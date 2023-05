L’ignorance canadienne de l’ingérence étrangère

Au fil des révélations des dernières semaines sur l’ingérence étrangère, Justin Trudeau a quelques fois prétexté l’ignorance pour justifier les réactions de son gouvernement. Et ce qui s’est révélé au grand jour, c’est non seulement l’ampleur des allégations d’interférence de l’État chinois, mais aussi une chaîne de renseignement aux chaînons parfois manquants — et que le gouvernement, de l’avis des experts, a ignoré trop longtemps.

Les Canadiens ont perdu leur innocence ces trois derniers mois. Ce qui n’était jusqu’ici qu’un vague concept d’ingérence étrangère est soudainement devenu bien réel, à coups de cas ciblés tirés de rapports et de confidences d’agents de renseignement canadiens.

Pour se défendre, le premier ministre a rétorqué qu’il n’avait pas été informé. Ni d’un coup de fil entre un diplomate chinois et son député — devenu indépendant — Han Dong. Ni que l’élu conservateur, Michael Chong, était visé par un autre diplomate de « gestes précis » ciblant également sa famille à Hong Kong.

Justin Trudeau martèle que son gouvernement a agi lorsqu’il en a été averti. Sans toutefois fournir plus de détails, sécurité nationale oblige. L’expulsion du diplomate chinois Zhao Wei, basé à Toronto, est une rare exception. Et elle permet au premier ministre de scander que son gouvernement ne se laissera « pas intimider » par la Chine malgré l’expulsion en retour de la consule du Canada à Shanghai, Jennifer Lynn Lalonde, ce mardi.

Outre cette sanction diplomatique, le fait que Justin Trudeau affirme ne pas avoir été informé de renseignements secrets (ou qu’il évoque par détails parcellaires les autres gestes qu’il assure avoir posés) en fait bien peu pour rassurer les citoyens. Ceux-ci ont plutôt pris conscience de la portée tentaculaire de l’ingérence menée par le régime de Pékin au Canada, de même que de ce qui ressemble de plus à plus à des failles systémiques de la chaîne d’information du renseignement.

Un système — et un premier ministre — en cause

Deux experts en la matière jugent plausible que le premier ministre n’ait pas été informé des menaces à l’endroit de Michael Chong, bien qu’un rapport de neuf pages du SCRS faisant état de menaces contre des députés — sans le nommer personnellement — ait été envoyé au conseiller à la sécurité nationale de l’époque (un poste alors occupé par deux personnes en intérim).

L’ex-ministre Catherine McKenna opinait elle aussi sur Twitter que ce ne serait « pas étonnant », bien que ce soit « choquant ».

Les rapports de renseignements sont rédigés par des professionnels qui ne comprennent pas les besoins de leurs destinataires politiciens, observe Artur Wilczynski, ex-haut fonctionnaire dans le domaine de la sécurité nationale aujourd’hui à l’Université d’Ottawa.

Le gouvernement reçoit une quantité énorme d’informations, souvent dans des rapports arides qui n’isolent pas les éléments susceptibles d’intéresser les acteurs politiques. Le seuil fixé pour partager ces renseignements est aussi généralement élevé. Ou encore la classe politique n’a pas réclamé certaines informations, ce qui fait que les agents de renseignement ne les partagent pas de façon proactive.

« C’est une tempête parfaite que l’on voit en ce moment. Parce que toutes les faiblesses des dernières années se manifestent, ce qui mène à une crise de confiance dans la façon dont le Canada gère ses menaces », explique M. Wilczynski, qui s’était joint avant sa retraite au Centre de la sécurité des télécommunications (CST) justement pour aider la communauté du renseignement à mieux communiquer avec l’appareil gouvernemental et les élus.

Les problèmes sont en outre structurels, renchérit l’ex-analyste au SCRS, Stephanie Carvin. Le premier ministre canadien ne reçoit qu’une séance de breffage en personne par semaine, selon elle, et ils portent sur deux sujets de sécurité nationale prédéterminés. Aux États-Unis, le président a droit à de telles séances d’information tous les jours. Les équipes de renseignement, notamment au Bureau du Conseil privé, manquent également de ressources.

« Le système a des failles. Mais au bout du compte, le premier ministre est responsable du système », souligne Stephanie Carvin, désormais professeure à l’Université Carleton.

Or, le gouvernement Trudeau ne s’intéresse pas particulièrement à ces questions, comme celui de Jean Chrétien avant lui, dit-elle, mais contrairement à celui de Stephen Harper, en revanche. Minoritaires depuis 2019, les libéraux misent avant tout sur leur survie et s’intéressent davantage au contrôle des armes à feu qu’à une grande réforme du renseignement. « Je pense que leur coeur n’y est simplement pas. Mais des fois, ce que veut votre coeur n’importe pas. Votre cerveau, lui, doit s’en préoccuper. »

D’autres questions pour David Johnston

Ces défaillances du système ne convainquent pas non plus les partis d’opposition. Pas plus que l’ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy St-Jacques. « L’impression qui se dégage, c’est de la complaisance ou de la naïveté au niveau politique », scande-t-il en rappelant que si la source a décidé de tout dévoiler au Globe and Mail, c’est parce qu’elle était exaspérée devant l’inaction du gouvernement. Tout cela confirme selon lui le besoin d’une enquête publique.

Le gouvernement pensait sûrement pouvoir gagner du temps en attendant le verdict à ce sujet de son rapporteur spécial, David Johnston, d’ici le 23 mai. Et même peut-être des mois de plus s’il recommande la tenue d’une enquête. Les efforts d’ingérence de la Chine sont toutefois désormais bien établis ; l’opposition et les experts n’attendent plus pour réclamer l’aboutissement du registre d’agents étrangers envisagé par Ottawa et la fermeture de tous les « postes de police chinois » soupçonnés d’exister au pays.

Pékin risque de ne pas attendre non plus avant d’imposer d’autres représailles au Canada. Guy St-Jacques croit qu’elles seront malgré tout modérées, car Xi Jinping ne peut se permettre de nuire à sa propre économie ou à l’image de négociateur mondial qu’il tente de se donner. « S’il posait un geste mesquin, la Chine perdrait des plumes », opine l’ex-ambassadeur.

La tenue d’une enquête publique semble de plus en plus inévitable. Non plus seulement pour mesurer l’étendue de l’ingérence chinoise en sol canadien, mais aussi — et surtout — pour pallier les failles de toute l’architecture en soi. Et ainsi éviter que de tels efforts d’ingérence ne se poursuivent, par la Chine ou par autrui.