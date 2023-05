Quatre élections partielles en juin, dont une au Québec

Quatre circonscriptions canadiennes laissées vacantes par leur député retrouveront un élu le 19 juin prochain. Ottawa a déclenché ce dimanche des élections partielles pour des sièges au Québec, en Ontario et au Manitoba.

À Montréal, les électeurs de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount choisiront l’élu qui remplacera l’ex-ministre Marc Garneau. Celui-ci a pris sa retraite au début du mois de mars.

Ailleurs au Canada, les circonscriptions d’Oxford en Ontario, de Portage–Lisgar au Manitoba et de Winnipeg-Centre-Sud, toujours au Manitoba, passeront par le même processus électoral.

Dans ce branle-bas électoral pour gagner du dynamisme politique, Maxime Bernier tentera pour une quatrième fois de se faire élire sous la bannière du Parti populaire du Canada (PPC). Il tentera cette fois sa chance dans la circonscription rurale et conservatrice de Portage–Lisgar. Le PPC y était arrivé second aux dernières élections avec 21,6 % d’appuis, son meilleur résultat au pays. Le parti de M. Bernier était tout de même loin derrière le Parti conservateur et ses 52,5 % des voix.

Le siège de député fédéral d’Oxford a été laissé libre avec le départ à la retraite du vétéran conservateur Dave MacKenzie, élu depuis 18 ans. De la même façon, la circonscription de Portage–Lisgar est libre depuis la démission en février dernier de Candice Bergen, l’ancienne cheffe intérimaire du Parti conservateur du Canada. L’élection dans Winnipeg-Centre-Sud découle plutôt du décès, l’an dernier, du député libéral Jim Carr.

Une cinquième circonscription demeure vacante au pays dans Calgary Heritage en Alberta, où le conservateur Bob Benzen a pris sa retraite. Les élections provinciales en cours dans la province, de même que les intenses feux de forêt dans la région compliquent la tenue d’un vote au fédéral.

Plus de détails suivront.