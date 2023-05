Trudeau somme les agences de sécurité nationale d’informer tout élu visé par des menaces

Le premier ministre Justin Trudeau a donné l’ordre aux agences de sécurité nationale du Canada de tenir informé tout élu qui serait victime de menaces, après la révélation selon laquelle la famille du député conservateur Michael Chong a été ciblée par la Chine.

« Pour la suite, on a clairement fait savoir au SCRS [Service canadien du renseignement de sécurité] que lorsqu’il y a des enjeux concernant un député, sa famille, ça a besoin d’être communiqué », a annoncé M. Trudeau aux journalistes parlementaires, mercredi matin.

Lundi, le premier ministre a déclaré lors de la période de questions qu’il était « inacceptable » qu’un élu de la Chambre des communes ait été victime d’intimidation par « une puissance étrangère ». Il a indiqué demander des détails aux agences de sécurité concernant un rapport dont le Globe and Mail a obtenu copie.

Le quotidien a rapporté lundi qu’un diplomate chinois au pays aurait évoqué des sanctions contre des membres de la famille du député Michael Chong vivant à Hong Kong. Ce député a présenté une motion pour reconnaître comme un génocide le traitement des Ouïghours et autres musulmans turcophones de Chine, il y a deux ans.

Que savait le premier ministre?

Depuis le début de la semaine, les conservateurs ont talonné le gouvernement Trudeau en Chambre. Le chef de l’opposition, Pierre Poilievre, a accusé le premier ministre d’avoir été mis au courant de ces menaces envers son député et de n’avoir rien fait.

« Depuis deux ans […] Justin Trudeau n’a rien fait pour expulser l’agent de Pékin qui était derrière ces menaces-là », a laissé tomber M. Poilievre, mercredi matin. Il demande l’éviction du diplomate chinois. « Non seulement ce gars n’est pas en prison, mais il est au Canada avec l’immunité diplomatique conférée par Justin Trudeau. »

Le premier ministre Trudeau a répété mercredi avoir été mis au parfum de l’affaire par les journaux. Il a expliqué que les responsables du SCRS lui ont indiqué que la menace n’avait pas été jugée suffisamment préoccupante pour transmettre l’information aux niveaux supérieurs.

« On sait que le SCRS savait certaines choses et qu’ils ne sentaient pas que ça rencontrait le seuil requis pour les communiquer plus haut, ou de donner plus qu’un simple compte rendu à M. Chong », a-t-il indiqué.

Michael Chong a déposé une question de privilège aux Communes mardi pour dénoncer l’intimidation alléguée de sa famille, et a recueilli de la sympathie d’élus de tous les partis. Le premier ministre Trudeau a dit avoir organisé une rencontre entre M. Chong et les hauts responsables de la sécurité nationale.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a défendu mardi le processus dans lequel « ce sont les fonctionnaires professionnels non partisans de la fonction publique fédérale qui décident, de manière indépendante, quels renseignements classifiés peuvent être rendus publics ».

Un seuil plus bas

Le « seuil » en dessous duquel une menace d’ingérence étrangère n’est pas suffisamment sérieuse pour être communiquée au public est le sujet d’intenses débats à Ottawa depuis la publication d’un rapport de l’ex-haut fonctionnaire Morris Rosenberg en février.

Ce rapport souligne que des tentatives d’ingérence étrangère ont eu lieu lors des élections fédérales de 2021, « mais pas suffisamment pour atteindre le seuil d’incidence sur l’intégrité électorale ». Le public n’en a donc jamais été informé.

L’indépendance de son auteur, Morris Rosenberg, a été critiquée par l’opposition puisque ce dernier a déjà dirigé la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, elle-même visée par des soupçons d’ingérence chinoise. Il s’en est défendu cette semaine lors d’un témoignage devant un comité parlementaire.

« Le premier ministre ne pouvait pas l’ignorer », a réagi le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, au sujet des dernières révélations concernant le député Chong. M. Blanchet se base sur le témoignage de la cheffe de cabinet de M. Trudeau, Katie Telford, qui disait ne rien cacher à son patron.

Dans une lettre adressée au premier ministre, le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a critiqué mercredi « l’absence totale d’urgence » du gouvernement à agir dans cette affaire. « Je vous demande simplement de définir clairement la façon dont votre cabinet traite les preuves d’ingérence étrangère visant les députés et leurs familles », a écrit M. Singh à son partenaire politique, qu’il s’est engagé à maintenir au pouvoir jusqu’en 2025.