Alexandre Trudeau demande de comparaître au Parlement

Le frère du premier ministre, Alexandre Trudeau, demande lui-même à comparaître devant un comité parlementaire à Ottawa pour pouvoir « défendre la réputation » de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau, visée par différentes allégations en lien avec un don suspecté de provenir du gouvernement chinois.

« Je veux témoigner devant le comité qui s’en occupe. Je suis prêt à dire tout ce que je sais sur la fondation. Ça presse ! » indique au Devoir le principal intéressé.

Alexandre Trudeau refuse d’ordinaire toutes les demandes d’entrevue en lien avec la politique, et n’avait jusque-là pas encore commenté publiquement la tourmente dans laquelle se trouve la fondation qui porte le nom de son père, l’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau.

Il a toutefois accepté de faire une exception à cette règle après avoir constaté ce qu’il considère être des « attaques malhonnêtes » envers l’organisme auprès duquel il s’est beaucoup impliqué ces 20 dernières années. Son frère, le premier ministre Justin Trudeau, a pour sa part coupé ses liens avec la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau il y a environ 10 ans.

« Si je veux parler au comité, c’est parce que la réputation est atteinte. L’honneur des boursiers est remis en question. Ils n’ont pas besoin de cette pression-là », explique Alexandre Trudeau. Son message s’adresse aussi bien aux députés libéraux qu’à ceux de l’opposition, qui se sont pourtant entendus lundi pour l’écarter de l’enquête menée par un comité parlementaire.

Le quotidien The Globe and Mail a rapporté en février que deux hommes d’affaires agissant sous l’autorité du gouvernement chinois avaient fait un don à la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau dans le but d’influencer le chef libéral, Justin Trudeau. Le reportage se basait sur des rapports de renseignement dévoilés aux journalistes et datés de 2014.

Le Devoir n’a pas eu accès à ces documents, et leur interprétation a été remise en doute par des responsables gouvernementaux.

Laver l’honneur de la fondation

« La Fondation [Pierre-Elliott-Trudeau] n’a rien fait de mal ! Il n’y a eu aucune tentative, [encore moins] d’ingérence réelle. Les donateurs n’avaient pas de mauvaises intentions », assure Alexandre Trudeau, sans vouloir donner davantage de détails sur le fond de l’affaire.

Pour la suite, le documentariste et auteur d’un livre sur la Chine s’en remet à son éventuel témoignage public.

Le Devoir a rapporté en avril que l’Université de Montréal était en fait l’objectif premier d’un don d’un million de dollars de la part de deux riches hommes d’affaires chinois, Zhang Bin et Niu Gensheng, afin d’honorer Pierre Elliott Trudeau en finançant des bourses d’études.

La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau n’est entrée en jeu qu’au moment de conclure une entente pour l’utilisation du nom de l’ancien premier ministre, ce qui lui a valu une part du don d’une valeur de 200 000 $, en 2016. L’Université de Montréal a encaissé le gros du montant, mais a finalement renoncé au dernier versement de 250 000 $ puisque le don créait « un malaise ».

« Il n’y a aucun lien entre le gouvernement Trudeau et la Fondation Trudeau », insiste d’ailleurs le frère du premier ministre.

Il dit croire que la survie même de la fondation est désormais menacée par la mauvaise presse faite autour de cette affaire. La tourmente a d’ailleurs provoqué le départ de son conseil d’administration en avril, dont celui de sa p.-d.g., Pascale Fournier. Commentant le climat au sein de l’organisme, M. Trudeau parle d’« une crise de gestion » qu’il attribue à « des erreurs de jugement et à des fautes graves » dans la récente réaction aux articles à son sujet.

Alexandre Trudeau a lui-même quitté le conseil d’administration il y a environ trois ans, bien qu’il demeure bien au fait des activités de l’organisation. « J’ai parfaitement confiance dans les administrateurs qui sont là maintenant », conclut-il.

Cette semaine, le conseil d’administration de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau a tenté, en vain, d’obtenir un audit du bureau de la Vérificatrice générale du Canada qui ferait la lumière sur les récentes allégations.

Le comité ne veut pas de lui, pour l’instant

Mercredi, le Parti conservateur du Canada a de nouveau exigé d’assigner à comparaître Alexandre Trudeau devant l’enquête menée par un comité parlementaire. « Son frère [au premier ministre] a facilité un don de la Chine à la fondation avec le motif d’influencer le premier ministre. […] S’il n’a rien à cacher, va-t-il appuyer une motion pour inviter Alexandre Trudeau à comparaître devant un comité parlementaire pour répondre aux questions ? » a demandé le chef conservateur Pierre Poilievre en Chambre.

« Pourquoi les conservateurs veulent-ils continuer de passer leur temps à m’attaquer et à attaquer ma famille plutôt que de parler du budget et des enjeux auxquels les Canadiens font face ? » lui a répondu le premier ministre, Justin Trudeau.

Lundi, toutefois, le comité parlementaire chargé d’enquêter sur la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau et sur les allégations d’ingérence étrangère dans les élections canadiennes a voté à l’unanimité pour inviter des témoins lors de deux séances, mais pas d’élus ou de membres de la famille Trudeau.

« Cela faisait partie du deal. […] Si on n’acceptait pas de laisser tomber la famille Trudeau, les libéraux n’auraient pas accepté [la motion] et auraient fait de l’obstruction », rapporte la députée bloquiste Nathalie Sinclair Desgagné, membre du Comité permanent des comptes publics.

Joint par Le Devoir, le député libéral qui a arraché ce compromis, Peter Fragiskatos, explique que la présence de membres de la famille Trudeau aurait fait dériver les débats vers un « théâtre politique », voire « une farce ». Et si le frère du premier ministre se porte lui-même volontaire ? « Le comité examinerait la demande », assure-t-il.