L’ambassadeur de Chine convoqué par Ottawa dans le dossier de l’ingérence étrangère

En réplique aux révélations voulant qu’un député conservateur et sa famille à Hong Kong ont été victimes de menaces de la Chine, Ottawa a convoqué l’ambassadeur chinois jeudi pour le sermonner. Et le gouvernement canadien étudie « toutes les options », y compris celle d’expulser le diplomate chinois qui aurait orchestré le tout.

« Je prends tout cela extrêmement au sérieux », a insisté la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, face au député conservateur Michael Chong, qui aurait la cible de ces efforts de Pékin.

Le sous-ministre aux Affaires étrangères, David Morrison, a ainsi convoqué l’ambassadeur Cong Peiwu jeudi, a fait savoir la ministre Joly devant le comité parlementaire des Affaires étrangères. L’ambassadeur a déjà été sermonné à plus d’une reprise par Ottawa, notamment afin de discuter précédemment d’ingérence étrangère électorale, de « postes de police chinois » en sol canadien, de même que du mystérieux ballon chinois qui avait survolé le territoire canadien cet hiver.

The Globe and Mail révélait lundi que le député conservateur Michael Chong et des membres de sa famille à Hong Kong auraient été la cible « de gestes précis » et de « possibles sanctions » de la part de la République populaire de Chine (RPC), mécontente que M. Chong ait présenté une motion venant accuser la Chine de perpétrer un génocide contre les Ouïghours et d’autres musulmans turciques.

Un diplomate visé

Visiblement émotif, M. Chong a bombardé la ministre de questions, en lui reprochant de ne pas avoir expulsé le diplomate Zhao Wei, en poste au consulat de Toronto et qui aurait été impliqué dans cette campagne à son endroit, selon des documents secrets cités par le Globe and Mail.

« Nous sommes en train d’évaluer les conséquences auxquelles nous ferions face, en cas d’expulsion de diplomates », a affirmé la ministre Joly.

Les intérêts économiques, consulaires et diplomatiques du Canada s’en trouveraient affectés, a-t-elle souligné. La détention des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor en Chine pendant près de trois ans, en guise de représailles, a démontré « qu’évidemment la Chine va poser des gestes », a fait valoir Mme Joly. « Il est question de votre cas, mais aussi des intérêts du pays », a-t-elle ajouté, au fil d’un échange musclé avec le député Chong.

Ce dernier a rejeté les explications de la ministre et dénoncé le fait qu’aucun diplomate du régime chinois n’ait été expulsé depuis que les allégations d’ingérence étrangère par la Chine font les manchettes.

« Ce diplomate a davantage de droits et plus d’immunité que les Canadiens autour de cette table, lui permettant de se promener et de mener des menaces et des activités d’ingérence étrangère », a raillé M. Chong.

La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques stipule pourtant, a-t-il rappelé, qu’un État « peut à tout moment et sans avoir à motiver sa décision » déclarer un diplomate persona non grata. « Il est inexplicable que ce diplomate ne se soit pas fait demander de quitter le pays », a déploré Michael Chong, en s’emportant contre la ministre pendant leur échange d’un peu plus de cinq minutes.

La ministre Joly a martelé que son gouvernement prendrait une décision « dans le meilleur intérêt des Canadiens et de notre démocratie », en assurant le député que « toutes les options sont sur la table ».

Tout comme le premier ministre Justin Trudeau, la ministre a rapporté avoir appris que M. Chong était ainsi visé par le régime communiste chinois en lisant les journaux lundi matin.

M. Trudeau a annoncé, mercredi, qu’il avait fait comprendre au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) que l’agence devait à l’avenir informer le gouvernement si un député, ou sa famille, sont ainsi ciblés. Et ce, même si le SCRS estime que ces informations ne sont pas assez sérieuses pour mériter une intervention.