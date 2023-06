Catherine Tait renouvelée pour un mandat écourté à la tête de CBC/Radio-Canada

Au coeur de plusieurs scandales au fil des ans, la grande patronne de CBC / Radio-Canada Catherine Tait sera reconduite à la tête du diffuseur public, mais pour un mandat écourté, a appris Le Devoir.

Après un premier mandat de cinq ans, Mme Tait se verra confier un second mandat, cette fois d’une durée d’une vingtaine de mois, jusqu’en janvier 2025. Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, doit en faire l’annonce d’ici la semaine prochaine, confirme une source gouvernementale haut placée.

Mme Tait, 65 ans, a été nommée par le gouvernement libéral de Justin Trudeau en 2018, devenant la première femme à occuper le poste de présidente-directrice générale de CBC / Radio-Canada. Au moment d’entrer en fonction dans sa « job de rêve », elle a indiqué qu’elle ferait des enjeux numériques, de l’inclusion des minorités et l’information locale ses grandes priorités.

Le gouvernement fédéral se prépare à remplacer Mme Tait en 2025, mais souhaite pour l’instant de la continuité à la tête du média public alors que doit entrer en vigueur une importante loi sur le partage des revenus entre les géants du Web et les médias. Le projet de loi C-18 est actuellement à la toute dernière étape de son examen par le Sénat.

Un mandat pour la diversité

En voulant faire du radiodiffuseur public un miroir de la société actuelle, Mme Tait s’est érigée comme l’architecte d’un grand virage en faveur de la diversité, autant à l’écran qu’au sein des employés. Ses détracteurs y ont plutôt vu une « obsession » pour les questions identitaires.

Toute d’orange vêtue, Catherine Tait a par exemple mené une marche dans le centre-ville d’Ottawa en septembre 2022 pour honorer les victimes des pensionnats pour Autochtones. Elle avait préalablement invité les journalistes de la salle des nouvelles d’ICI Ottawa-Gatineau à s’y joindre, créant un malaise parmi les professionnels soumis à un code de déontologie qui interdit le militantisme.

L’incident est loin d’être la seule controverse du mandat de la présidente directrice générale. Celle qui dirige des salles de nouvelles aux quatre coins du pays a elle-même été l’objet de reportages embarrassants dans des médias privés, et a essuyé de nombreuses critiques.

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, va jusqu’à qualifier le diffuseur public sous sa gouverne de « propagande libérale », et propose le « définancement » de sa partie anglophone, CBC. Dans une sortie très inhabituelle, Mme Tait a répliqué en février dernier au chef de l’opposition, en qualifiant sa position de « slogan » destiné à solliciter des dons. Durant la même entrevue au quotidien The Globe and Mail, elle a évoqué la mort prochaine de la télévision traditionnelle.

Habituée des controverses

Embauchée sous la promesse d’offrir aux Canadiens une programmation « créée par eux, pour eux et à leur image », elle a plutôt pris à rebrousse-poil des centaines de journalistes, producteurs, ex-employés et ex-cadres supérieurs de Radio-Canada, qui ont signé en 2020 une pétition pour dénoncer la pratique de « publicité déguisée » en journalisme dans un service nommé Tandem. Cette forme de publicité existe toujours.

En 2022, ce sont des dizaines de journalistes qui ont joint leur nom à Céline Galipeau, Patrice Roy, Alain Gravel ou encore Marie-Maude Denis pour lui demander de ne pas s’excuser pour les multiples mentions à la radio du titre du livre Nègres blancs d’Amérique. L’institution s’est plutôt excusée, comme le lui demandait le régulateur fédéral, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

La première année de pandémie de COVID-19 a vu une autre révélation embarrassante pour Mme Tait. Celle-ci a dirigé le média public du Canada à partir de sa demeure cossue du quartier Boerum Hill de Brooklyn, à New York, au moment où cela était interdit à ses employés et déconseillé par le gouvernement fédéral. Elle a justifié le voyage par le besoin de s’occuper de son conjoint malade.

Ottawa compte lancer un long et rigoureux processus de sélection ouvert et « fondé sur le mérite » pour dénicher la prochaine personne qui dirigera CBC et Radio-Canada pour l’après-Catherine Tait, pour une entrée en fonction en janvier 2025.