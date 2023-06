Sous le feu des critiques de l’opposition, David Johnston se défend

L’ancien gouverneur général, David Johnston, est venu défendre son travail et sa réputation en comité parlementaire mardi. En l’espace de moins de dix minutes, M. Johnston était la cible de critiques de l’opposition et la réunion, d’une durée prévue de trois heures, était déjà acrimonieuse.

M. Johnston, nommé rapporteur spécial par le premier ministre Justin Trudeau sur la question de l’ingérence électorale, est revenu sur les conclusions de son premier rapport présenté le 23 mai dernier. La Chine mène des opérations d’ingérence ; M. Johnston a décelé des « lacunes » dans la capacité du gouvernement de combattre cette ingérence. « Ce doit être corrigé de façon urgente », a-t-il statué, dans sa déclaration d’ouverture devant le comité parlementaire.

Puis, M. Johnston a procédé à répliquer aux critiques qui ont été émises sur son rapport, ses conclusions et l’apparence de conflit d’intérêts qui lui est reproché auprès des libéraux et de Justin Trudeau. « Ces allégations sont tout simplement fausses. Et la décision de les répéter ne les rend pas plus vraies », a-t-il insisté. « Je continue d’inviter les désaccords avec mes recommandations, mais je ne serai pas dissuadé de terminer mon travail », a-t-il tranché, en répondant à la motion adoptée à l’unanimité par les partis d’oppositions la semaine dernière le sommant de quitter son poste.

Conservateurs, bloquistes et néodémocrates réclament le départ de M. Johnston à titre de rapporteur spécial et la tenue d’une enquête publique indépendante.

L’opposition critique

Les conservateurs et les bloquistes estiment que David Johnston a été trop proche de la famille Trudeau, au fil des ans. L’ancien gouverneur général a été un ami de l’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau et fréquenté les Trudeau lorsque l’actuel premier ministre était enfant. Il insiste aujourd’hui pour dire qu’il n’a pas côtoyé Justin Trudeau depuis son âge adulte et son arrivée en politique.

Le député conservateur Larry Brock a refusé de croire le rapporteur spécial, en raportant d’anciens propos de M. Johnston ou de Justin Trudeau faisant état d’une « longue amitié ». « J’étais ami avec son père et c’était l’étendue de nos échanges », a martelé le rapporteur spécial, au fil d’un échange particulièrement tendu dès les premières minutes de la rencontre.

L’opposition dénonce en outre que la conseillère légale de M. Johnston, l’avocate Sheila Block, ait versé plus de 7500 $ en dons au Parti libéral du Canada entre 2006 et 2022. Le Globe and Mail a révélé, mardi matin, que Me Block a également participé à une levée de fonds virtuel avec Justin Trudeau en mars 2021.

M. Johnston a statué qu’il ne voyait pas, là non plus, de conflit d’intérêts. Mme Block est une « éminente avocate », qui l’a également épaulé lorsque l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper lui a demandé de se prononcer sur une autre enquête publique sur l’affaire Brian Mulroney et Karlheinz Schreiber. « Les conclusions du rapport sont les miennes », a-t-il tranché.

David Johnston a statué, le mois dernier, que malgré que le régime chinois mène des tentatives d’ingérence en sol canadien la tenue d’une enquête publique serait trop longue, trop coûteuse et ne permettrait pas de révéler plus d’information secrète publiquement.

« Quel est le prix d’une démocratie ? » lui a demandé le bloquiste Alain Therrien, en se disant « estomaqué ». Le rapporteur spécial a répondu qu’il parlait d’un coût en termes de temps que prendrait une telle enquête avant de faire la lumière sur l’ingérence, recommander de réelles réformes et une surveillance accrue de la part des institutions canadiennes.

L’opposition ne veut rien savoir

Dès leur arrivée au comité, les élus des partis d’opposition étaient déjà convaincus que M. Johnston ne pourrait rien dire pour les faire changer d’idée.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a fait le détour, dans les couloirs du Parlement, pour se présenter à l’entrée de la salle de réunion et scander que David Johnston « devrait démissionner aujourd’hui et annoncer qu’il soutient une enquête publique ».

Le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Therrien, a tenu sensiblement le même discours. « L’ensemble des experts ont passé au [comité]. On a analysé les dossiers comme il faut. On a fait nos devoirs. […] Ils [ces experts] sont à peu près tous d’accord qu’il faut une commission d’enquête publique indépendante », a-t-il insisté. « Peut-être qu’à la fin de l’exercice, [David Johnston] va comprendre que son temps est expiré, qu’il devrait s’en aller. »

Le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, s’était quant à lui déplacé pour participer lui-même au comité, où siègent des députés mais pas les chefs de partis. Son opinion quant au rôle du rapporteur spécial et la nécessité d’une enquête publique est « finale », a-t-il affirmé. « Il est impossible pour lui de continuer de faire son travail quand il y a une apparence de partialité assez forte », a martelé M. Singh.

D’autres détails suivront.