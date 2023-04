Des fonctionnaires fédéraux en grève manifestent au poste frontalier de Lacolle

Des fonctionnaires fédéraux en grève ont organisé jeudi matin une manifestation tout près du poste frontalier de Lacolle, en Montérégie, au neuvième jour de leur arrêt de travail.

Quelques autobus transportant des dizaines de ces manifestants sont arrivés à ce poste frontalier séparant Lacolle, au Canada, et Champlain dans l’État de New York aux États-Unis, habituellement l’un des plus achalandés au pays.

Plusieurs policiers de la Sûreté du Québec (SQ) sont aussi sur les lieux. Des images de télévision les ont montrés, alignés, afin de former une barrière humaine limitant les déplacements des manifestants.

Vers 9 h, aucune confrontation ne semblait avoir éclaté.

Entre-temps, d’autres manifestants de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) ont défilé dans des rues de Québec afin de montrer leur mécontentement.

L’AFPC, qui représente les quelque 155 000 fonctionnaires en débrayage, réclame une hausse salariale de 13,5 % sur trois ans et veut des assouplissements à propos du télétravail.

Le président national de l’AFPC, Chris Aylward, a soutenu qu’Ottawa avait signalé mardi soir qu’il maintiendrait sa proposition de 9 %.

M. Aylward a soutenu que l’AFPC avait proposé des compromis sur sa demande salariale, mais il a jusqu’ici refusé de les préciser.

Mercredi, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a dit être frustrée de ce qu’elle décrit comme un piétinement dans les négociations avec les fonctionnaires fédéraux. Elle a dit avoir reçu des propositions syndicales inabordables et déraisonnables.