté M. Skamski.

Une enquête publique d’abord exclue

M. Johnston, que M. Trudeau a nommé pour enquêter sur une ingérence présumée dans les élections fédérales de 2019 et 2021, avait exclu l’idée de tenir une enquête publique sur la question, créant une rupture avec les chefs de l’opposition.

M. Johnston a déclaré qu’une enquête publique n’était pas la bonne voie, car rendre publiques des informations secrètes risquerait de briser la confiance des alliés du Canada en matière de sécurité et de mettre en danger les sources de renseignement.

M. Trudeau a dit qu’il suivrait la recommandation de M. Johnston et a insisté sur le fait qu’une enquête publique n’a jamais été sur la table pour son gouvernement.

« Toutes les options sont sur la table. Nous avons chargé David Johnston de rédiger le rapport qu’il a rédigé et de faire des recommandations. Il a fait un excellent travail, et nous examinons maintenant les prochaines étapes », a affirmé M. Trudeau depuis l’Ukraine, samedi.

M. Johnston a publié le mois dernier un rapport sur l’ingérence étrangère qui a révélé d’importantes lacunes dans la façon dont le gouvernement fédéral gère les renseignements sur les ingérences étrangères présumées.

Lors d’une réunion d’un comité de la Chambre des communes, M. Johnston a déclaré que le problème de l’ingérence étrangère augmentait au Canada et que la capacité d’adaptation du gouvernement ne suivait pas le rythme.

Il a averti les parlementaires que la question devait être traitée rapidement.

M. LeBlanc a accusé les partis d’opposition d’avoir créé un « environnement toxique » qui a finalement poussé M. Johnston à la porte. Il s’est dit préoccupé par le fait que trouver quelqu’un pour prendre la relève en tant que chien de garde contre l’ingérence étrangère ou mener une enquête publique pourrait être difficile.

« De nombreux éminents Canadiens hésiteront naturellement à se porter volontaires pour entreprendre ce genre de travail lorsqu’ils verront ce que les partis d’opposition ont fait au très honorable David Johnston », a déclaré M. LeBlanc.

« Si nous pouvons faire baisser la température partisane et avoir une conversation sérieuse… nous pouvons trouver un éminent Canadien pour diriger cette prochaine phase publique de l’engagement. Et rapidement. Nous ne recherchons pas de retards. »