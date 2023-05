Une enquête publique, et vite, somme l’ancien commissaire de l’affaire Mulroney-Schreiber

David Johnston rendra son verdict mardi prochain : le gouvernement Trudeau devrait-il déclencher une enquête publique sur les efforts d’ingérence de la Chine en sol canadien ? La réponse semble inévitable. Et l’ancien juge et commissaire d’enquête publique, Jeffrey Oliphant, ajoute sa voix à tous ceux qui en réclament une. Celui ou celle qui la présidera devra en outre avoir les coudées franches, insiste M. Oliphant, en entretien avec Le Devoir.

Le contexte actuel a pour lui des airs de déjà-vu. Il y a 15 ans, c’est ce même David Johnston qui avait recommandé au premier ministre de l’époque, Stephen Harper, de tenir une enquête publique sur les transactions financières entre Brian Mulroney et l’homme d’affaires Karlheinz Schreiber. Plutôt que de prendre sa retraite comme prévu, M. Oliphant a pris la gouverne de cette commission d’enquête. « L’expérience professionnelle la plus excitante et intéressante de ma carrière de juge », se remémore-t-il.

L’ancien gouverneur général David Johnston s’apprête maintenant à recommander au premier ministre Justin Trudeau de tenir, ou non, une enquête sur les tentatives d’ingérence électorale par le régime de Pékin. Son mandat prévoit qu’il fasse ainsi rapport au gouvernement « d’ici le 23 mai ». Puisque le premier ministre est en voyage en Asie jusqu’à dimanche, M. Johnston risque bel et bien d’attendre mardi prochain pour dresser son constat de l’état des mécanismes en place et les améliorations à y apporter afin de déceler mais surtout de contrer tout effort d’ingérence.

Au fil des révélations qui se sont succédé depuis des mois, les appels au déclenchement d’une enquête publique et indépendante se sont eux aussi multipliés. M. Johnston semble aujourd’hui avoir les mains presque liées.

De l’avis de Jeffrey Oliphant, cette enquête devra être laissée à l’entière discrétion de son ou sa commissaire.

« Le mandat ne devrait pas être imposé par le gouvernement en raison des aspects politiques qui sont liés à tout ce dossier, y compris les allégations quant à la bienséance du comportement du premier ministre et de certains membres du conseil des ministres », estime M. Oliphant.

Les questions auxquelles devra répondre l’enquête seront tout aussi importantes. « Car elles affectent non seulement les citoyens canadiens, et surtout les citoyens sino-canadiens, mais aussi la sécurité et la souveraineté de la nation. » Il faudra donc déterminer ce que savaient le premier ministre, les membres de son gouvernement ainsi que de l’appareil gouvernemental, et ce qu’ils ont fait lorsqu’ils ont été mis au parfum des gestes posés par le régime chinois. Et pouvoir éplucher, pour ce faire, les documents du conseil des ministres et les rapports du SCRS ou du Centre de la sécurité des télécommunications (CST).

Quant à la personne qui se verra confier la présidence de cette commission d’enquête, son choix sera « d’une importance capitale », soutient M. Oliphant. « Cette personne doit être intrépide, bien respectée et connue pour son intégrité, afin que, peu importe l’issue de l’enquête, les gens en respectent ces conclusions, qu’ils soient d’accord ou non. »

Un doute intenable

Tous semblent s’entendre, à Ottawa, pour prédire que M. Johnston recommandera la tenue d’une telle enquête — qu’elle soit publique, indépendante ou judiciaire.

La situation actuelle est intenable. Le Bloc québécois reprochait au gouvernement lundi d’avoir déclenché quatre élections partielles en plein scandale d’ingérence étrangère. Une position facile à prendre pour le Bloc, qui ne participera qu’à l’une de ces partielles, dans Notre-Dame-de-Grâce-Westmount où il est arrivé quatrième il y a deux ans avec 5 % des voix…

Mais reste que ces doutes évoqués autour d’un scrutin n’annoncent rien de bon pour la prochaine élection générale.

Car des questions en suspens, il y en a. Quelle était l’ampleur des efforts d’ingérence étrangère par Pékin lors des élections de 2019 et 2021 ? Que savait et qu’a fait le gouvernement Trudeau pour les contrer ? Et qu’en est-il des efforts d’influence politique de la Chine à l’endroit de candidats, de députés ou d’employés politiques, allégués par la source du Globe and Mail ?

L’ancien directeur général des élections, Jean-Pierre Kingsley, en posait d’autres dans une lettre ouverte au Globe and Mail récemment. De quelle façon cette ingérence a-t-elle été menée ? Quels candidats et quels partis politiques ont été ciblés ou au contraire favorisés ? Quelle forme prenaient ces messages les ciblant, sur quelles plateformes, à quel moment du cycle électoral ? Ces campagnes ont-elles été organisées depuis l’intérieur ou l’extérieur du Canada ? Et ont-elles été financées de façon à contrevenir à la Loi électorale du Canada ?

Même si David Johnston réclame en effet la tenue d’une commission d’enquête, celle-ci ne sera pas terminée d’ici la prochaine élection générale — que plusieurs attendent en 2024.

La commission Rouleau, sur l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence, n’a duré que dix mois. Mais d’autres se sont étirées au-delà de trois ans. La commission Oliphant a quant à elle duré deux ans, tout comme celle du juge Frank Iacobucci sur les gestes posés par les services de renseignement canadiens et ayant contribué à la détention de trois Canadiens d’origine arabe en Syrie. Une enquête qui avait épluché le travail du SCRS et de la GRC pendant 20 mois, à laquelle risque de ressembler une éventuelle commission sur l’ingérence chinoise.

Les partis d’opposition en réclament une haut et fort, et tous les jours. Reste à voir si, si elle se concrétise, elle saura les rassurer et du même coup les Canadiens. C’est à souhaiter. Car les débats aux Communes ou en comités n’aident en rien.

Le juge Oliphant se souvient d’échanges parlementaires, dans les mois précédant sa propre enquête sur l’affaire Mulroney-Schreiber, qui ne servaient qu’à « marquer des points politiques ». Il poserait sûrement le même constat aujourd’hui.

David Johnston ne semble désormais avoir d’autre choix que de répondre aux espoirs des partis politiques, d’anciens dirigeants d’élections ou du renseignement, et du juge Oliphant. Il en va de la « confiance des Canadiens dans l’intégrité de nos institutions démocratiques », celle-là même qui figure en ces mots au coeur du mandat que lui a confié Justin Trudeau il y a deux mois.