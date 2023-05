L’UdeM a demandé qu’Alexandre Trudeau signe pour le controversé don chinois

C’est un représentant de l’Université de Montréal qui a demandé que ce soit Alexandre Trudeau qui signe l’entente de don controversée entre la fondation qui porte le nom de son père et des hommes d’affaires chinois, montrent des documents.

« Peut-être qu’Alexandre [Trudeau] pourrait signer en même temps en tant que représentant de la Fondation ET de la succession [de Pierre Elliott Trudeau] », a suggéré Jean-François Gaudreault-Desbiens, alors doyen de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, dans un courriel du 8 septembre 2015.

Cette communication est consignée dans les 160 pages produites en vertu de la Loi sur l’accès à l’information en 2017 et obtenues par Le Devoir. Comme elle l’avait promis la semaine dernière, la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau a envoyé ces documents au comité parlementaire qui étudie cette question à Ottawa. Ses membres attendent toutefois qu’ils soient traduits avant de pouvoir consulter leur contenu.

« C’est très suspect qu’on ait juste un exemple de don » qui porte la signature d’Alexandre Trudeau, a lâché mardi le député conservateur Michael Cooper devant le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes.

Il venait d’entendre le président du conseil d’administration de la fondation, Edward Johnson, critiquer les « attaques injustifiées ou injustes » visant l’organisme depuis la publication d’un article du Globe and Mail qui a associé un don de 200 000 $ à une opération d’ingérence chinoise, citant des sources anonymes dans le renseignement.

M. Johnson est l’un des trois administrateurs restés à la barre de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau après que tout le reste du conseil d’administration ait démissionné en avril.

Le président du conseil d’administration a aussi pris soin de souligner que l’article original mentionnait en fait une somme d’un million de dollars. Le Devoir rapporté par ailleurs que les deux hommes d’affaires chinois cités dans l’article souhaitaient à l’origine offrir ce montant à l’Université de Montréal et auraient même été contrariés d’apprendre que la Fondation Trudeau réclamait sa part du montant pour utiliser le nom de l’ex-premier ministre.

Question de légalité

Lors de la période de questions aux Communes, le député conservateur québécois Luc Berthold a qualifié ce don de « contribution illégale du régime de Pékin ». Comme les autres membres conservateurs  du comité, qui sont convaincus que l’on tente de cacher une tentative d’ingérence politique, il a été très déçu des réponses évasives offertes par M. Johnson mardi.

Il accorde davantage de crédibilité au témoignage de la p.-d.g. démissionnaire de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, Pascale Fournier, qui a affirmé il y a deux semaines qu’elle trouvait louche ce don, finalement limité à 140 000 $, puisque les reçus fiscaux émis pour les deux versements n’étaient pas identiques. Elle a aussi affirmé ne pas comprendre pourquoi le nom d’Alexandre Trudeau était sur le contrat, qui date d’avant son entrée en fonction. Elle a également dit ne pas avoir pu mener l’enquête selon ses conditions.

Tant le frère du premier ministre que le p.-d.g. de la fondation au moment des faits, Morris Rosenberg, ont au contraire affirmé que le don était dans les règles. « Les circonstances étaient telles que je devais signer », avait indiqué Alexandre Trudeau, critiquant au passage la rigueur journalistique du Globe and Mail et du Journal de Montréal. Justin Trudeau avait déjà coupé ses liens avec la fondation familiale lors de son élection comme premier ministre le 19 octobre 2015.

Des conflits à la Fondation ?

Un des autres administrateurs restés à la tête de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau dans la tourmente accompagnait le président du conseil d’administration à Ottawa mardi : l’avocat en droit international Peter Sahlas, qui s’est offert pour répondre aux questions du Devoir.

Il a lui aussi contredit plusieurs éléments du témoignage de l’ex-p.-d.g. Pascale Fournier. « Mme Fournier a dit “on m’a caché des choses” ; ce n’est pas vrai du tout ! C’est elle qui était dépositaire des documents, des serveurs de la fondation », a-t-il indiqué.

Selon sa version des faits, un conflit a éclaté au sein du conseil d’administration parce que la dirigeante ne voulait pas se récuser dans le cadre de cette enquête, ce qu’elle pourtant demandait à d’autres de faire. « Ça ne devait pas être une enquête de la direction ! […] Puisqu’après l’arrivée de Mme Fournier, la direction a été impliquée dans la gestion de ce don, comme pour avoir tenté de retourner le don à l’Université de Montréal, on voulait que Pascale Fournier se récuse aussi. »

M. Sahlas allègue aussi que la p.-d.g. aurait « viré » un premier cabinet d’avocat, avant de se tourner vers une autre avocate de son choix, basée à Toronto, qui affichait publiquement sur sa page Twitter son appui à Justin Trudeau. Selon Peter Sahlas, la pire « erreur » de Mme Fournier est toutefois d’avoir prétendu aux administrateurs disposer d’avis juridiques appuyant ses actions, ce qui aurait ensuite été démenti par les avocats. « Je me sentais bâillonné et écarté par la présidente, et je ne savais pas pourquoi », témoigne-t-il.

Le président actuel du conseil d’administration, Edward Johnson, a lui aussi évoqué dans son introduction devant le comité « ne jamais avoir reçu d’opinion légale sur un possible conflit d’intérêts [le] concernant ». Il a ensuite évité de répondre à plusieurs autres questions des élus, à leur grande insatisfaction, mentionnant à répétition ignorer l’information demandée.