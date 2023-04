La Chine donnait des instructions sur le don, dit l’ex-p.-d.g. de la Fondation Trudeau

L’ex-p.-d.g. de la Fondation Trudeau, Pascale Fournier, trouvait louche le don chinois de 2016 qui a déclenché une controverse, et dit avoir claqué la porte de l’organisme en avril après avoir été empêchée de mener son enquête selon ses conditions.

« C’était de l’argent étranger. Ce n’était pas de l’argent canadien, comme ce qui est inscrit dans le rapport annuel, alors qu’en fait ça venait de Chine. Je crois que ça induisait les Canadiens en erreur », a témoigné Mme Fournier devant un comité parlementaire à Ottawa vendredi.

Celle qui est aussi professeure titulaire à la faculté de droit à l’Université d’Ottawa a expliqué avoir commencé à examiner les détails du don de 200 000 dollars effectué publiquement par deux hommes d’affaires chinois après la publication d’un article du quotidien The Globe and Mail en février.

Cet article rapportait que ces donateurs agissaient sous l’autorité du gouvernement chinois et qu’ils avaient pour but d’influencer le chef libéral, Justin Trudeau, selon des sources dans le renseignement auxquelles Le Devoir n’a pas eu accès.

L’Université de Montréal était en fait l’objectif premier d’un don d’un million de dollars de deux riches hommes d’affaires chinois, Zhang Bin et Niu Gensheng, afin d’honorer Pierre Elliott Trudeau en finançant des bourses d’études. La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau est entrée dans le portrait au moment de conclure une entente pour l’utilisation du nom de l’ancien premier ministre.

Des reçus douteux

En poste depuis juillet 2018, la présidente et cheffe de la direction de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau dit s’être rendue compte que de ses employés ne correspondaient pas directement avec les donateurs, mais plutôt avec un organisme proche du gouvernement chinois. Elle dit que l’Association chinoise de l’industrie culturelle leur dictait l’information à être diffusée publiquement sur ce don, effectué avant son entrée en poste.

« Une association en Chine demandait aux employés de la fondation d’inscrire certaines informations, [comme] de ne pas mettre l’adresse des donneurs, s’il vous plaît mettre l’adresse en Chine », a témoigné l’ex-p.-d.g.

Pascale Fournier a aussi dit que les reçus émis lors de la réception des deux premières tranches du don, de 70 000 $ chacune, n’étaient pas identiques. Sur l’un d’eux, les noms des donateurs n’étaient pas mentionnés, mais plutôt une compagnie basée en Chine. Elle a critiqué son prédécesseur, Morris Rosenberg, pour avoir présenté publiquement ce don comme étant entièrement canadien.

Le dernier versement du don n’a jamais été reçu ou demandé, dit Mme Fournier, puisque l’objectif du don, soit d’organiser des conférences au sujet de la Chine, n’a jamais été accompli. Les donateurs ne s’en seraient jamais plaints, ce qu’elle dit trouver « étrange ».

Le contrat de cinq ans de la p.-d.-g. prenait fin cette année, mais dit avoir signé un renouvellement de deux ans à condition d’obtenir les réponses à six questions, sur ce qu’elle considérait clocher au sein de la fondation, dans un avis légal confidentiel. Elle n’a pas révélé quelles étaient ces questions.

Chicane au CA

Selon la version des faits de l’ex-p.-d.g., un important conflit a éclaté au sein du conseil d’administration de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau au moment où elle a entrepris de mener sa propre enquête sur ce don en embauchant une firme d’avocats externe. Avec l’aide d’autres administrateurs, elle a demandé la tenue d’une réunion d’urgence, et souhaitait écarter le président du conseil et d’autres responsables qui étaient présents au moment de l’obtention du don.

Après des disputes acrimonieuses, l’ensemble du conseil d’administration a démissionné en bloc, incluant Pascale Fournier, le 10 avril, lundi de Pâques. 

« Il y avait une rupture du lien de confiance avec les membres du conseil d’administration à qui on demandait de se récuser », a expliqué celle qui se présente comme une « spécialiste de l’éthique ». Elle visait en particulier les membres qui n’ont pas démissionné, Edward Johnson, Bruce McNiven et Peter Sahlas.

Mme Fournier a aussi évoqué son incompréhension de voir la signature d’Alexandre Trudeau, le frère du premier ministre, sur le contrat de don. Selon elle, c’était au président d’apposer sa signature pour tous les dons de moins d’un million de dollars, et elle dit ne pas avoir vu de mandat accordé à M. Trudeau pour le remplacer.

L’ex-numéro un de la fondation a aussi expliqué avoir eu du mal à rembourser le don. « On a essayé plusieurs fois de trouver le donateur pour qu’il puisse prendre le chèque », a-t-elle précisé. Le don a finalement été retourné après son départ.

« On se rend compte que la Fondation Trudeau c’est quelque chose qui est un peu brouillon, on a caché beaucoup de choses à la présidente et directrice générale, et les motifs pour lesquels on les cache, moi ça m’intrigue beaucoup », a commenté le député du Bloc québécois René Villemure au sortir du comité.

« La première chose qu’on a retenue, c’est que la professeure Fournier a indiqué qu’il n’y avait aucun lien entre la fondation et le premier ministre ou son personnel, et ça c’est très important parce que les gens, certains médias ou certaines formations politiques tentent de faire l’amalgame entre le deux », a pour sa part indiqué le député libéral québécois Greg Fergus, lui aussi membre du comité.

Les élus membres du comité ont décidé d’inviter l’ex-président à qui on aurait demandé de laisser la place, Edward Johnson, proche de la famille Trudeau, à venir témoigner devant le comité. Ils ont aussi demandé à Alexandre Trudeau de venir donner sa version des faits, mercredi prochain, après un appel de ce dernier dans les pages du Devoir. Morris Rosenberg doit pour sa part comparaître mardi.