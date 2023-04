Trudeau assure qu’il ignorait le don des Green avant ses vacances controversées

Le premier ministre Justin Trudeau assure qu’il ignorait que la famille Green, avec laquelle il a passé de coûteuses vacances en Jamaïque, avait fait un don à la fondation qui porte le nom de son père.

« Je ne le savais pas. Je n’ai pas les détails et l’opposition va devoir accepter [que] ce que je dis est vrai », a dit mercredi M. Trudeau durant la période des questions à la Chambre des communes.

La veille, Radio-Canada révélait que le premier ministre et ses proches ont célébré pendant plus d’une semaine le Nouvel An en Jamaïque avec des membres de cette famille. Les Trudeau ont séjourné au domaine que possèdent les Green où il en coûte normalement jusqu’à des milliers de dollars par nuit durant la haute saison.

Le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique du Canada a donné son aval à de telles vacances, mais selon le diffuseur public, il n’est pas clair si le fait que deux membres de la famille Green ont fait un important don à la fondation Trudeau en 2021 a été pris en considération.

Le premier ministre a affirmé mercredi qu’il n’était pas surpris du don même s’il ne savait rien de son existence. « C’est des amis [de la famille] de longue date qui s’intéressent au même genre de choses que nous », a-t-il soutenu.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, venait de dire qu’il avait « de la misère à imaginer » que M. Trudeau ignorait cette contribution.

« En fait, je suis sûr qu’il le savait. Mettons quand même. […] Pourquoi ne nous dit-il pas combien la famille Green a donné à la fondation Trudeau avant qu’il n’aille faire un séjour dans la famille ? » a-t-il lancé.

M. Trudeau en a profité pour réitérer qu’il ne s’implique plus dans l’organisation depuis qu’il est devenu chef du Parti libéral du Canada, en 2013.

« Quand je dis que je n’ai eu aucun engagement directement ou indirectement avec la fondation Trudeau depuis une décennie, c’est parce que je n’en ai pas eu. Alors non, je n’étais pas au courant », a-t-il insisté.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a saisi la balle au bond pour douter à voix haute.

« Vraiment ? Parce que le rapport annuel de 2022 le nomme comme un membre inactif et indique qu’il s’est retiré des affaires de la fondation pour la durée de son implication en politique fédérale », a-t-il dit.

M. Poilievre a laissé entendre que le premier ministre y retournera lorsqu’il quittera la vie politique pour « revenir à cette grosse pile d’argent ».

La Fondation Pierre Elliott Trudeau, qui se décrit comme un organisme de bourses d’études indépendant et non partisan, retient l’attention depuis des semaines en raison d’un don de 200 000 dollars du milliardaire chinois Zhang Bin et d’un autre homme d’affaires chinois, Niu Gensheng.

Lorsque cette affaire a été ébruitée, l’organisme a annoncé qu’il remboursait le don. Les 140 000 dollars qui avaient finalement été versés n’ont pu être retournés que des semaines plus tard en raison de complications, a rapporté La Presse.

Avec Michel Saba