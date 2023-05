La campagne d’intimidation du député Michael Chong par Pékin sera étudiée en comité

Les tentatives d’intimidation de Pékin contre le député conservateur Michael Chong ont marqué les élus fédéraux, tous partis confondus. Les députés ont voté à l’unanimité mercredi pour référer ces allégations au comité parlementaire se penchant sur l’ingérence étrangère au Canada.

Le comité parlementaire de la procédure et des affaires de la Chambre se penche sur les multiples allégations d’ingérence étrangère depuis novembre dernier. Quinze réunions ont été tenues à ce jour, pour entendre les témoignages de la cheffe de cabinet de Justin Trudeau, Katie Telford, sa conseillère à la sécurité nationale, Jody Thomas, et les dirigeants du SCRS (Service canadien du renseignement de sécurité), du CST (Conseil de sécurité des télécommunications), de la Gendarmerie royale du Canada, notamment. Les ministres des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et de la Sécurité publique, Marco Mendicino, y ont également été convoqués.

Le gouvernement canadien a annoncé lundi l’expulsion du diplomate chinois Zhao Wei, en poste à Toronto, soupçonné par le SCRS d’avoir orchestré une campagne d’intimidation contre M. Chong et sa famille à Hong Kong. Un rapport du SCRS, cité par le Globe and Mail, aurait fait état en juillet 2021 de « gestes précis ciblant des députés canadiens » par le service de renseignement du régime chinois. Une source a confié au quotidien torontois que M. Chong aurait été visé personnellement.

Le député a donc réclamé que cette « campagne d’intimidation » menée contre lui et d’autres députés — qui n’ont pas été identifiés publiquement — soit référée au comité parlementaire. Ce qu’ont endossé 318 de ses collègues, mercredi, sans aucun opposant.

Le premier ministre Justin Trudeau assure qu’il n’a pas été mis au courant de ces soupçons du SCRS il y a deux ans. Le rapport en question aurait été partagé avec le Bureau du Conseil Privé ainsi que son conseiller pour la sécurité nationale à l’époque (un poste occupé alors par deux personnes, en intérim).