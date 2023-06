Ottawa a augmenté son aide au secteur pétrolier en 2022

Exportation et développement Canada (EDC) a augmenté son financement direct au secteur du pétrole et du gaz naturel en 2022, témoigne son rapport annuel dont le titre promet « un monde meilleur grâce au commerce ».

Ce sont 1,3 milliard de dollars d’argent public fédéral qui ont abouti dans les poches des compagnies pétrolières et gazières canadiennes l’an dernier sous forme de prêts, soit davantage que le 1,1 milliard offert par EDC en 2021. Publié le 23 mai dernier, le bilan annuel montre aussi une spectaculaire hausse des aides publiques à ce secteur sous forme d’assurances, couvrant une valeur passant de 2,4 à 6,5 milliards de dollars en une seule année.

« L’augmentation est en grande partie attribuable aux événements mondiaux, en particulier à la guerre en Ukraine, qui a entraîné la volatilité du secteur et une plus grande demande de couverture d’assurance », précise EDC, qui se vante par ailleurs d’être engagée dans la lutte contre les changements climatiques à de très nombreuses reprises tout au long du rapport.

La société d’État fédérale a pour mission d’« aider les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l’étranger », mais donne aussi des coups de pouce aux activités canadiennes du secteur pétrolier et gazier. Elle fournit soit des aides directes, comme des prêts, ou indirectes, comme des assurances ou des « solutions de cautionnement », chiffrées à 900 millions de dollars pour 2022.

Environ la moitié des assurances offertes au secteur par EDC est liée à la production de pétrole et de gaz ; l’autre, pour aider le commerce « de l’électricité et de l’énergie ». Le gouvernement Trudeau a mis un terme à de telles subventions qui prennent la direction de l’étranger, et promet de mettre fin aux subventions « inefficaces » du secteur pétrolier et gazier au Canada d’ici la fin de 2023.

Vers la fin des subventions

« Les compagnies pétrolières et gazières ont fait des profits indécents. Il me semble qu’elles sont capables de payer leurs assurances. C’est la base », a réagi la députée du Bloc québécois Monique Pauzé, aussi vice-présidente du comité parlementaire fédéral sur l’environnement et le développement durable.

Jeudi, les députés libéraux ont fait savoir en Chambre qu’ils comptent appuyer la motion de son parti exigeant, entre autres choses, « que le gouvernement fédéral cesse d’investir dans les énergies fossiles ». Le Nouveau Parti démocratique (NPD) adhère aussi à l’idée, laissant peu de doute quant à l’adoption de la motion non contraignante lors du vote, prévu lundi.

« Notre motion dit que le gouvernement doit cesser d’investir dans les énergies fossiles, mais les chiffres [du rapport annuel d’EDC] montrent que ce n’est pas le cas en ce moment », ajoute Mme Pauzé.

Elle accuse le gouvernement libéral de maintenir l’ambiguïté sur ce thème en laissant la porte ouverte aux subventions « efficaces », alors que, de son point de vue, « le pétrole vert, ça n’existe pas ».

Le Parti libéral du Canada (PLC) a d’ailleurs signé une entente avec le NPD pour se maintenir au pouvoir jusqu’en 2025 en échange de la mise en oeuvre de politiques publiques, dont, spécifiquement, « éliminer progressivement le financement public du secteur des combustibles fossiles, y compris celui des sociétés d’État, [avec] des mesures rapides en ce sens en 2022 ».

« C’est très inquiétant que EDC prête plus d’argent à des compagnies qui ont fait des profits records et dans un contexte où nous avons des exemples concrets des impacts de la crise climatique », écrit le député du NPD Alexandre Boulerice, qui se dit « toujours confiant » de faire avancer le dossier grâce à son partenariat avec les libéraux.

Pétrole vert

Exportation et développement Canada présente dans son rapport annuel divers indicateurs au calcul complexe qui prétendent que ses investissements sont plus verts. Par exemple, son « volume de production » lié aux prêts du secteur du pétrole et du gaz a totalisé 1,11 exajoule d’énergie, ce qui représente « une baisse de 40 % de l’intensité des émissions du portefeuille par rapport à 2020 ».

Du même souffle, l’institution admet que ses activités ont provoqué beaucoup plus de gaz à effet de serre (GES) que l’année précédente, de 811 à 1321 de tonnes d’équivalent CO 2 entre 2021 et 2022.

Qu’à cela ne tienne, la société d’État calcule être sur la bonne voie pour devenir carboneutre d’ici 2050. Elle souhaite réduire pour 2030 de 15 % son « portefeuille de financement » lié à l’exploitation pétrolière et gazière par rapport à 2020. Elle n’a par contre aucune intention de cesser de placer son argent dans le pétrole.

« Le secteur pétrolier et gazier, bien qu’il soit à l’origine d’une partie importante des émissions du Canada, est essentiel à l’économie canadienne et devrait le demeurer pendant la transition vers un avenir sobre en carbone », écrit la porte-parole d’EDC, Zoé de Bellefeuille, dans un courriel au Devoir.

Elle indique que l’institution aide ses clients « à renforcer leurs mesures en matière d’action climatique », comme en exigeant des entreprises pétrolières qu’ils fournissent des rapports climatiques. EDC a aussi augmenté son soutien au secteur des technologies propres, chiffré à 8,8 milliards de dollars en 2022.

« Le financement de l’industrie pétro-gazière via les investissements d’EDC constitue une forme d’appui aux énergies fossiles », tranche Andréanne Brazeau, analyste des politiques climatiques chez Équiterre. Elle est d’avis que la vision de la transition d’EDC est « incompatible avec la science », notamment en présentant le gaz naturel comme une énergie de transition.

« C’est ironique qu’Exportation et Développement Canada identifie les changements climatiques comme étant l’enjeu le plus important pour ses parties prenantes, tout en continuant à financer la principale cause de cette crise. C’est particulièrement aberrant ces jours-ci, alors que le pays est en flammes. On continue littéralement de jeter de l’huile sur le feu. »

Lors de la dernière campagne électorale fédérale, en 2021, Le Devoir avait calculé qu’EDC avait offert plus d’aide à l’industrie pétrolière et gazière, en moyenne, sous les années au pouvoir du Parti libéral de Justin Trudeau que sous les conservateurs de Stephen Harper.