La Fondation Trudeau avait offert l’argent à l’UdeM

Après avoir réclamé sa part d’un don totalisant un million de dollars offert par deux hommes d’affaires chinois, la Fondation Trudeau a proposé à l’Université de Montréal de récupérer la somme de 200 000 dollars qu’ils lui avaient promis, indique un document de l’institution d’enseignement.

En décembre 2019, la doyenne de la Faculté de droit, France Houle, a écrit à la Fondation Trudeau, indique une lettre obtenue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics.

Mme Houle s’adressait à Alexandre Trudeau, administrateur de l’organisme créé pour honorer la mémoire de son père, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau.

La doyenne faisait référence à une discussion que son prédécesseur, Jean-François Gaudreault-Desbiens, avait eue « l’hiver dernier » avec M. Trudeau au sujet du don offert en 2016 par les deux hommes d’affaires, Zhang Bin et Niu Gensheng.

« Vous lui avez mentionné que votre fondation souhaitait remettre à la Faculté de droit de l’Université de Montréal le don de 200 000 dollars de Zhang Bin et Niu Gensheng », écrivait-elle.

Mme Houle proposait d’utiliser ces fonds pour la rénovation d’une salle d’un centre de recherche rattaché à la Faculté de droit, qui aurait pu être baptisée « Salon Pierre Elliott Trudeau ».

« Cette désignation serait très appropriée puisque votre père a participé à la création du centre de recherche en droit public en 1962 », soulignait Mme Houle.

Projet sans suite

La doyenne proposait de conclure une nouvelle entente pour officialiser le transfert de la somme dans les coffres de l’Université de Montréal, qui s’est elle-même fait promettre, en même temps que la fondation, un don de 800 000 dollars des deux hommes d’affaires chinois.

Un porte-parole de l’Université de Montréal, Jeff Heinrich, a cependant indiqué au Devoir que le projet d’entente ne s’est pas concrétisé.

« Il n’y a pas eu de suites à ce projet, a-t-il répondu. Le transfert n’a pas été fait. »

Lundi, Le Devoir a rapporté les propos d’un ancien vice-recteur de l’Université, Guy Lefebvre, selon qui la Fondation Trudeau avait réclamé sa part du million donné par les deux hommes d’affaires chinois, dont la totalité était, au départ, réservée à la Faculté de droit.

Vendredi, face à une controverse qui dure depuis 2016, la Fondation a remboursé la partie du don qu’elle a véritablement reçue, soit 140 000 dollars, à Aigle d’or du millénaire international, une entreprise présidée par M. Zhang.

Malgré des demandes répétées, la Fondation Trudeau n’a pas répondu aux questions du Devoir.

Bourses suspendues

L’Université de Montréal a, de son côté, interrompu le programme de bourses offertes grâce au don des deux hommes d’affaires.

« Nous avons suspendu toute activité de ce fonds le temps d’évaluer la situation dans son ensemble », a affirmé M. Heinrich.

Pour l’instant, contrairement à la Fondation Trudeau, l’établissement n’envisage pas de rembourser la somme aux donateurs.

« Il semble que le remboursement soit difficilement réalisable d’un point de vue pratique et juridique, a indiqué M. Heinrich. Une des avenues que nous explorons, c’est de réaffecter les montants vers d’autres fonctions liées à notre mission d’enseignement et de recherche. »

Sur les 800 000 dollars promis, 550 000 ont été reçus depuis 2016. Cette somme a permis de créer le Fonds Bin Zhang-Nui Gensheng, qui vise à commémorer la reconnaissance de la République populaire de Chine par le Canada en 1970, alors que M. Trudeau était premier ministre.

Depuis sa création, 4 bourses de 10 000 dollars ont été offertes en 2018.

Réaffectation possible

La convention formalisant le don précise qu’une réaffectation des fonds est possible, « advenant des changements ou des développements importants » qui empêchent l’atteinte des buts visés avec le financement.

« Alors, le comité exécutif de l’UdeM, en accord avec les donateurs ou leurs représentants, affectera le Fonds à la réalisation de projets de l’UdeM en accord avec les objectifs premiers du Fonds », indique le document.

La semaine dernière, la quasi-totalité du conseil d’administration de la Fondation Trudeau ainsi que sa présidente-directrice générale ont démissionné dans la foulée d’allégations d’ingérence étrangère, alimentée par un reportage indiquant que le gouvernement chinois a offert aux deux donateurs de les rembourser.

Selon le Globe and Mail, qui attribue ces informations au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), l’offre du gouvernement chinois s’inscrivait dans une opération visant à influencer M. Trudeau.

En 2016, le premier ministre Justin Trudeau avait déjà dû se défendre d’avoir offert un accès privilégié à des donateurs du PLC lors d’une soirée où M. Zhang avait été invité.

Les tensions entre le Canada et la Chine se sont exacerbées à partir de décembre 2018, quand deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, ont été arrêtés et détenus arbitrairement par les autorités chinoises jusqu’en septembre 2021.