Les voyageurs et les fonctionnaires fédéraux francophones sont encore cette année les principales victimes des manquements en matière de langues officielles, conclut le commissaire Raymond Théberge dans son plus récent rapport annuel publié mardi.

Le bilan de l’année 2022-2023 du chien de garde en matière de langues officielles ne manque toutefois pas de rappeler aux institutions fautives, en premier lieu Air Canada, que son bureau est sur le point d’obtenir le pouvoir de les mettre à l’amende.

« Je suis satisfait du fait que le projet de loi C-13 m’accorde de nouveaux pouvoirs. Grâce aux accords de conformité que les prochains commissaires et moi-même pourrons négocier, aux ordonnances que nous pourrons rendre, aux sanctions administratives pécuniaires que nous pourrons imposer […] nous serons mieux à même d’assurer l’application de la Loi sur les langues officielles que par le passé », avertit M. Théberge.

Encore cette année, les plaintes ont afflué à son bureau, principalement pour dénoncer des problèmes dans l’obtention de services en français. 1788 d’entre elles ont été jugées recevables, dont 276 seulement pour le transporteur aérien Air Canada.

Il s’agit d’un sommet en dix ans du nombre de plaintes de voyageurs envers l’ancienne société d’État, si on ne prend pas en compte les milliers de reproches formulés l’an dernier contre le seul événement du discours prononcé en anglais par son p.-d.g., Michael Rousseau, devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Air Canada a toutefois récemment décidé de souscrire à la Charte québécoise de la langue française pour ses employés dans la province, tel que le lui demandait la loi 96 du Québec.

En général, les aéroports, l’Agence des services frontaliers du Canada et les autres institutions entourant le transport aérien sont les cancres du respect du français, à en croire le nombre de plaintes qui a bondi depuis une décennie. Les principaux problèmes ont pourtant été identifiés dans le rapport de 2012-2013, critique le commissaire.

Par exemple, ces institutions négligent l’offre active, comme l’affichage de panneaux « Bonjour / Hello ». Elles ne déploient pas suffisamment de personnel en mesure de communiquer dans les deux langues avec le public et n’affichent pas systématiquement l’information en français et en anglais.

La fonction publique à la traîne

Le commissaire fédéral aux langues officielles dénonce la tendance du gouvernement fédéral de laisser tomber le critère du bilinguisme pour certains postes de fonctionnaires. 714 plaintes ont été reçues envers des institutions publiques qui « n’établiraient pas les profils linguistiques de certains postes de manière objective ». C’est trois fois plus que l’an dernier.

Il déplore le fait que le gouvernement ne se presse pas pour régler ce problème, identifié dans un rapport de 2020. Il recommande maintenant que le fédéral s’y attaque au plus tard pour juin 2025.

De manière générale, il s’inquiète aussi des impacts du télétravail pour les droits des employés de parler la langue de leur choix. Le gouvernement a cessé en 2017 de demander à ses employés s’ils se sentent libres de rédiger les documents en français ou en anglais. Selon les dernières données disponibles, les francophones étaient beaucoup moins nombreux (68 %) que les anglophones (92 %) à pouvoir rédiger des courriels dans leur langue, par exemple.

Parmi les 207 plaintes déposées en matière de langue au travail, la Gendarmerie royale du Canada (43 plaintes), le ministère de la Défense nationale (28), Services publics et Approvisionnement Canada (21), l’Agence des services frontaliers du Canada (20), Services partagés Canada (11) et Affaires mondiales Canada (10) se partagent la tête du classement.

« Dans 79 % des cas, les plaintes portaient sur un incident relatif à l’utilisation du français », note Raymond Théberge.

Le commissaire détaille toutefois son optimisme prudent envers les récentes politiques du gouvernement fédéral en matière de langues. Il salue la nomination de la juge autochtone et bilingue Michelle O’Bonsawin à la Cour suprême, par exemple. Il dit se préparer à l’entrée en vigueur du projet de loi C-13, actuellement examiné par le Sénat, et se dit heureux du financement de 1,4 milliard prévu dans le dernier plan d’action fédéral, par ailleurs critiqué pour appuyer l’anglais au Québec.