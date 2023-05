Les libéraux anglo-montréalais dénoncent la réforme de la Loi sur les langues officielles

Des militants libéraux de l’ouest de Montréal ont fait savoir au congrès de leur parti vendredi que ce n’est pas tout le monde qui est heureux de l’entente entre Québec et Ottawa sur la protection de la langue française au travail.

« C’est mon parti. Mais c’est juste super important, en tant que présidente d’association, en tant qu’anglophone, d’utiliser ma voix au sein de ce parti pour démontrer que ce n’est pas juste des députés qui sont fâchés, c’est aussi la base », explique la militante libérale Chelsea Craig.

La femme anglophone originaire des Laurentides arborait fièrement sur son badge un insigne où il était possible de lire, en anglais, « corrigez le projet de loi C-13 ». En compagnie d’autres militants de la région montréalaise, elle distribuait des autocollants au deuxième jour du congrès libéral, à Ottawa. Le message, dans la langue de Shakespeare : « appuyez les deux communautés linguistiques minoritaires ».

« On est en train de traiter les deux langues minoritaires du Canada différemment », explique en français celle qui préside l’Association libérale fédérale de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, à Montréal.

Selon elle, les anglophones du Québec et les francophones des autres provinces ont été des alliés de longue date, militant pour les droits linguistiques minoritaires. « Maintenant [avec C-13] on a mis les deux communautés l’une contre l’autre », déplore-t-elle, expliquant vouloir attirer l’attention sur cet enjeu auprès de délégués d’autres provinces.

Un militant de la région de Toronto qui avait accroché l’autocollant parmi ses macarons à l’effigie de Justin Trudeau a dit au Devoir être « contre ces lois sur la langue au travail ». Il toutefois décliné la demande d’entrevue, soutenant ne pas connaître suffisamment le dossier de C-13.

L’entente ne fait pas l’unanimité

À la fin mars, le gouvernement Trudeau a conclu une entente avec le ministre de la Langue française du Québec, Jean-François Roberge, pour harmoniser la nouvelle loi sur la promotion du français dans les entreprises fédérales avec la Charte québécoise de la langue française. En vertu de cette entente, le projet de loi libéral C-13 offre toujours aux compagnies de juridiction fédérale d’échapper à la « loi 96 » du Québec, mais leur impose des obligations équivalentes sur le territoire de la province.

La loi québécoise, officiellement nommée Loi sur la langue officielle et commune du Québec, a soulevé un tollé au sein de la communauté anglophone québécoise, qui y a perçu un recul de ses droits. Des élus libéraux fédéraux se sont ensuite portés à la défense des anglophones du Québec pour éviter que le projet de loi C-13 ne réfère à la charte québécoise, sans succès.

« S’ils sont inquiets, qu’ils viennent me voir ! », leur répond le député acadien René Arseneault et président du comité permanent des langues officielles qui a étudié C-13.

« Même si moi ça m’horripile de faire référence à la Charte québécoise de la langue française — une loi provinciale — où ça se situe dans le projet de loi, c’est complètement inoffensif du point de vue juridique. […] On est un gouvernement qui a pris position pour dire que la seule langue menacée, c’est le français, personne ne peut nier ça, même pas les anglophones de l’ouest de Montréal. »

Remplacer Marc Garneau

L’association de circonscription de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount a adopté à la fin de 2021 une résolution visant à critiquer les références à la Charte québécoise de la langue française au sein du projet de loi fédéral C-13, qui doit réformer la Loi sur les langues officielles. Une poignée d’autres associations libérales québécoises ont depuis pris position en ce sens, dit sa présidente. Mme Craig ajoute toutefois que C-13 a du bon pour les communautés francophones hors Québec, et assure appuyer le gouvernement de Justin Trudeau autrement.

La circonscription fédérale est actuellement vacante depuis le départ de la vie politique de Marc Garneau, en mars. L’ex-astronaute a pris la parole lors de l’étude de C-13 pour exhorter ses collègues à ne pas « laisser le champ libre au Québec pour faire tout ce qu’il pourrait vouloir faire en matière de langue au Québec. »

Au moment de son départ, il dit avoir pris cette position contraire à celle de son parti « par principe ». Il a nié que ce dossier ait contribué à son départ. L’ancienne présidente du Parti libéral du Canada, Anna Gainey, est en lice pour le remplacer. Elle affrontera Fred Headon, qui travaille comme avocat chez Air Canada.

Le gouvernement s’attend à adopter prochainement le projet de loi C-13, censé faire la réforme de la Loi sur les langues officielles promise par tous les partis fédéraux. Cela, même si des élus libéraux ont annoncé qu’ils s’y opposeraient. La version la plus à jour du texte a reçu la bénédiction du gouvernement du Québec. Le texte doit encore être adopté en troisième et dernière lecture au Parlement et par le Sénat.