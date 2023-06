Le Parlement fédéral, hybride à plein temps?

Après trois ans de séances parlementaires en mode hybride, le gouvernement de Justin Trudeau souhaite rendre la formule permanente aux Communes. La refonte apportée pendant la pandémie devrait être là pour rester, de l’avis des libéraux, qui estiment que les députés devraient eux aussi pouvoir travailler virtuellement à l’occasion.

« Cela devrait envoyer le message que tout le monde peut se présenter pour siéger à la Chambre du peuple », a fait valoir le leader du gouvernement aux Communes, Mark Holland.

Les élus fédéraux sont appelés à travailler à Ottawa 26 semaines par année et à loger loin de chez eux 140 nuits sur 365, a souligné M. Holland. Or, ces députés peuvent tomber malades, devoir s’occuper d’un proche qui le devient ou avoir des obligations familiales.

« Je pense que ce changement viendra fondamentalement changer qui, dans la société, envisage de servir le public. Et modifier la façon dont ceux qui ont le privilège de servir parviennent à répondre aux besoins des Canadiens au Parlement tout en assumant leurs responsabilités auprès de leur communauté et de leur famille », a-t-il argué, en annonçant que son gouvernement déposera une motion la semaine prochaine afin de rendre permanent le mode de fonctionnement hybride actuel de la Chambre basse — qui permet aux élus de participer aux débats et de voter de façon virtuelle.

Le changement est assuré d’être pérennisé, puisque le Nouveau Parti démocratique l’appuiera.

Un appui partagé

Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, n’est pas contre l’idée. Le vote virtuel, par exemple, est « utile » à son avis. « Nous ne rejetons pas entièrement l’hypothèse qu’une forme de Parlement hybride soit maintenue », a-t-il indiqué, en émettant cependant deux réserves.

Le Bloc souhaite s’assurer qu’un Parlement virtuel « n’affaiblisse pas la reddition de comptes » du gouvernement, en permettant aux ministres de s’absenter trop souvent plutôt que d’être en Chambre pour répondre aux questions de l’opposition. M. Blanchet souhaite en outre que le mode hybride fasse l’objet de révisions régulièrement. Le parti souverainiste tentera de convaincre le gouvernement d’amender sa proposition en ce sens.

Le Parti conservateur, pour sa part, s’y oppose farouchement. Le leader du parti aux Communes, Andrew Scheer, a accusé le premier ministre Justin Trudeau d’éviter de rendre des comptes « dès qu’il en a l’occasion ». « Il préfère être en vacances, a allégué M. Scheer par voie de déclaration écrite. Il n’est donc pas surprenant qu’il se donne en permanence la possibilité de prendre tout à la légère. »

Le député Gérard Deltell s’est cependant montré plus nuancé. « Le système hybride est pratique c’est sûr, mais il ne faut pas s’en prévaloir au quotidien. Seulement lors de situations exceptionnelles si on ne peut pas être présent », a-t-il commenté, contrairement aux officines de son parti.

Conciliation ou reddition de comptes ?

Le professeur de sciences politiques à l’Université de Waterloo Emmett Macfarlane partage les préoccupations du Bloc québécois. Le Parlement ne devrait être hybride que dans certaines circonstances selon lui : pour les votes, puis pour les débats lorsque les travaux sont en période intensive et siègent de longues heures par jour ou plusieurs semaines à la fois. Autrement, des aménagements devraient être proposés, pour les jeunes familles, par exemple.

« Les gens sous-estiment la quantité de choses qui se déroulent en personne, à l’extérieur de la Chambre », a-t-il soutenu sur Twitter jeudi. « Une situation hybride en permanence rendra les députés moins performants, la collaboration plus rare, et court le risque de donner aux chefs de parti encore plus de contrôle [sur leurs troupes] qu’historiquement — si cela est même possible. »

Mark Holland est toutefois catégorique : le Parlement doit être plus conciliant pour les députés. Lui-même a vu son mariage s’écrouler, lors de son premier mandat (2004-2011). Il a également vu son collègue et ami, feu Arnold Chan, venir travailler aux Communes dans les dernières semaines de sa vie alors qu’il souffrait d’un cancer.

À Québec, l’Assemblée nationale n’a jamais siégé en mode hybride, même pendant la pandémie où les élus se réunissaient simplement à effectifs réduits.

Le gouvernement fédéral a exigé, le printemps dernier, que ses fonctionnaires reviennent travailler en personne au moins deux à trois jours par semaine. M. Holland a rejeté la comparaison entre fonctionnaires et députés. « Ce n’est pas équivalent de comparer quelqu’un qui doit faire 30 minutes de route pour aller au travail et [des élus qui] dans certains cas doivent parcourir des milliers de kilomètres », a-t-il rétorqué.

Le gouvernement veut donc que les changements soient adoptés d’ici la relâche estivale, puisqu’autrement le mode hybride temporaire actuel viendra à échéance avec la fin de la séance parlementaire le 23 juin.

« Nous ne quitterons pas le Parlement tant que ce ne sera pas adopté », a tranché M. Holland.

Le débat doit débuter la semaine prochaine.