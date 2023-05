Le co-chef du Parti vert candidat dans NDG-Westmount

Le co-vainqueur de la course à la chefferie du Parti vert du Canada, Jonathan Pedneault, sera candidat lors de l’élection partielle à venir dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, laissée vacante par le départ de Marc Garneau.

« Ce n’est pas une élection qui va déterminer le gouvernement, alors c’est une bonne occasion pour les gens de NDG-Westmount de faire savoir que les enjeux environnementaux sont importants », a mentionné Jonathan Pedneault en entrevue au Devoir.

L’homme de 33 ans, originaire de Longueuil, a fait équipe avec l’un des deux élus verts, l’ancienne cheffe Elizabeth May, lors de la course à la chefferie du cinquième parti aux Communes. Leur proposition victorieuse était de se partager le rôle de chef. Cela doit d’abord être accepté par l’exécutif du parti, nommé le « Conseil fédéral », au plus tôt cet automne.

Cet organe interne au Parti vert du Canada était aux premières loges d’un important conflit interne impliquant l’ex-cheffe Annamie Paul, défaite lors des élections de 2021 avant de quitter la politique. « On fait beaucoup de travail à l’interne pour stabiliser la situation », explique maintenant le chef adjoint québécois.

Jonathan Pedneault tente désormais de se faire élire dans Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, un bastion du Parti libéral du Canada. Lors de la campagne électorale de 2021, le Parti vert a récolté 1835 votes, ou 4 % des voix. Il est arrivé derrière le Bloc québécois (5,3 %), le Parti conservateur du Canada (14 %), le Nouveau Parti démocratique (19,2 %), et l’ex-astronaute Marc Garneau, du Parti libéral du Canada (PLC), qui a remporté la course avec près de 54 % des voix.

Selon M. Pedneault, les circonstances ont changé depuis l’entente entre le PLC et le NPD pour gouverner jusqu’en 2025. « On est maintenant le seul parti d’opposition progressiste national », dit-il, ajoutant croire qu’il peut réaliser une bonne performance lors de l’élection partielle.

L’enjeu du français

Le futur candidat vert ne veut pas dire s’il appuie le projet de loi libéral C-13. La réforme de la Loi sur les langues officielles est l’objet d’une récente entente entre Québec et Ottawa, et qui doit être soumise. Ce projet de loi doit accorder des protections équivalentes en matière de français au travail à celles prévues à la Charte québécoise de la langue française. Des militants libéraux de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount ont fait savoir leur insatisfaction à ce sujet lors du congrès du PLC, au début mai.

Le député sortant et ex-ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a pris la parole en comité parlementaire pour se porter à la défense des anglophones du Québec. Comme lui, le candidat vert Jonathan Pedneault critique les références dans C-13 à la Charte québécoise de la langue française. Celle-ci a été modifiée l’an dernier par la « loi 96 » du Québec, qui utilisait la disposition de dérogation, et qui est très impopulaire auprès de la communauté anglo-québécoise.

Pour sa part, le Parti libéral du Canada organise un vote pour l’investiture dans cette circonscription lundi. La candidate pressentie est Anna Gainey, ex-présidente du Parti libéral du Canada et proche de Justin Trudeau. Elle affronte Fred Headon, un avocat en droit du travail chez Air Canada.

Ni le Bloc québécois, le Nouveau Parti démocratique ou le Parti conservateur du Canada n’ont désigné de candidat pour cette élection partielle pour l’instant.

L’élection partielle dans Notre-Dame-de-Grâce–Westmount aura lieu au même moment que trois autres élections partielles au pays le 19 juin prochain, comme à Portage-Lisgar, où se présente l’ex-ministre québécois Maxime Bernier pour le Parti populaire du Canada.