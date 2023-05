Les conservateurs évitent la marche antiavortement

Les députés conservateurs se sont faits discrets à l’annuelle marche antiavortement sur la colline du Parlement. D’ordinaire plus nombreux, seul l’un d’entre eux s’y est présenté jeudi, alors que le projet de loi de sa collègue, Cathay Wagantall, qui s’oppose, elle aussi, à l’avortement, faisait encore débat à l’intérieur des murs des Communes.

Bon an mal an, quelques élus conservateurs participent à la « marche pour la vie ». Ils étaient sept l’an dernier, réunis devant la foule, près de la scène. Cette fois-ci, l’Albertain Arnold Viersen y est allé tout seul pour remercier au micro les milliers de manifestants antiavortement de s’être rassemblés pour « pleurer […] les bébés qui perdent leur vie » ainsi que les Canadiens qui « perdent la vie à l’euthanasie et l’aide à mourir », a dénoncé le président du caucus pro-vie des conservateurs.

La députée Cathay Wagantall, dont le projet de loi C-311 a été à l’étude cette semaine, devait l’accompagner. Mme Wagantall ne s’est finalement pas présentée. Même l’élue Leslyn Lewis, qui a brigué la chefferie en 2020 et en 2022 en se présentant résolument antiavortement, ne s’est pas déplacée. Les habitués de la manifestation ont prétexté un conflit d’horaire aux organisateurs de la Campaign Life Coalition.

La manifestation de cette année était la première sous le règne du chef conservateur Pierre Poilievre. Ce dernier, lui-même pro-choix, n’aurait pas donné la consigne à ses élus d’éviter l’événement, selon son bureau. Mais les conservateurs n’apprécient pas que le projet de loi C-311 de leur collègue ait été associé au débat entourant le droit à l’avortement. Un mécontentement, partagé par le chef selon nos informations, qui aurait fait comprendre à ses troupes qu’il vaudrait peut-être mieux éviter la marche de cette année.

Un risque légal pour la suite

Le C-311 de la députée saskatchewanaise Cathay Wagantall vise à faire d’une infraction commise contre une femme que l’on sait enceinte, et lui causant des « dommages corporels ou moraux », un facteur aggravant dans la détermination de la peine.

Or, les juges ont déjà la latitude de tenir compte de la vulnérabilité de la victime ou d’un contexte de violence conjugale, dont les femmes enceintes sont souvent victimes, note la professeure de droit à l’Université Laval Julie Desrosiers.

« Il n’y a pas d’enjeu à codifier quelque chose qui existe déjà dans la jurisprudence », explique-t-elle en entrevue. Mais le C-311 courrait par contre le risque, en codifiant le facteur aggravant d’être enceinte au Code criminel, de permettre plus tard un amendement qui viendrait accorder un statut légal au foetus. « C’est ce qui me rend méfiante avec cette proposition », a-t-elle commenté après l’avoir consultée.

Mme Wagantall en est à son quatrième projet de loi aux Communes. Deux visaient à interdire les avortements sexosélectifs. Le quatrième était une précédente version du C-311 qui allait plus loin, en cherchant à ériger en acte criminel le fait de tuer ou de blesser « un enfant à naître » — une façon détournée d’accorder un statut légal au foetus, dénoncent les groupes pro-avortement.

Sur la colline du Parlement, ils étaient environ 3000 à réclamer l’interdiction de l’avortement, selon les estimations de la police. Quelques dizaines de contre-manifestants brandissaient leurs propres pancartes défendant l’accès à l’avortement.

Lee Clark, âgée de 29 ans, vient au Parlement tous les ans depuis 12 ans. « Si je ne suis pas ici, je tiens le silence. Je suis complice. Et je refuse de l’être », a-t-elle martelé au Devoir.