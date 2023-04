La guerre de Poilievre contre CBC menace sa conquête d’électeurs au Québec

La guerre conservatrice contre la CBC est montée d’un cran. Il ne suffit plus au parti de Pierre Poilievre de vouer de cesser de financer le diffuseur public, dans l’espoir qu’il mette ensuite la clé sous la porte. Le chef conservateur accuse maintenant la CBC de tous les maux antidémocratiques, afin de galvaniser ses plus fidèles partisans. Mais ce faisant, il court le risque de repousser les électeurs qu’il doit pourtant convaincre s’il veut espérer une victoire électorale. Et ce, notamment au Québec.

Clarifions d’abord le choix des mots. Le réseau CBC s’est vu accoler par Twitter l’étiquette de « média financé par le gouvernement ». Ce qui n’est pas faux. Mais le réseau social stipule en outre, dans sa définition de ce libellé, que ces médias ont un « contenu éditorial susceptible d’être influencé à des degrés divers par ce gouvernement ». Ce qui est erroné.

En demandant à Elon Musk d’agir en ce sens, Pierre Poilievre a fait valoir qu’il devait « protéger les Canadiens contre la désinformation et la manipulation de la part de médias d’État ». Une fois l’étiquette apposée, il a gazouillé que, « maintenant, les gens savent que c’est de la propagande pro-Trudeau, pas des nouvelles ». Comme si la CBC était l’équivalent d’un organe de presse relevant d’un État autoritaire. Ce qui, encore là, est faux.

Le Parti conservateur promet depuis longtemps de sabrer le budget du diffuseur public anglophone. Certains gestes posés par la direction de la CBC n’ont pas aidé sa cause. Mais entre proposer de revoir le financement d’un réseau public et le taxer de propagande partisane, il y a un pas qui n’avait jusqu’ici jamais été franchi. Avant l’entrée en scène de Pierre Poilievre.

Le chef prétend enfin ne s’en prendre qu’à la CBC et vouloir épargner Radio-Canada. Ses accusations sont toutes soigneusement prononcées et rédigées en anglais uniquement. Mais tant CBC que Radio-Canada ont cessé leurs activités sur Twitter, le réseau francophone sentant tout autant sa crédibilité minée par l’étiquette réclamée par le chef conservateur.

Pierre Poilievre a beau tenter de ménager le Québec — et ses élus québécois —, la réalité l’a vite rattrapé. Et la malaise au sein de son caucus québécois en témoigne.

Le Québec, électorat distinct

Les élus conservateurs du Québec se sont faits discrets depuis une semaine, notamment les anciens journalistes Gérard Deltell et Dominique Vien. On comprend à ce silence qu’aux yeux des neuf élus, s’attaquer à la CBC n’est pas la priorité pour reprendre les rênes du gouvernement.

Le sondeur David Coletto notait, sur Twitter, que seuls 22 % des Canadiens consultent cette plateforme au quotidien. Peu d’entre eux constateront donc que CBC et Radio-Canada en sont disparus.

Une étude de Maru Public Opinion révélait cependant, l’automne dernier, que plus de 80 % des Canadiens consomment de l’information au quotidien. Un nombre important d’électeurs potentiels qui verront donc le chef conservateur associer le diffuseur public à un organe de propagande russe ou chinois. Et qui verront Justin Trudeau, comme ses homologues bloquiste et néo-démocrate, accuser M. Poilievre de s’attaquer « à la culture, à l’identité, au journalisme indépendant » et à « l’information locale ».

Car quoi qu’en dise M. Poilievre, couper les vivres de CBC ne serait pas sans conséquences pour Radio-Canada. Les deux diffuseurs publics partagent beaucoup de ressources (immobilières, matérielles, journalistiques). M. Poilievre ne s’aide pas en refusant d’expliquer de quelle façon il s’y prendrait pour cesser d’en financer un tout en continuant de financer l’autre.

Alain Saulnier convient que, « théoriquement », Radio-Canada pourrait survivre seul, mais y « perdrait beaucoup ». À l’époque où il y était directeur général de l’information, le service français recevait 40 % des fonds fédéraux, et le service anglais les 60 % restant. Ce financement fédéral représentait environ 60 % des fonds du diffuseur, en plus de revenus publicitaires et commerciaux.

« Je suis très inquiet si jamais [la fin du financement de la CBC] devait arriver, parce qu’on va nécessairement affaiblir la contribution du service public, de l’information et, surtout, du journalisme international et d’émissions comme Enquête », déplore M. Saulnier.

Pierre Poilievre devrait se rappeler que son ancien patron Stephen Harper avait dénigré, en 2008, les artistes se plaignant de compressions de 45 millions de dollars par son gouvernement. Ses commentaires, « in english only » également, lui avaient néanmoins coûté sa majorité.

M. Saulnier note que les diffuseurs publics font les frais de partis politiques dans plusieurs pays occidentaux. Il déplore qu’au Canada, Pierre Poilievre soit allé plus loin, avec un « discours trumpiste, libertarien », alléguant que le service public est nécessairement favorable au gouvernement, et doit donc être fermé. Une stratégie « de basse partisanerie » que M. Saulnier juge « odieuse ».

Le chef conservateur commet par ailleurs une erreur stratégique, de l’avis de l’ancien stratège Rodolphe Husny. « Il encaisse une victoire immédiate, en montrant à ses militants qu’il livre la marchandise. Mais il vient de repousser certains électeurs au centre, qui seraient susceptibles de voter pour lui, car fatigués de Justin Trudeau. » En faisant les manchettes au sujet de CBC et Twitter, M. Poilievre éclipse aussi quelques jours le dossier de l’ingérence chinoise qui hantait pourtant le gouvernement libéral depuis des semaines. « Il détourne les projecteurs », s’étonne M. Husny.

Cette hantise de CBC n’est pas sans contradictions. Pierre Poilievre et ses troupes ont passé la période des questions mardi à accuser Justin Trudeau d’avoir manqué de sensibilité en passant les Fêtes de Noël chez un richissime ami en Jamaïque — sans jamais mentionner que la nouvelle a été révélée… par Radio-Canada et CBC.

Les conservateurs prédisent qu’ils n’ont pas grands votes à perdre en s’en prenant ainsi au diffuseur public, qui n’est pas aussi apprécié au Canada anglais que son penchant francophone. Reste à voir si les enflures verbales de leur chef — qui a traité Justin Trudeau de traître à la solde de la Chine, avant de qualifier la CBC d’« arme de propagande du Parti libéral » — seront aussi considérées comme secondaires. Ou si Pierre Poilievre commence à aller un peu trop loin aux yeux d’électeurs dont il a grandement besoin pour élargir sa base de convaincus.