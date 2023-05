Un projet de loi conservateur soulève des inquiétudes au sujet de l’avortement

La Coalition pour le droit à l’avortement au Canada estime qu’un projet de loi émanant d’une députée conservatrice pourrait constituer un moyen détourné de promouvoir les droits du foetus.

S’il était adopté, le projet de loi C-311 encouragerait les juges à considérer les blessures physiques ou émotionnelles faites à une victime enceinte comme un « facteur aggravant » lors de la détermination de la peine.

La députée conservatrice Cathay Wagantall, marraine de C-311, s’oppose à l’avortement, mais elle a déclaré que le projet de loi ne visait que la violence contre les femmes enceintes.

Mais plusieurs groupes opposés à l’avortement soulignent que ce projet de loi représenterait un pas en avant, car il reconnaîtrait légalement l’« enfant à naître » dans une affaire de crimes violents, ce qui n’est pas le cas en ce moment.

Le président de l’organisation antiavortement « Campaign Life Coalition », Jeff Gunnarson, espère certainement que ce projet de loi contribuerait à un argument juridique en faveur des droits du foetus et des restrictions à l’avortement à l’avenir, mais il croit que c’est peu probable.

Alors que le projet de loi viserait à protéger un enfant à naître, dans l’utérus, a déclaré M. Gunnarson, il ne le protégerait pas contre l’avortement — seulement contre les crimes violents.

Le chef conservateur, Pierre Poilievre, a déjà affirmé dans le passé qu’il était « pro-choix » et qu’il ne présenterait pas de projet de loi pour limiter les droits à l’avortement au Canada. Son porte-parole a confirmé que le chef avait l’intention de voter en faveur du projet de loi.

« Je pense toujours qu’il ne voterait pas en faveur, pour la simple raison que cela donnerait l’impression aux médias et aux proavortements qu’il penche en quelque sorte vers une position pro-vie », a-t-il déclaré.

L’organisme de M. Gunnarson ne serait cependant pas si prompt à sauter à cette conclusion. « Je le crois quand il dit qu’un gouvernement Poilievre n’adoptera ni ne créera aucune législation pour protéger les enfants à naître », a-t-il déclaré.

« Faire reculer les droits des femmes »

Selon Joyce Arthur, directrice générale de la Coalition pour le droit à l’avortement au Canada, ces remarques sont révélatrices et alarmantes, car le projet de loi pourrait être utilisé pour établir des restrictions à l’avortement.

Les journalistes ont demandé mardi au lieutenant des conservateurs pour le Québec, Pierre Paul-Hus, si son parti voulait rouvrir le débat sur l’avortement par une manoeuvre détournée.

« Pas du tout […] Ça n’a rien à voir avec l’avortement, a lancé le député, qui est pro-choix. C’est un projet de loi que j’aurais pu moi-même déposer sans aucun problème.

« C’est la condition de la femme d’être enceinte, tout simplement. C’est vraiment de créer un facteur aggravant de s’attaquer à une femme qui est enceinte […] au même titre que quelqu’un qui a un handicap. »

La ministre Mélanie Joly a accusé les conservateurs de vouloir « créer une brèche » et de « faire reculer les droits des femmes au pays ».

« On l’a vu : ils s’inspirent de ce qui se passe aux États-Unis, ils essaient d’importer ici au Canada certaines des tactiques et des stratégies qui sont mises en place au sud de notre frontière, a soutenu Mme Joly en mêlée de presse. Ils essaient de faire par la porte d’en arrière ce que, essentiellement, les groupes antiavortement veulent faire au pays. »