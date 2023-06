Google veut savoir combien d’ententes avec des médias peuvent l’exempter de C-18

La multinationale Google demande désespérément aux sénateurs de modifier le projet de loi libéral sur le partage de ses revenus avec les médias canadiens pour inscrire plus clairement à partir de quel moment elle finance assez de médias pour être exemptée de la loi, comme en Australie.

« Au minimum, le projet de loi C-18 devrait inclure une voie d’exemption claire et réalisable qui incite les entreprises comme Google à continuer de soutenir l’écosystème canadien de l’information », a demandé le vice-président des nouvelles pour Google Canada, Richard Gingras, devant les sénateurs en mai.

Les responsables de Google multiplient leurs démarches pour faire « tout ce qu’ils peuvent » pour « chercher désespérément un plan constructif » afin de modifier ce projet de loi qui subit actuellement son ultime examen, devant le Sénat. La branche canadienne de l’entreprise californienne a par exemple organisé une séance d’information technique lundi pour expliquer sa position aux journalistes.

En particulier, le célèbre moteur de recherche voudrait être exempté de l’obligation de payer les entreprises de presse pour chaque lien vers leurs articles, comme ce qu’il est arrivé à faire en Australie, pays qui s’est doté d’une loi similaire. Le Canada prévoit aussi une telle exemption pour les plateformes qui concluent suffisamment d’ententes avec les entreprises de presse, mais qui est mal définie selon Google.

« Les critères d’exemption actuels sont incroyablement vagues et imprécis, et ne précisent pas combien d’ententes suffiraient », indique son mémoire déposé au Sénat.

Déjà des ententes

Google soutient qu’elle rend en fait un grand service aux médias en leur envoyant 3,6 milliards de visites sur leurs sites Web par an, ce qu’elle estime valoir 250 millions de dollars. L’entreprise a aussi conclu volontairement des ententes financières avec plusieurs entreprises de presse au Canada ces dernières années, dont avec Le Devoir.

C’est le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui doit décider si cela est suffisant pour l’exempter de sanctions financières ou d’arbitrage obligatoire, par exemple. Le régulateur devra se baser sur une série de critères pour juger de la valeur globale de ces ententes, notamment pour évaluer si elles sont équitables et offertes aussi pour la production de nouvelles locales et diversifiées.

Le projet de loi C-18 promet de financer une partie des salaires des salles de nouvelles du pays à même les revenus de Google et Facebook, qui accaparent l’essentiel des contrats publicitaires en ligne. Durant l’examen du projet de loi par les élus, Google a été critiqué pour avoir commandé un sondage qui laissait entendre que le gouvernement fédéral avait l’intention de faire payer les internautes qui font des recherches sur Internet.

Le texte a été adopté en décembre dernier par 213 députés fédéraux provenant de tous les partis, incluant le député Alain Rayes élu sous la bannière conservatrice et son ancien collègue Dave MacKenzie, qui est parti à la retraite peu après. Le reste des élus conservateurs s’y est opposé. C-18 est depuis ce temps devant le Sénat.

Peu de valeur aux nouvelles

Google a effectué entre février et mars un « test » visant à limiter l’apparition de nouvelles apparaissant dans les résultats de recherches d’environ 3,3 % des internautes canadiens. Cela a choqué des élus à Ottawa, mais a plutôt inspiré un autre géant du Web, Meta, de faire la même chose pour ses plateformes Facebook et Instagram.

Les résultats de ce test auraient démontré la faible valeur monétaire du référencement des articles de nouvelles, dit Google. Les nouvelles représentent moins de 2 % de toutes les recherches effectuées, et ne sont pas d’intérêt pour les annonceurs, explique l’entreprise. Tout au plus, ces pages Web ont une valeur « sociale » pour la démocratie.

Contrairement à Meta, toutefois, Google ne menace pas clairement le Parlement de couper les nouvelles canadiennes de sa plateforme si C-18 est adopté comme tel. L’entreprise a quand même évoqué aux sénateurs la réévaluation de la pertinence de son service Google Actualités et de ses ententes en cours avec les éditeurs canadiens.

Propriété de l’entreprise Alphabet, le moteur de recherche Google, longtemps connu pour son slogan « Don’t be evil » (« Ne soyez pas malveillants »), a d’autres récriminations contre le projet de loi C-18. Il souhaite par exemple que les sénateurs se débarrassent de l’idée d’un paiement par lien, contraire au principe d’un « Web ouvert ». Il voudrait une liste plus succincte des médias admissibles, purgée des radios universitaires et des médias communautaires.

Finalement, Google n’aime pas la formule d’arbitrage présentée, et préférerait être soumis à un arbitrage commercial régulier qui laisserait de la place aux compromis. Son modèle favori aurait été le financement d’un fonds de journalisme indépendant, au fonctionnement beaucoup plus simple.

Dans une déclaration de son porte-parole, Shay Purdy, Google Canada indique ressentir « une profonde responsabilité envers nos utilisateurs canadiens et l’écosystème canadien de l’information pour trouver un moyen de faire en sorte que cela fonctionne ». L’entreprise promet de faire tout ce qui est en son possible pour « éviter un résultat négatif pour les Canadiens ».

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, doit pour sa part s’adresser aux sénateurs mercredi à ce sujet. Le gouvernement a bon espoir de voir C-18 devenir une loi canadienne en juin.