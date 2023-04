Échec en vue pour la promesse d’Ottawa de planter 2 milliards d’arbres

Le gouvernement fédéral ne fait pas ce qu’il faut pour planter les deux milliards d’arbres promis d’ici 2030, et a spectaculairement échoué sa cible de plantation l’an dernier, calcule le commissaire à l’environnement du Canada.

« Compte tenu des premiers résultats enregistrés et des problèmes liés à l’établissement de partenariats dès le début, il est peu probable que les objectifs du programme soient atteints, à moins que des changements importants soient apportés », conclut Jerry V. DeMarco, le commissaire à l’environnement et au développement durable, dans un rapport publié jeudi.

Afin de mener à bien son projet, le gouvernement devait planter en moyenne 200 millions d’arbres par année, tout en se donnant des objectifs beaucoup moins ambitieux pour les premières années du programme. Même ces modestes cibles n’ont pas été atteintes.

Si tous les partenaires du gouvernement avaient rempli leur promesse en 2022, ce ne seraient que 16,5 millions d’arbres qui ont pu être ajoutés, estime le commissaire. C’est significativement en deçà de l’objectif de 60 millions d’arbres que s’était donné Ottawa pour l’année.

À cause de retards dans la signature d’ententes avec des communautés autochtones ou des propriétaires privés, par exemple, le fédéral se trouve à rater complètement la cible de 90 millions d’arbres pour les deux premières années du programme. Ces deux ans ont fait avancer le projet de 2,3 % seulement.

Le premier ministre Justin Trudeau s’était pourtant engagé devant la militante écologiste Greta Thunberg et un demi-million de personnes réunies dans les rues de Montréal, en 2019, à planter deux milliards d’arbres en une décennie. Cette promesse était accompagnée d’investissements de 3,2 milliards de dollars.

« Nous savons que la plantation d’arbres est l’une des meilleures solutions pour un avenir plus vert. Les arbres sont durables, renouvelables, et se recyclent eux-mêmes au fil du temps. Maintenant, tout ce que nous devons faire, c’est planter le premier », avait alors fait valoir M. Trudeau.

Mauvais calcul des émissions

Même si tous ces arbres arrivaient à être plantés, Jerry V. DeMarco doute que cela aura les bienfaits évoqués par le premier ministre sur le bilan d’émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada.

Le commissaire note que le ministère Environnement et Changement climatique Canada ne considère plus que les deux milliards d’arbres permettraient d’absorber deux mégatonnes d’équivalent en dioxyde de carbone (eq. CO 2 ), comme ce qui était initialement évoqué pour 2030. En fait, les travaux de plantation feraient en sorte que le projet produise lui-même des émissions jusqu’en 2030, avant de commencer à absorber le carbone, à très long terme.

En plus, Ottawa envisage de permettre à ceux qui plantent les arbres de vendre par la suite des crédits sur le marché du carbone. Ces crédits sont destinés aux entreprises polluantes qui veulent compenser leurs émissions en payant pour de tels projets qui doivent capturer le carbone. Le commissaire à l’environnement croit que c’est une très mauvaise idée.

« À notre avis, le fait d’autoriser la participation des partenaires à des régimes de crédits compensatoires pourrait fausser l’évaluation des progrès accomplis, puisque les crédits compensatoires pourraient être achetés pour planter des arbres qui auraient été plantés de toute façon », peut-on lire dans son rapport.

D’une manière générale, le commissaire à l’environnement et au développement durable s’en prend à la manière dont Ottawa fait les calculs comptables des émissions de GES de ses forêts. L’information recueillie « visait principalement à respecter les obligations internationales en matière de rapports » et n’est pas communiquée de manière à être comprise par le public ou à aider les décideurs à faire des choix.

Dans un autre rapport, Jerry V. DeMarco critique le fait que le ministère Environnement et Changement climatique Canada ait du mal à évaluer si les règlements qu’il met en place en matière de transports arrivent avec succès à réduire les émissions de GES.

Il trouve aussi que le gouvernement a mis beaucoup trop de temps pour écrire son Règlement sur les combustibles propres, finalement publié à l’été 2022 après deux ans de délais, « ce qui n’est pas en phase avec le caractère urgent de la crise climatique ».

D’autres rapports du commissaire publiés jeudi soulignent qu’Ottawa en fait trop peu pour protéger les espèces en péril.

Avec Alexandre Shields