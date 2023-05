Le don à la Fondation Trudeau n’a rien à voir avec l’ingérence, dit son ex-p.d.-g.

L’ex-p.d.-g. de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, Morris Rosenberg, dit n’avoir perçu aucun problème au moment de recevoir le don chinois controversé, dans un témoignage qui est loin d’avoir convaincu les députés de l’opposition sceptiques.

« Je pense que tout ce qui est arrivé en 2016 n’est pas lié à l’ingérence », a dit sans détour M. Rosenberg, qui dirigeait la Fondation au moment d’un don effectué par deux hommes d’affaires chinois, devant un comité parlementaire mardi.

Celui qui a travaillé dans la haute fonction publique fédérale tant pour des gouvernements libéraux que conservateurs assure n’avoir rien tenté de camoufler au sujet de ce don. Surtout, il soutient que les 200 000 dollars reçus par la fondation familiale du premier ministre de la part de riches donateurs chinois, à l’été 2016, n’ont éveillé en lui aucun soupçon.

« Franchement, non. C’était un temps différent. C’était après que deux des plus grandes universités du Canada ont reçu des montants », a-t-il laissé tomber devant le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique.

À l’époque, explique-t-il, toutes les universités souhaitaient dégoter de telles ententes avec la Chine, bien avant qu’un climat de suspicion ne pèse sur les relations entre les deux pays. L’idée en vogue à l’époque était même que le Canada pouvait effectuer une « puissance douce » [soft power] pour influencer pour le mieux le régime de Pékin.

Morris Rosenberg a plusieurs fois mentionné au cours de son témoignage les articles du Devoir qui montraient que deux hommes d’affaires chinois, Zhang Bin et Niu Gensheng, avaient d’abord pour intention de donner un million de dollars à l’Université de Montréal pour des bourses d’étude au nom de Pierre Elliott Trudeau. La fondation à son nom est entrée dans le portrait au moment de la conclusion de l’entente d’utilisation du nom de l’ancien premier ministre.

Selon Morris Rosenberg, l’entente avait même été conclue avant l’élection des libéraux de Justin Trudeau, en 2015. Il dit ainsi avoir beaucoup de mal à comprendre en quoi ce don a été présenté comme partie d’une opération d’influence étrangère dans un article du Globe and Mail de février dernier, citant des sources anonymes.

« Le renseignement, ce n’est pas de la preuve ! » a-t-il lancé, visiblement irrité par la couverture médiatique qui le place depuis plusieurs mois au centre d’un scandale d’ingérence étrangère.

Son indépendance mise en doute

M. Rosenberg est aussi l’auteur d’un rapport déposé cet hiver au Parlement qui souligne que des tentatives d’ingérence étrangère ont eu lieu lors des élections fédérales de 2021, « mais pas suffisamment pour atteindre le seuil d’incidence sur l’intégrité électorale ». Le public en a donc jamais été informé.

Étant donné son rôle passé à la Fondation Trudeau, elle-même visée par des allégations d’ingérence étrangère à cause de ce don chinois, des élus de l’opposition ont remis en doute l’indépendance de son auteur. Des élus conservateurs ne sont pas passés par quatre chemins pour lui faire savoir, mardi.

« Les Canadiens ne vous croient pas ! » lui a lancé le député conservateur Larry Brock à un certain moment. Son collègue Michael Cooper lui avait peu avant coupé la parole en lançant « C’est très suspect ! »

La rudesse de la remarque a fait éclater de rire les élus libéraux présents autour de la table. Morris Rosenberg s’est ensuite dit offensé par ces propos.

Sur un tout autre ton, le député du Bloc québécois René Villemure a lancé des fleurs à M. Rosenberg en vantant la « pédagogie remarquable » de son rapport sur l’ingérence étrangère. Morris Rosenberg a dit être en faveur d’une enquête publique sur l’ingérence étrangère, et même d’une enquête qui examinerait le don effectué à la Fondation Trudeau.

Il dit que le Canada devrait s’inspirer des États-Unis et faire rapport des tentatives d’ingérence étrangère après chaque élection.

À savoir pourquoi la Fondation Trudeau avait organisé une rencontre avec de hauts fonctionnaires dans l’édifice du bureau du premier ministre, tel que rapporté par La Presse, M. Rosenberg a expliqué que cela faisait partie de son projet d’éliminer les barrières entre la recherche académique et la haute fonction publique. « Ce n’est pas une prison [cet édifice], c’est accessible si nécessaire. »

Il dit ne pas avoir parlé plus de quelques secondes au premier ministre dans sa vie et assure être parfaitement indépendant de la politique partisane.

Contradictions avec sa successeure

Le témoignage de l’ex-haut fonctionnaire a contredit par moments celui de la femme qui l’a remplacé à la tête de la Fondation Trudeau, Pascale Fournier, à quelques reprises.

Mme Fournier a indiqué devant ce même comité la semaine dernière qu’elle trouvait louche le don chinois de 2016, notamment parce que de l’information différente figurait sur l’un et l’autre des reçus d’impôt émis lors de la réception des deux versements de 70 000 dollars finalement reçus par la Fondation. Elle dit avoir quitté au moment de mener son enquête sur des instructions reçues par la Fondation de la part d’une association proche du Parti communiste chinois.

M. Rosenberg, qui était p.d.-g. au moment des faits, soutient au contraire que tout était fait selon les règles de l’art, preuve étant que les reçus d’impôt ne pouvaient être utilisés que par l’entreprise qui a fait le don, nommée Millennium Golden Eagle International. L’un des donateurs, M. Zhang, portait « plusieurs chapeaux », dont un auprès de l’Association chinoise de l’industrie culturelle, proche du gouvernement chinois. La Fondation lui aurait simplement expédié le reçu à son adresse en Chine.

Les noms des donateurs auraient été inscrits sur le deuxième reçu pour souligner leur contribution, a-t-il évoqué. Puisque la compagnie de M. Zhang est basée à Dorval, au Québec, M. Rosenberg considère qu’il ne s’agissait pas d’un don chinois mais bien d’un don provenant du Canada. Il n’avait « aucune raison » de penser autrement, dit-il.

M. Rosenberg n’a pas directement critiqué Pascale Fournier, mais a dit qu’il se demande pourquoi la Fondation ne l’a pas contacté pour connaître les circonstances de l’implication d’Alexandre Trudeau, le frère du premier ministre, dans la réception de ce don. Il indique que cela apparaissait tout à fait normal que ce soit lui qui soit présent à la cérémonie et appose sa signature à l’entente, puisque le don était effectué en mémoire de son père.

Il réfute aussi les propos de Mme Fournier selon lesquels son départ a été causé par une crise interne. « On a accompli tous les mandats de la Fondation. »

Le frère du premier ministre, Alexandre Trudeau, doit pour sa part comparaître devant ce comité parlementaire mercredi, après en avoir fait la demande dans les pages du Devoir.