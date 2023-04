Des avions et des soldats prêts à rapatrier des Canadiens du Soudan

Environ 200 militaires canadiens et deux gros avions Hercule sont actuellement postés dans la région du Soudan, en Afrique de l’Est, prêts à des opérations d’évacuation de Canadiens coincés dans ce pays aux prises avec des épisodes violents, « dès que les conditions au sol le permettront ».

En mêlée de presse mercredi après-midi à la Chambre des communes, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a toutefois précisé que les avions canadiens auront besoin d’espace pour atterrir à l’aéroport de Khartoum, la capitale du pays, avant de pouvoir commencer le rapatriement.

L’armée devra aussi pouvoir s’assurer que les Canadiens coincés au Soudan peuvent se rendre jusqu’aux avions en toute sécurité, a-t-elle fait valoir.

Selon la ministre, les deux avions Hercule sont arrivés « récemment » en Afrique de l’Est, mais elle n’a pas voulu révéler le moment exact. Mme Anand s’est aussi gardée de dire si du personnel militaire canadien se trouvait déjà à l’intérieur du Soudan.

Plus tôt mercredi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé qu’une cinquantaine de Canadiens avaient été évacués du Soudan au cours de la dernière journée.

Cela signifie que jusqu’ici, environ 150 Canadiens et résidents permanents ont été aidés à sortir du pays depuis le début des affrontements violents entre l’armée et un groupe de force paramilitaire, les Forces de soutien rapide (FSR), la semaine dernière.

Le premier ministre Justin Trudeau avait indiqué plus tôt cette semaine que le Canada disposait d’un avion militaire C-17 dans la région pour aider à transporter des Canadiens. Mais jusqu’à présent, Ottawa s’est toujours appuyé sur d’autres pays pour trouver des places à bord de leurs avions ou de leurs navires.

700 demandes d’aide

La ministre Joly a précisé mercredi qu’environ 1800 citoyens canadiens ou résidents permanents avaient maintenant enregistré leur présence au Soudan auprès du gouvernement et que 700 d’entre eux avaient demandé de l’aide pour sortir du pays.

Mélanie Joly a ajouté mercredi qu’Ottawa examine aussi la demande de groupes de la diaspora soudanaise au Canada pour que des proches puissent venir temporairement au pays, jusqu’à ce que la violence diminue.

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a fait savoir mercredi que le gouvernement avait rappelé certains employés de l’Alliance de la fonction publique du Canada en grève, les déclarant « travailleurs essentiels », afin de traiter les documents d’immigration pour les personnes au Soudan.

« En temps de crise, le Canada est toujours là pour aider, et c’est pourquoi nous serons là », a déclaré Mme Joly aux journalistes sur la colline du Parlement.

Elle a souligné qu’Ottawa incluait dans son rapatriement les personnes qui ont la double nationalité et les résidents permanents, ainsi que leur conjoint étranger et les personnes à leur charge, comme les enfants et les petits-enfants.

Le ministre Fraser a indiqué que le Canada accélérait déjà les demandes de visa de visiteur que les citoyens soudanais avaient déposé avant le début des violences. Ottawa annule aussi certains frais, comme pour les Canadiens dont le passeport est expiré.

« Nous voyons ce qui se passe et essayons d’adopter des politiques qui reflètent la gravité de la situation sur le terrain, a-t-il déclaré aux journalistes. Certains employés de la fonction publique en grève qui sont jugés essentiels sont rentrés au travail pour aider ceux dont la vie pourrait être en danger, ce qui est essentiel. »