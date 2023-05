Le Parlement est rendu «toxique» par les conservateurs et le Bloc, dit Trudeau

Alors qu’une majorité d’élus à Ottawa se sont ralliés pour exiger mercredi la démission du rapporteur spécial David Johnston, le premier ministre Justin Trudeau s’en est pris aux chefs du Parti conservateur et du Bloc québécois, accusés de rendre le Parlement « toxique ».

« Ce qu’on est en train de voir, c’est que particulièrement l’approche qu’a choisie [le chef de l’opposition Pierre] Poilievre — et dans un certain niveau [le chef du Bloc Yves-François] Blanchet — rend la situation extrêmement toxique, et [ce], quelle que soit la personne qu’on choisirait », a laissé tomber le premier ministre mercredi matin devant les journalistes.

Justin Trudeau a répété que ses deux principaux opposants politiques à la Chambre des communes ne prennent pas « l’enjeu de l’influence étrangère au sérieux ». Il déplore que ceux-ci ne se prévalent pas de leur droit de lire l’annexe confidentielle du rapport Johnston, déposé la semaine dernière, au coût d’adhérer aux conditions associées à la cote de sécurité « très élevée ».

Le 23 mai, le rapporteur spécial et ex-gouverneur général du Canada, David Johnston, a conclu dans un rapport de 65 pages qu’une enquête publique sur l’ingérence étrangère n’est pas nécessaire. Il a écorché au passage les reportages des médias, laissant entendre qu’ils sont soit faux ou exagérés, créant des « malentendus ».

Le Nouveau Parti démocratique (NPD), dont le chef, Jagmeet Singh, a accepté de prendre connaissance de l’annexe confidentielle du rapport Johnston, a décidé cette semaine de réclamer lui aussi le départ du rapporteur spécial. Une motion en ce sens, qui demande aussi une enquête publique confiée à un commissaire choisi par tous les partis, sera soumise au vote mercredi après-midi. Le NPD s’est par ailleurs engagé l'an dernier à maintenir les libéraux au pouvoir jusqu’en 2025.

M. Singh écarte toutefois l’idée de rompre son appui au gouvernement et de plonger le pays en campagne électorale, puisque la crise de confiance actuelle touche justement le processus électoral. Les élus libéraux se sont quant à eux évertués, mardi, à défendre la réputation de David Johnston.

« Que faut-il tolérer de façon bête ou complice […] pour ne pas être “toxique” alors que Justin Trudeau, lui, met en péril la démocratie et l’information ouverte qu’elle commande ? », a réagi sur Twitter le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

La veille, M. Blanchet avait indiqué à une réponse au Devoir qu’il « ne savait pas ce qu’il ferait » si un autre rapporteur spécial plus légitime à ses yeux en arrive à la même conclusion. « Mais ça aiderait de ne pas disqualifier la personne d’entrée de jeu. M. Johnston était disqualifié en partant », juge-t-il, ajoutant qu’il aurait cru l’ex-gouverneur général si celui-ci s’était rangé derrière sa demande d’enquête publique.

Plus de détails suivront.