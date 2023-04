Trudeau ne veut pas d’un débat sur la monarchie, même si les Canadiens n’en veulent plus

Une majorité de Canadiens souhaiterait que le Canada coupe pour de bon les ponts avec la monarchie britannique, à quelques jours du couronnement d’un roi Charles III bien moins populaire que sa défunte mère. Nonobstant ce sentiment, Justin Trudeau a rejeté une fois de plus la tenue d’un débat sur la question.

« Le Canada est l’une des démocraties les plus stables dans le monde », a fait valoir le premier ministre canadien, de passage à New York vendredi. « Il y a bien évidemment un grand nombre de personnes qui estiment qu’un système différent nous servirait mieux. Ces gens peuvent défendre ces arguments. Mais ces mêmes personnes n’arrivent pas à s’entendre quand vient le temps de choisir l’alternative qui serait préférable », a insisté M. Trudeau, lorsqu’une journaliste lui a demandé pour quelle raison le Canada ne pourrait pas simplement tenir un référendum sur la question.

Car ce serait une mauvaise idée que « de se plonger dans des négociations constitutionnelles sur une telle question », a-t-il tranché, en insistant que son gouvernement préfère s’affairer à d’autres priorités et en citant les mesures d’aide prévues à son dernier budget. « Voilà les choses sur lesquelles nous allons continuer de nous concentrer. »

Peu d’appuis pour le roi

Un peu plus de la moitié (52 %) des répondants d’un coup de sonde d’Angus Reid disaient en début de semaine souhaiter que le Canada ne demeure pas une monarchie constitutionnelle à l’avenir.

Cette proportion est sans surprise la plus élevée au Québec (66 %), mais elle surpasse aussi les 50 % en Alberta (54 %) et au Manitoba (56 %). C’est en Ontario (45 %) et en Colombie-Britannique (46 %) que les citoyens sont les plus réticents à rejeter la monarchie britannique.

Si la reine Élisabeth II est demeurée populaire jusqu’à la fin de sa vie, son fils, Charles, ne profite pas de la même sympathie.

Le décès de la reine avait d’ailleurs relancé le débat sur la monarchie au Canada. Mais à cette époque aussi, Justin Trudeau — qui s’était montré visiblement peiné par la mort de la souveraine et qui ira à Londres assister au couronnement du nouveau roi — avait refusé de débattre de l’attachement du Canada à la monarchie britannique.

Le serment au roi est donc demeuré de mise, au Parlement canadien, même s’il a été abandonné à l’Assemblée nationale du Québec.

Le roi Charles III a en outre été officiellement reconnu une nouvelle fois dans le projet de loi de mise en oeuvre du dernier budget fédéral, qui est venu mettre à jour les titres royaux.

Ce dernier est cependant peu populaire, au Canada. Le même sondage Angus Reid révélait que 60 % des Canadiens s’opposent à sa reconnaissance comme roi, que ce soit en le reconnaissant comme chef d’État, en lui prêtant serment ou en affichant son portrait sur la monnaie canadienne. Les deux tiers des Canadiens ne souhaitent pas non plus reconnaître son épouse Camilla comme Reine.