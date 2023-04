Le NPD s’opposerait à toute loi de retour au travail des fonctionnaires

En cas de grève de la fonction publique fédérale, qui risque d’être déclenchée dès mercredi, le gouvernement Trudeau peut oublier son partenaire néodémocrate s’il entend forcer un retour au travail, prévient le chef Jagmeet Singh.

« Je lui ai dit [au premier ministre Justin Trudeau] : “vous ne pouvez jamais compter sur nous pour un vote sur le retour au travail”. On a déjà dit que c’est quelque chose qu’on ne va jamais appuyer », a précisé M. Singh lors d’un point de presse à Ottawa, mardi matin.

Même dans le scénario hypothétique où le gouvernement ferait de cette question un vote de confiance au Parlement dans l’avenir, le Nouveau Parti démocratique (NPD) s’y opposerait, a prévenu le chef du quatrième parti aux Communes.

Le NPD s’est pourtant entendu l’an dernier avec le Parti libéral du Canada pour le maintenir au pouvoir jusqu’en 2025, et de voter avec le gouvernement lors de tous les votes importants. En théorie, cela inclut ceux lors desquels le gouvernement met la confiance du Parlement en jeu, c’est-à-dire ceux qui risquent de plonger le pays dans une campagne électorale.

Jagmeet Singh, qui affiche sa sympathie envers les revendications des fonctionnaires fédéraux, soutient avoir déjà prévenu son partenaire libéral que cette clause de l’entente exclut spécifiquement toute loi forçant un retour au travail.

« On a dit dès le commencement des négociations [que] ce n’est pas sur la table. […] Ce n’est pas acceptable pour nous. Nous sommes le parti des travailleurs, on appuierait jamais un tel projet de loi », a-t-il précisé.

Puisqu’il se trouve en situation minoritaire, le gouvernement libéral à Ottawa doit obtenir l’appui d’au moins un parti d’opposition pour faire adopter tout texte de loi.

Grève possible dès mercredi

Le principal syndicat représentant les fonctionnaires fédéraux, l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), menace le gouvernement de déclencher une grève dès le mercredi 19 avril, si aucune entente n’est conclue avant 21 h mardi.

Les discussions avec le gouvernement fédéral se poursuivaient toujours mardi après-midi. « Je vais m’assurer que les deux parties à la table de négociation continuent leur travail avec beaucoup d’intensité pour pouvoir résoudre cette question-là », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau, mardi.

Côté gouvernemental, les négociations sont menées par le Conseil du Trésor du Canada. Sa présidente, la députée Mona Fortier, n’a pas exclu d’emblée une loi de retour au travail en cas d’échec des négociations.

« Présentement, nous sommes en négociations. Nous sommes en train d’être à la table. Donc lorsque nous allons avoir les éléments négociés, nous pourrons partager avec les médias et le public où on s’est arrêté. Tout change, à toutes les heures », a-t-elle indiqué au Devoir en fin d’après-midi mardi, à quelques heures de l’ultimatum posé par le syndicat.

Difficultés en vue pour la saison des impôts

L’AFCP représente 120 000 fonctionnaires oeuvrant dans les différents ministères fédéraux, et 35 000 syndiqués de l’Agence du revenu du Canada (ARC). En cas de grève en pleine saison des impôts, il est possible que le traitement des déclarations de revenus prenne du retard et que les contribuables n’arrivent pas à joindre l’ARC par téléphone, prévient le syndicat. Les négociations achoppent principalement sur les questions des salaires et du télétravail.

La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, a précisé qu’un « plan de contingence » est en place pour se préparer à la grève. Selon le syndicat, environ 1500 syndiqués de l’Agence du revenu sont considérés comme essentiels, et ne pourront pas s’absenter de leur poste.

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a lui aussi assuré que les opérations de son ministère ne seront pas à l’arrêt, et qu’un petit contingent d’employés se chargera de traiter les dossiers d’immigration les plus urgents.

En vertu de l’entente entre le Parti libéral et le NPD, le gouvernement s’est engagé à déposer d’ici la fin de 2023 un projet loi pour interdire les « briseurs de grève » pour les employés de juridiction fédérale. Une loi semblable existe déjà au Québec.