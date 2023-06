Pierre Poilievre menace de faire de l’obstruction pour retarder l’adoption du budget

Le chef conservateur, Pierre Poilievre, menace d’utiliser les astuces de la procédure parlementaire pour retarder l’adoption aux Communes du budget si les libéraux ne répondent pas à ses exigences.

Mais le leader libéral en Chambre, Mark Holland, a déclaré que le gouvernement ne reculerait pas devant les menaces des conservateurs.

« Nous continuerons à travailler malgré leurs tactiques puériles. Ils peuvent faire du tricycle dans le Parlement s’ils le veulent. Mais nous ferons le travail du Parlement », a déclaré M. Holland aux journalistes lundi.

Lors d’une conférence de presse plus tôt lundi matin, M. Poilievre avait énoncé deux conditions pour éviter l’obstruction potentielle des conservateurs en Chambre.

Il demande au gouvernement de présenter un plan pour équilibrer son budget « afin de faire baisser l’inflation et les taux d’intérêt ». Il exige également que les libéraux annulent toute augmentation future de la tarification du carbone.

M. Poilievre a fait valoir qu’en réduisant les dépenses, le gouvernement fédéral pourrait faciliter la tâche de la Banque du Canada dans la lutte contre l’inflation. En retour, cela permettrait à la banque centrale de réduire les taux d’intérêt plus rapidement, a-t-il déclaré.

« Si le gouvernement ne répond pas à ces demandes, nous utiliserons tous les outils procéduraux à notre disposition pour empêcher l’adoption du budget », a déclaré M. Poilievre. Ces outils comprennent le dépôt d’amendements au projet de loi et de longs discours, a-t-il déclaré.

Ajournement pour l’été

La menace du chef conservateur survient alors que les députés se préparent pour l’ajournement d’été, le 23 juin. Les députés assistent à des séances prolongées tous les jours jusqu’à minuit pour faire adopter des projets de loi avant cette pause.

M. Holland, responsable de la coordination avec les autres partis sur les projets de loi au Parlement, a déclaré que les tactiques dilatoires avaient déjà commencé et il a accusé les députés conservateurs d’avoir simulé vendredi dernier des difficultés techniques. « C’est un détournement du Parlement », a-t-il déclaré.

Le leader des libéraux en Chambre a indiqué lundi que les députés continueront de siéger jusqu’à ce que le projet de loi de mise en oeuvre du budget soit adopté.

Le premier ministre, Justin Trudeau, a également minimisé la menace proférée par M. Poilievre. « Le chef conservateur n’a pas de plan pour l’économie, ne propose que des coupes. »

M. Trudeau a déclaré que bloquer le projet de loi reviendrait à bloquer le soutien financier aux Canadiens, y compris l’amélioration de l’Allocation canadienne pour les travailleurs. « Ce sont des conséquences réelles pour les jeux politiques et partisans auxquels se livre le chef de l’opposition officielle », a déclaré M. Trudeau.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le budget 2023 en mars après avoir promis de limiter les plans de dépenses, étant donné que l’inflation est toujours élevée.

Cependant, les projections budgétaires ne montrent aucune fin en vue pour les déficits fédéraux, même si la mise à jour économique et budgétaire de l’automne dernier prévoyait un retour à l’équilibre en 2027-2028.

À la suite de la publication des budgets fédéral et provinciaux, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré que même si les dépenses gouvernementales n’aidaient pas à faire ralentir l’inflation, elles ne la pousseraient pas non plus à d’autres sommets.