Le commissaire aux langues officielles ne partage pas la crainte anglo-québécoise envers C-13

Critiqué par des représentants de la communauté anglophone québécoise, l’accord entre Ottawa et Québec sur la protection du français au travail est plutôt « intéressant », selon le Commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge.

« Je pense que c’est important de réaliser que cette entente fait en sorte qu’on va être en mesure de promouvoir, de protéger le français au Canada, non seulement au Québec, mais à l’extérieur du Québec. Il reste à voir son impact sur le terrain dans les années à venir », a commenté M. Théberge en marge de la présentation de son rapport annuel à Ottawa mardi.

Le chien de garde des langues officielles a bel et bien noté dans son rapport que la « loi 96 » adoptée au Québec l’an dernier pour renforcer la Charte de la langue française « a soulevé des préoccupations dans les communautés d’expression anglaise. »

Il ne précise pas s’il partage ces préoccupations, et n’a pas critiqué cette loi mardi lorsque questionné à ce sujet. Le commissaire a simplement évoqué le fait que les références à la loi québécoise dans une loi fédérale pourraient faire l’objet de débats d’experts.

L’entente ne fait pas que des heureux

Or, les multiples mentions de la charte québécoise dans le projet de loi fédéral C-13 ont fait monter aux barricades des députés libéraux anglophones du Québec. L’un d’entre eux, le député de Mont-Royal, Anthony Housefather, est allé jusqu’à voter contre la réforme de la Loi sur les langues officielles proposée par son propre gouvernement.

« Il fallait rappeler à la Chambre et aux Canadiens que les craintes de la communauté anglophone du Québec n’étaient pas réglées », avait-il expliqué au moment d’enregistrer la seule dissidence sur les 338 élus aux Communes au moment du décompte final.

Le projet de loi C-13 a finalement été adopté par tous les partis à Ottawa à la mi-mai après une entente entre les gouvernements Trudeau et Legault pour modifier le texte à la dernière minute. Cela montre, selon le commissaire Raymond Théberge, qu’« il est possible de promouvoir et protéger le français tout en protégeant les droits des communautés linguistiques en situation minoritaire ». « On peut faire les deux en même temps », a-t-il soutenu mardi.

Son rapport annuel 2022-2023 étaye plutôt la difficulté d’accès aux services en français pour les voyageurs et les embûches pour les fonctionnaires fédéraux francophones souhaitant travailler dans leur langue. Le commissaire salue l’adoption de C-13 pour les outils que le texte lui confère afin de sévir contre les institutions peu soucieuses des langues officielles.

Anglophones déçus

Jointe par Le Devoir, la présidente du Quebec Community Groups Network (QCGN), Eva Ludvig, se dit « déçue » par l’opinion du commissaire sur C-13.

« Nous attendons du Commissariat aux langues officielles qu’il comprenne et soutienne les communautés de langue officielle en situation minoritaire, y compris la minorité anglophone du Québec. Les leaders de notre communauté ont pris une position ferme sur cette question, comme en témoigne le député Anthony Housefather qui a voté contre ce projet de loi », écrit-elle dans une déclaration.

Le regroupement anglophone québécois dit avoir lui aussi pour avis que la promotion du français va de pair avec la protection des droits des communautés linguistiques minoritaires, mais croit que C-13 va à l’encontre de cet objectif.

Ses représentants doivent s’exprimer devant un comité sénatorial, la semaine prochaine, pour partager leurs craintes. Selon eux, le projet de loi entre les mains des sénateurs amplifie « les effets de la Charte de la langue française telle que modifiée par le projet de loi 96 du Québec ».

« [L’entente sur C-13] devrait également préoccuper le Commissariat aux langues officielles, dont le devoir est de protéger les droits linguistiques des Canadiens et de promouvoir la dualité linguistique et le bilinguisme à travers le Canada », poursuit Eva Ludvig.

Questionnée à ce sujet mardi, la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a répété être « très contente » du texte qui permet d’arrimer la loi fédérale aux ambitions de l’Assemblée nationale de vouloir mieux protéger le français au Québec.