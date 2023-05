La campagne électorale entre dans son dernier droit en Alberta

Les cheffes des deux principaux partis politiques de l’Alberta ont adopté des stratégies différentes en cette dernière fin de semaine de campagne avant les élections de lundi.

Si la cheffe du NPD, Rachel Notley, a organisé un grand rassemblement au centre-ville de Calgary samedi, sa rivale du Parti conservateur uni a plutôt choisi de mettre fin à ses événements publics dès vendredi.

Devant quelque 1200 partisans enflammés, Mme Notley a martelé lors de son événement que son parti a le meilleur plan pour aider les Albertains à prospérer au cours des prochaines années.

« Le NPD de l’Alberta partage votre amour pour cette grande province, tant dans nos villes que dans nos campagnes. Les Albertains sont compatissants, travaillants et honnêtes. Vous méritez un gouvernement qui respecte ces valeurs », a lancé Mme Notley devant une foule déjà conquise.

Selon la cheffe néodémocrate, la confiance des électeurs envers la première ministre sortante, Danielle Smith, et son Parti conservateur uni est déjà brisée.

« Elle veut s’attaquer à mon bilan, mais je suis fière de mon bilan », a ajouté celle qui a été première ministre de l’Alberta de 2015 à 2019 et qui tente de porter son parti au pouvoir à nouveau.

« Mon bilan, notre bilan, c’est plus d’emplois, de meilleurs soins de santé et une baisse de 50 % de la pauvreté chez les enfants. »

De son côté, Mme Smith a promis vendredi qu’elle essaierait de réduire le niveau de polarisation politique en Alberta si son parti était réélu au terme de cette campagne électorale qui a parfois été houleuse.

Promesses en santé mentale

Si Mme Smith ne prévoit pas d’événement public cette fin de semaine, deux candidats conservateurs de Calgary, Nicholas Milliken et Mike Ellis, ont tout de même tenu une conférence de presse samedi matin pour annoncer du soutien en santé mentale pour les enfants, les jeunes et tous les Albertains.

Le Parti conservateur uni a promis d’investir 60 millions de dollars au cours des trois prochaines années s’il est réélu pour construire quatre nouveaux centres d’aide à la santé mentale pour les jeunes, où seront offerts des soins en santé mentale et en toxicomanie aux jeunes de moins de 18 ans.

Le parti prévoit également de tripler le nombre de classes spécialisées pour les élèves ayant des besoins particuliers en matière de santé mentale, les faisant passer de 20 actuellement à 60 dans toute l’Alberta.

Les équipes des classes spécialisées offrent de l’aide spécifique aux élèves ayant des besoins complexes. On y retrouve une infirmière, un travailleur social, un psychologue scolaire, un orthophoniste et un ergothérapeute.

Samedi était également le dernier jour du vote par anticipation en Alberta. Plus de 655 000 personnes s’étaient déjà prévalues de ce droit à midi, heure locale, samedi.

Ce chiffre est comparable aux 696 000 électeurs qui ont voté par anticipation lors des élections générales de 2019.

Les bureaux de vote seront ouverts de 9 h à 20 h, heure locale, lundi.