Alexandre Trudeau accuse le «mauvais journalisme» d’avoir alimenté la tourmente

Alexandre Trudeau impute la tourmente à la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau au « mauvais journalisme » qui l’a associé à une opération d’ingérence chinoise, et soutient que l’ex-p.-d.g. a amplifié l’affaire en colportant des mensonges auprès de la direction de l’organisation.

« On n’aurait pas été ici si la présidente n’avait pas tenu à faire circuler de la désinformation au conseil [d’administration de la fondation] », a accusé M. Trudeau, le frère du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, devant un comité parlementaire mercredi.

Son témoignage très attendu a contredit à plusieurs reprises celui de Pascale Fournier, ancienne p.-d.g. démissionnaire de la Fondation Trudeau, qui trouvait louche un don de 140 000 $ fait par deux hommes d’affaires chinois en 2016. Elle a fait état la semaine dernière de différentes irrégularités relatives à ce don, comme des consignes reçues pour l’expédition de la documentation en Chine.

« C’est pour cela que j’aurais voulu que la vérificatrice générale [produise un audit]. Il n’y a absolument rien de problématique dans tout ce dossier ! » a-t-il lâché, en référence au récent refus de la vérificatrice indépendante de se pencher sur l’affaire.

Aussi connu par son surnom Sacha, Alexandre Trudeau s’implique auprès de la fondation qui porte le nom de son père depuis la mort de ce dernier, il y a plus de 20 ans. Il a quitté son conseil d’administration en septembre 2020, mais est toujours membre et représentant familial de l’organisme, qui se consacre notamment à verser des bourses doctorales et à fournir du mentorat.

En février dernier, le quotidien The Globe and Mail rapportait que ce fameux don de 2016 s’inscrivait dans une opération d’influence étrangère orchestrée par Pékin, selon des sources anonymes dans le renseignement auxquelles Le Devoir n’a pas eu accès. M. Trudeau a qualifié ce reportage de « faux », d’« inexact » et de « mauvais journalisme ».

« Cet homme [le donateur principal, Zhang Bin] n’a jamais rien tenté qui ressemble à de l’interférence. En ce qui me concerne, c’est un homme honorable », a-t-il précisé.

Fait rare dans de telles circonstances : Alexandre Trudeau avait lui-même demandé, dans une entrevue au Devoir, de témoigner devant le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes. Cela, alors même que les libéraux membres du comité avaient négocié son exclusion de la liste des témoins.

Une crise de gestion

Il a répété mercredi qu’une « crise de gestion » aurait provoqué la démission de la plupart des membres du conseil d’administration lors du dernier lundi de Pâques.

Il précise maintenant que c’est Pascale Fournier, personnellement, qui serait à l’origine de cette crise. En somme, Alexandre Trudeau accuse l’ex-p.-d.g. d’avoir trompé le conseil d’administration dans l’« énervement » suivant la publication de l’article du Globe and Mail. Il dit aussi que les autres administrateurs bénévoles ont préféré s’en aller plutôt qu’endurer un climat tendu.

Dans son propre témoignage, la semaine dernière, l’avocate a expliqué avoir claqué la porte de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau parce qu’on ne lui permettait pas de mener une enquête externe selon ses conditions. Selon la vision des choses de M. Trudeau, Mme Fournier aurait au contraire refusé une enquête, et aurait faussement prétendu disposer d’avis juridiques pour écarter des administrateurs qu’elle jugeait en conflit d’intérêts.

« Mme Fournier voulait elle-même diriger cette enquête. C’est contre les pratiques de bonne gouvernance », a-t-il fait valoir.

Pour sa part, son frère, le premier ministre Justin Trudeau, a pris ses distances de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau il y a environ 10 ans, en marge de son accession à la tête du Parti libéral du Canada. Les deux frères ne se seraient pas du tout parlé des affaires de la fondation familiale depuis. Justin Trudeau a d’ailleurs précisé mercredi ne pas avoir parlé à son frère « depuis plusieurs semaines ».

Un connaisseur de la Chine

Alexandre Trudeau a expliqué devant les élus qu’il connaissait bien la Chine, pour l’avoir visitée de manière à entrer en contact avec la population. Il a d’ailleurs écrit un livre à ce sujet, Un barbare en Chine nouvelle. Le député conservateur Luc Berthold est arrivé à la réunion du comité parlementaire avec l’ouvrage sous le bras.

Un article du Journal de Montréal a décrit le livre comme étant « admiratif de la Chine », ce que le principal intéressé a réfuté, tout en attaquant le sérieux de la publication.

« Le Canada peut faire comprendre aux Chinois, aux chercheurs chinois, à la population chinoise, ce qu’est le Canada. [Les Chinois] disaient autrefois, ils ne le disent plus, je pense, que les Canadiens sont des Occidentaux auxquels on peut faire confiance », a-t-il expliqué au sujet de sa perspective sur ce pays.

Alexandre Trudeau a répété, dans les grandes lignes, l’information déjà divulguée par le p.-d.g. de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau au moment des faits. Morris Rosenberg a indiqué mardi que la compagnie qui avait effectué le don était légitime. Nommée Millennium Golden Eagle International et basée à Dorval, celle-ci disposait de fonds à la Banque de Montréal, ce qui faisait dire à M. Trudeau qu’elle respectait les lois du Canada.

Il a aussi insisté sur le fait que l’Université de Montréal l’avait d’abord approché en lien avec ce don, puisqu’il est obligatoire que tout projet qui souhaite porter le nom du défunt Pierre Elliott Trudeau obtienne la permission de la fondation familiale.

Le Devoir a déjà rapporté que les deux donateurs chinois, Zhang Bin et Niu Gensheng, avaient d’abord pour intention de donner un million de dollars à l’Université de Montréal afin de créer des bourses d’études, et ce, avant l’élection du gouvernement libéral en 2015.

Ce n’est pas la première fois qu’un comité parlementaire fédéral entend des critiques de l’interprétation effectuée par les médias de rapports du renseignement. Des responsables gouvernementaux ont régulièrement refusé de confirmer ou de contredire leur contenu, et l’un d’eux a déjà qualifié ces rapports sur l’ingérence comme parfois « basés sur des rumeurs ».