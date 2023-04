Deux ans et demi plus tard, le Canada a sa nouvelle loi sur la radiodiffusion

Après deux ans et demi de débats et de controverses, les sénateurs ont adopté jeudi le projet de loi C-11 qui vise à contraindre les diffuseurs en ligne à des règles similaires à celles qui incombent aux radiodiffuseurs traditionnels. Plusieurs étapes nous séparent toutefois de sa pleine entrée en vigueur.

« Avec cette Loi, on s’assure que l’incroyable talent du Canada rayonne et qu’il occupe une plus grande place sur la scène du monde en ligne », a réagi le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, dans une déclaration envoyée au Devoir.

Le gouvernement s’y est pris deux fois pour réformer la Loi sur la radiodiffusion afin d’imposer certaines règles aux diffuseurs en ligne comme Netflix ou Disney +. Déposée initialement en novembre 2020, une première version du texte a semé la controverse après sa modification en comité parlementaire pour y inclure des médias sociaux, comme YouTube.

Accusations de censure

Ce thème a été l’un des enjeux électoraux mis de l’avant par le Parti conservateur du Canada, en 2021, qui y perçoit une attaque à la liberté d’expression. Les opposants au projet de loi se rallient derrière l’idée que le gouvernement ne devrait pas avoir son mot à dire dans le contenu que les plateformes suggèrent aux internautes.

Après la mort au feuilleton de la première mouture lors de la campagne électorale de 2021, le texte a été déposé pour une seconde fois par le ministre Pablo Rodriguez. Désormais renommé C-11, il a deux objectifs principaux : forcer les plateformes à financer le contenu canadien et les contraindre à suggérer ce contenu pour le rendre visible au grand public.

Ce second aspect est régulièrement présenté comme de la « censure » par le Parti conservateur du Canada (PCC) de Pierre Poilievre. « Le projet de loi de Trudeau sur la censure est sur le point de devenir loi », pouvait-on lire pas plus tard que dimanche dernier dans un courriel du PCC qui sollicitait des dons auprès de ses sympathisants.

Le Sénat a bel et bien tenté d’apporter son grain de sel cet hiver en proposant un « compromis » pour rassurer les opposants à C-11. L’amendement proposé devait limiter la juridiction du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), sur les réseaux sociaux comme Youtube, seulement à la musique professionnelle. Les élus ont refusé la modification, et les sénateurs ont, sans surprise, accepté leur volonté en adoptant le texte jeudi. 52 sénateurs ont voté en faveur, 16 contre et un s’est abstenu.

C-11 deviendra officiellement une loi canadienne après avoir reçu la sanction royale de la gouverneure générale, une formalité qui devrait être accomplie jeudi soir. Toutefois, cela n’annonce pas de changements immédiats pour les plateformes ou leurs abonnés. Il s’agit plutôt du début d’un long processus bureaucratique ponctué de consultations.

Des instructions inconnues

On ignore précisément quel genre de contenu en ligne sera soumis, ou non, à cette loi. C-11 doit imposer des « conditions de service » aux sites qui offrent des émissions commerciales, a précisé le ministre, c’est-à-dire les productions professionnelles qui apparaissent sur plusieurs plateformes, comme la musique, les séries télévisées ou les films.

De manière générale, ce sera au CRTC de décider quelle plateforme se retrouvera avec de nouvelles obligations légales au Canada. Il s’agit d’un nouveau mandat pour cet organisme. Le phrasé de la loi laisse par exemple croire que ses experts auront la tâche de déterminer si la pornographie sur Internet fait assez partie de la « culture canadienne » pour être assujettie aux nouvelles règles.

Le CRTC devra baser toutes ses décisions sur des directives que le ministre doit lui faire parvenir et dont les détails restent encore inconnus. Un brouillon de ces instructions devrait être publié dans la Gazette du Canada dans environ un mois, annonçant des consultations publiques qui doivent pour leur part s’étaler sur au moins un autre mois.

Après analyse des réponses, le ministère transmettra sa version finale des instructions au CRTC, à une date indéterminée, mais au plus tôt cet été. L’organisme réglementaire fera ensuite ses propres consultations pour mettre en oeuvre la loi, selon un agenda qui n’est pas encore connu.

En marge de ce laborieux processus, le ministre Pablo Rodriguez a aussi promis de moderniser le fonctionnement du Fonds des médias du Canada et à réviser la définition de ce qui constitue du « contenu canadien ».