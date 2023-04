Hillary Clinton prendra la parole au congrès des libéraux fédéraux à Ottawa

L’ex-secrétaire d’État et première femme à se présenter comme candidate d’un grand parti à la présidence des États-Unis, Hillary Clinton, sera la tête d’affiche du congrès national du Parti libéral du Canada, vendredi prochain, le 5 mai.

Mme Clinton se joindra à la vice-première ministre Chrystia Freeland pour une conversation, lors d’une conférence au deuxième jour de l’événement qui s’étendra sur trois jours à Ottawa.

L’ex-politicienne américaine a d’abord accédé à la notoriété nationale pendant les mandats présidentiels de son mari, Bill Clinton, dans les années 1990, avant de lancer sa propre carrière politique en tant que sénatrice de New York.

Elle a été la 67e secrétaire d’État américaine pendant le premier mandat du président Barack Obama, avant de remporter l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle de 2016, qu’elle a perdue face à Donald Trump.

En 2021, Mme Clinton a appuyé le premier ministre Justin Trudeau et les libéraux, l’appelant son ami et souhaitant le meilleur à «nos voisins progressistes du Canada», trois jours seulement avant le vote.

M. Trudeau prendra la parole lors du congrès le 4 mai, mais il devrait manquer une grande partie de l’événement pour se rendre à Londres pour le couronnement du roi Charles, le 6 mai.