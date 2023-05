Yves-François Blanchet s’allie au PQ et lance quelques flèches à la CAQ

Le rapprochement du Bloc québécois auprès du Parti québécois a franchi un pas de plus, en partie. En se voulant rassembleur pour les indépendantistes de tous horizons, Yves-François Blanchet a néanmoins été clair à l’effet que l’allié principal du Bloc demeure le Parti québécois. Les militants, eux, ont rejeté une résolution à cet effet pour plutôt parler de « liens historiques » entre les deux partis souverainistes.

Le chef bloquiste s’est adressé à ses troupes samedi matin, en vue de son vote de confiance au congrès du parti.

« Le Bloc québécois est le guichet unique de tous les souverainistes. Et il va le rester », a lancé le chef dans un discours fleuve de 45 minutes, aux 350 délégués bloquistes réunis à Drummondville.

Les deux partis souverainistes ont toujours été des partis frères. M. Blanchet s’était toutefois fait le défenseur de certaines positions du gouvernement québécois de la Coalition avenir Québec, depuis son arrivée à la tête du Bloc en 2019. L’une des résolutions, qui sera débattue au congrès de cette fin de semaine, appelle justement le Bloc à se faire le défenseur des positions de la majorité des élus représentés à l’Assemblée nationale, et non pas uniquement celui des positions du gouvernement en place à Québec.

Le Bloc rassemble des militants péquistes, caquistes et de Québec solidaire. « Nous devons garder l’esprit de coeur, les bras ouverts, parce que nous avons le devoir de rassembler tous les souverainistes », a assuré M. Blanchet.

« Même si nous sommes des souverainistes de tous les horizons, notre véhicule à Québec, le seul parti qui fait de l’indépendance l’enjeu de son existence même, c’est le Parti québécois », a-t-il cependant tranché. « Pas seulement le Parti québécois. Mais d’abord le Parti québécois, fièrement le Parti québécois et toujours le Parti québécois. »

Un rapprochement, pas exclusif

Quelques minutes plus tard, les militants qui débattaient des résolutions soumises pour constituer le programme de leur parti ont rejeté la même idée.

La proposition stipulant que le Bloc « s’engage à supporter le Parti québécois jusqu’à l’accession complète de l’indépendance du Québec » a été rejetée. Les bloquistes ont plutôt adopté celle qui statuait que leur parti doit « réunir les indépendantistes de toutes allégeances », tout en ajoutant un amendement précisant que les troupes reconnaissent « les liens historiques et privilégiés » unissant le Bloc et le PQ.

Une incompatibilité avec le Canada dénoncée

Dans son discours, M. Blanchet a recensé les dossiers sur lesquels le Québec et le gouvernement fédéral ne s’entendent pas. Exploitation pétrolière dans l’Ouest, protection des forêts et des pêches au Québec, et défense du français au Québec autant qu’ailleurs au Canada.

À ce chapitre, la Loi sur les langues officielles du fédéral ne devrait s’appliquer qu’à l’extérieur du Québec, a plaidé le chef bloquiste.

Le Bloc a accepté d’appuyer le projet de loi de réforme de la loi fédérale, le C-13, après qu’Ottawa se soit entendu avec le gouvernement du Québec pour laisser le choix aux entreprises de la province entre la Loi fédérale et la Charte québécoise de la langue française.

« Compromis ou non, on ne confie ni son âme, ni sa culture, ni sa langue au conquérant », a lancé M. Blanchet, dans une critique à peine voilée de la CAQ — phénomène qui était plus rare ces dernières années.

Le chef bloquiste a plus tard récidivé en invitant la CAQ à tenir son prochain congrès à Ottawa, afin que le parti découvre, selon lui, ce qu’est le Canada et fasse ainsi une conversion indépendantiste.

Ses attaques les plus dures, M. Blanchet les avait réservées à l’endroit du gouvernement fédéral. « Au fond, le problème, ce sont les tripeux de couronnes d’Angleterre », leur a-t-il reproché. « Les tripeux de pétrole et de monarchie qui prennent notre argent et qui l’investissent pour contester votre langue et vos valeurs. Des tripeux de pétrole et de monarchie qui utilisent les tribunaux pour annuler lois du Québec qui sont bonnes pour le Québec. »

Un espoir au vote non chiffré

Ce discours d’une durée de 45 minutes visait à permettre au chef Yves-François Blanchet de convaincre ses troupes de lui consentir un appui senti, à l’occasion du vote de confiance qui se tient samedi.

M. Blanchet a refusé de chiffrer le résultat espéré, cette semaine. Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, s’est mérité 98,5 % de soutien de la part de ses troupes, en mars dernier. Le premier ministre du Québec et chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a quant à lui reçu l’appui de 98,6 % de ses militants la fin de semaine dernière.

Les résultats ont historiquement été tout aussi favorables à l’ancien chef du Bloc Gilles Duceppe, qui s’est mérité de 94,8 % à 96,8 % d’appuis, selon les années, entre 2005 et 2011. La cheffe Martine Ouellet, qui a brièvement dirigé le parti en 2017-2018, est la seule à s’être mérité un piètre résultat, avec 32 % de soutien dans la foulée de la crise qui avait secoué le parti sous sa gouverne.

Discussions sur l’immigration

Les militants bloquistes discuteront par ailleurs cette fin de semaine de quelques résolutions portant sur le dossier de l’immigration. De s’opposer à l’immigration irrégulière, de concevoir le volume d’immigration en tenant compte de la capacité d’accueil du Québec, ou encore de statuer que « lorsqu’une nation n’a pas tous les pouvoirs en matière d’immigration, cette situation représente un obstacle pour la cohésion sociale ».

Dans son discours, M. Blanchet a fait valoir qu’une bonne intégration des immigrants passe par l’éducation, la santé, les services de garde, l’art et la culture. « Tout cela, c’est la juridiction du Québec », a-t-il insisté, en réclamant comme ses militants les pleins pouvoirs en matière pour le Québec.

Le chef a cependant insisté pour se montrer accueillant. « Qu’est-ce qu’un Québécois ? Quelqu’un qui vit là-dedans », a-t-il souligné, en montrant une carte du Québec aux écrans installés sur scène derrière lui.

M. Blanchet a souligné à grands traits la contribution des jeunes militants bloquistes — souvent les plus pressés de parler de souveraineté. Il les a invités à convaincre d’autres jeunes du projet indépendantiste. Il a également tendu la main aux syndicats.