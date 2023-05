Ottawa forcera la diversité dans les organisations sportives nationales

Le gouvernement fédéral entend renforcer un peu plus son contrôle sur les fédérations sportives, notamment en se donnant le droit de couper le financement de celles dont le conseil d’administration est constitué à plus de 60 % d’administrateurs du même genre.

« Lorsque la gouvernance des organisations sportives est défaillante, les conséquences pour les athlètes sont désastreuses », a déclaré la ministre des Sports, Pascale St-Onge, jeudi.

Son gouvernement donne jusqu’en avril 2025 aux organismes nationaux de sport pour « adopter intégralement » un guide de gouvernance du sport canadien. Ce guide commande aussi d’intégrer chaque année des « initiatives » pour attirer des administrateurs ayant « les compétences et la diversité requises ».

Cette diversité est définie comme « le genre, l’identité sexuelle, la race, l’ethnicité, l’orientation sexuelle, la classe sociale, les moyens économiques, les capacités, l’âge, la langue officielle parlée du Canada, la religion et l’éducation », sans s’y limiter.

Les conseils d’administration des organisations sportives nationales devront aussi réserver des sièges pour des athlètes, en plus de respecter de stricts critères d’indépendance, de formation et de transparence. Leurs membres ne pourront y siéger que pour une durée limitée. De plus, les organisations sportives n’auront plus le droit de faire signer des ententes de non-divulgation avec des athlètes pour restreindre leur liberté de parole.

Plus de pouvoir à Sport Canada

Le gouvernement crée aussi une « unité de la conformité », au sein de Sport Canada, qui doit vérifier si les organismes sportifs suivent les règles et pour les accompagner dans les changements. Le gouvernement et le Comité olympique canadien mettent chacun un million de dollars pour un programme de prévention des abus dans le sport.

Le monde du sport d’élite au Canada a été éclaboussé par divers scandales ces derniers mois. Des élus fédéraux ont sévèrement blâmé le conseil d’administration de Hockey Canada pour avoir maintenu une culture d’impunité pour les abus sexuels commis par des joueurs. Ont ensuite été révélées des pratiques d’initiation abusives de jeunes hockeyeurs. Des joueuses de soccer ont aussi tiré la sonnette d’alarme à Ottawa sur l’inégalité de l’accès aux ressources entre l’équipe féminine et masculine.

La ministre Pascale St-Onge a toujours indiqué que les fédérations sportives « appartiennent avant tout à ceux qui pratiquent le sport », tout en répétant que les pouvoirs d’Ottawa en la matière se limitent à accepter ou non le financement public. Les obligations annoncées jeudi ne touchent que les organismes nationaux, dans l’espoir que les fédérations provinciales s’inspirent de ces pratiques.

« Il y aura une enquête publique »

La ministre des Sports parlait depuis son domicile jeudi, puisqu’elle était contaminée par la COVID-19. Ses propos étaient retransmis sur un écran géant dans un centre sportif d’Ottawa. Elle a tout de même répondu à distance aux questions des journalistes et a précisé que le gouvernement fédéral lancera une enquête publique sur les abus dans le sport.

« Il y aura une enquête publique. Quand on va être prêt à l’annoncer… Ne vous inquiétez pas, ça me fera un grand plaisir de le faire, je sais qu’elle est attendue », a-t-elle promis.

Des groupes de victimes, et même l’ex-ministre des Sports Kirsty Duncan, demandent depuis longtemps une enquête nationale sur les abus dans les sports.

La ministre force depuis avril dernier toutes les organisations sportives financées par Ottawa à souscrire à un « Code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport ». Elle a précisé jeudi qu’une poignée d’organisations, « entre trois et cinq », sont un peu en retard dans son adoption, mais travaillent à s’y conformer.

Ce code de conduite interdit formellement toutes sortes de comportements, comme prescrire aux athlètes des régimes alimentaires trop restrictifs, commenter leur poids ou les encourager à retourner au jeu trop rapidement après une blessure, comme une commotion cérébrale. La ministre offre aux provinces de s’inspirer de son mécanisme de plainte, qui existe déjà au Québec avec Sport’Aide.