Les Albertains sont conviés lundi à des élections provinciales

C’est le jour des élections en Alberta ce lundi dans ce que les sondages annoncent comme étant une fin de course très serrée entre les deux partis dominants de la province.

Le Parti conservateur uni (PCU) de Danielle Smith se bat pour remporter un deuxième gouvernement majoritaire consécutif, tandis que le Nouveau Parti démocratique (NPD) de Rachel Notley tente de reconquérir le gouvernement qu’il a perdu au profit du PCU en 2019.

Les deux chefs ont été premiers ministres et chefs de l’opposition officielle.

Pour gagner, le NPD devrait maintenir sa domination à Edmonton, renverser la majorité à Calgary et espérer de l’aide dans les petites villes, tout en défaisant quelques ministres sortants.

Les sondages suggèrent que le PCU devrait continuer sa domination quasi totale dans les zones rurales et les petits centres, lui donnant un coussin pouvant aller jusqu’à 40 sièges environ pour atteindre le seuil de 44 nécessaire pour former un gouvernement majoritaire.

La campagne électorale d’un mois a été dominée par l’économie et les soins de santé.

Les Albertains sont aux prises avec des coûts élevés pour les biens de consommation, une pénurie de médecins de famille et de longues attentes dans les salles d’urgence.

Danielle Smith a promis de garder l’Alberta le régime fiscal le plus bas au Canada. Son gouvernement, dit-elle, présenterait une loi pour mandater un référendum exécutoire avant toute hausse de l’impôt sur le revenu des particuliers ou des sociétés. Il y aurait également des modifications fiscales au profit de ceux qui gagnent plus de 60 000 $ par an, au coût de 1 milliard $ par an pour le Trésor.

Le NPD promet également de maintenir le statut de l’Alberta en tant que régime d’imposition le plus bas au Canada. Il s’est engagé à mettre fin à l’impôt sur les petites entreprises et à faire passer l’impôt sur le revenu des sociétés de 8 % à 11 %, ce qui, selon lui, aiderait à payer les investissements tout en maintenant le taux d’imposition des sociétés le plus bas au Canada.

Le NPD promet également une législation cet été pour contrer les politiques du PCU qui ont augmenté le coût des services publics, de l’assurance automobile, d’une gamme de frais et de frais de scolarité.

Les deux dirigeantes ont promis de préserver le système de santé financé par l’État tout en créant davantage d’équipes de soins primaires – des médecins accompagnés de spécialistes connexes tels que des infirmières et des thérapeutes – afin que davantage d’Albertains puissent accéder à un médecin de famille et ne pas obstruer les services d’urgence pour les soins.

Les sondages montrent également que la confiance est un problème clé, Mme Notley étant considérée plus favorablement que son parti et vice versa pour Mme Smith.

Pendant la campagne, Danielle Smith a été hantée par des commentaires antérieurs qu’elle a faits comparant ceux qui ont pris le vaccin COVID-19 à des partisans crédules d’Adolf Hitler. Un rapport est également sorti à mi-campagne du commissaire à l’éthique de la province qui a conclu qu’elle avait sapé l’état de droit en faisant pression sur son ministre de la Justice pour qu’il mette fin à l’affaire pénale d’un manifestant.