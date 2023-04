Charles III officiellement «Roi du Canada», dixit une loi budgétaire d’Ottawa

Quoiqu’en pensent le Bloc québécois, ou la majorité des Québécois et des Canadiens, le gouvernement de Justin Trudeau reconnaîtra officiellement le roi Charles III comme le « roi du Canada » dans sa loi budgétaire.

À dix jours du couronnement de Charles III, le Bloc québécois est venu dénoncer que les libéraux aient inséré dans leur projet de loi de mise en oeuvre du dernier budget fédéral un article venant mettre à jour le libellé des titres royaux. Le fils de la défunte Reine Elizabeth II sera dorénavant formellement désigné : « Charles Trois, par la grâce de Dieu, Roi du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth », stipule l’article inséré à la 325e page du volumineux projet de loi.

Un « acte de reconnaissance monarchique [qui] n’a pas sa place dans un projet de loi sur le budget », a raillé le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Therrien, dans une missive adressée à son homologue libéral. Le Bloc réclamait que le gouvernement scinde ce projet de loi, afin d’en exclure la reconnaissance du Roi Charles III pour y consacrer un plein débat en soi. « Et surtout pour faire entendre la voix des Québécois », a fait valoir M. Therrien.

Un faux débat, dit le PLC

Le libéral Mark Holland a toutefois rejeté la demande bloquiste du revers de la main. « Si l’on retire cet article, on ne reconnaît pas non plus la réalité », a répliqué le leader parlementaire du gouvernement au Devoir, mercredi. « Le soleil se lèvera demain, il se couchera demain. Nous avons maintenant un roi qui est un homme, et non plus une reine qui est une femme. Ce n’est qu’une simple reconnaissance de la réalité », a-t-il rétorqué aux bloquistes, en les accusant de vouloir encore « provoquer un débat sur la monarchie ».

Le lieutenant québécois de Justin Trudeau, Pablo Rodriguez, a été plus incisif. « Non seulement c’est la seule chose [que le Bloc québécois] retient du budget, mais en plus ce qu’il retient du budget requiert que l’on en fasse un débat constitutionnel », a critiqué M. Rodriguez. « C’est ça la priorité du Bloc ? Il faudrait que quelqu’un lui parle ! », a-t-il lancé.

Une majorité d’opposants au Roi

Un coup de sonde d’Angus Reid révélait lundi que 60 % des Canadiens s’opposent à la reconnaissance de Charles III comme Roi, que ce soit en le reconnaissant comme chef d’État, en lui prêtant serment ou en affichant son portrait sur la monnaie canadienne. Les deux tiers des Canadiens ne souhaitent pas non plus reconnaître son épouse Camilla comme Reine.

Qui plus est, 52 % des répondants à l’échelle du Canada et 66 % des répondants québécois sont d’avis que le Canada ne devrait pas « demeurer une monarchie constitutionnelle pour les générations futures ».

Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, a accusé le gouvernent Trudeau d’« hypocrisie crasse » en insérant discrètement cette reconnaissance du Roi Charles dans un projet de loi de plus de 400 pages.

« Tant qu’à avoir un changement, on pourrait ne pas avoir de souverain ! », a-t-il réclamé, en vain. « Le gouvernement l’a mis dans la loi de mise en oeuvre du budget parce qu’il voulait passer une petite vite au monde, parce que le monde n’est pas en faveur de la monarchie », a-t-il accusé.

Dans une lettre envoyée à son tour à son homologue bloquiste, M. Holland a souligné que la modification n’était qu’administrative et nécessaire, suite au décès de la reine Elizabeth II. « La mesure vise simplement à actualiser le titre du souverain canadien en supprimant les éléments qui ne sont plus considérés pertinents ou souhaitables dans le contexte canadien moderne », écrit M. Holland, en coupant court à la discussion. Le titre royal d’Elizabeth II la reconnaissait également comme « Reine du Royaume-Uni » ainsi que « Défenseur de la Foi » — deux dénominations qui ont été retirées du titre royal du Roi Charles III.

Le premier ministre Trudeau avait refusé de se lancer dans un débat sur la monarchie constitutionnelle, suite au décès de la Reine, ou encore de revoir l’obligation de prêter serment au Roi. Ce dernier avait été officiellement reconnu chef d’État par le Canada quelques jours après le décès de sa mère.

Visiblement ému, l’an dernier, M. Trudeau avait annulé toutes ses activités dans les jours suivant la mort d’Elizabeth II. Son bureau a annoncé, mardi, qu’il se déplacerait à Londres le 6 mai pour assister à la cérémonie de couronnement du Roi Charles III.