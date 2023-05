Ottawa revoit son programme de voyageur vérifié pour éviter le chaos de l’an dernier

Le gouvernement fédéral a annoncé mardi une refonte de son programme de sûreté des voyageurs, dans l’espoir que cela aide à désengorger les aéroports en ce début de saison estivale des voyages.

Le nouveau programme « Voyageur vérifié » prévoit notamment la mise en place de lignes de contrôle réservées dans six des plus grands aéroports du pays d’ici le 21 juin, a indiqué le ministre des Transports, Omar Alghabra.

« À mesure que le nombre de membres augmentera au fil du temps, le nouveau programme de voyageurs vérifiés contribuera à améliorer l’expérience de contrôle pour de plus en plus de passagers, tout en respectant les normes de sûreté et de sécurité les plus élevées », a affirmé M. Alghabra lors d’une conférence de presse à l’aéroport international de Toronto-Pearson.

Les passagers admissibles comprennent les membres de Nexus, le personnel militaire, les travailleurs de l’aviation et les agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui pourront passer les contrôles de sécurité plus rapidement — et garder leurs chaussures et leur ceinture tout au long du processus.

Un passage plus simple à la sécurité

Les modifications apportées au programme permettent notamment aux voyageurs de confiance de garder leurs ordinateurs portables et leurs liquides rangés dans leurs bagages, au lieu de devoir les placer séparément sur le tapis roulant à rayons X. Les enfants de moins de 18 ans et les adultes de 75 ans ou plus pourront désormais accompagner les membres du programme dans les files d’attente accélérées.

Les personnes admissibles — y compris les quelque 1,7 million de membres de Nexus — pourront accéder aux lignes sans faire de demande préalable.

L’annonce intervient après des mois de voyages chaotiques l’été dernier, lorsqu’une augmentation de la demande post-pandémique a fait bondir l’achalandage dans les terminaux et submergé les compagnies aériennes.

En mars, le budget libéral a prévu 1,8 milliard de dollars sur cinq ans pour l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) afin d’améliorer le contrôle des passagers et de renforcer les mesures de sécurité dans les aéroports.

Alors que le nombre de plaintes de voyageurs auprès de l’organisme de réglementation a dépassé 47 000 dans la dernière année, le gouvernement a également déposé le mois dernier une refonte de sa charte des droits des passagers qui augmente les sanctions imposées aux lignes aériennes et cible les lacunes en matière d’indemnisation concernant les bagages et les perturbations de vol.

« Les prochains mois vont être très occupés, car la saison estivale est sur le point de commencer. Et je suis convaincu, avec la préparation qui a eu lieu par les aéroports, les compagnies aériennes, l’ACSTA et d’autres organisations, que nous sommes prêts pour la saison estivale », a fait valoir M. Alghabra.

Les aéroports où les voyageurs de confiance pourront profiter du nouveau programme sont les aéroports internationaux de Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary, Winnipeg et Edmonton. La sécurité dans plusieurs autres aéroports offrira aux passagers sélectionnés un service de première ligne et des avantages supplémentaires aux points de contrôle transfrontaliers, a ajouté M. Alghabra.