L’élargissement de l’Entente sur les tiers pays sûrs sera «difficile» à appliquer

L’élargissement de l’Entente sur les tiers pays sûrs, qui consacre la « fermeture » du chemin Roxham, pourrait s’avérer ardu à mettre en place et périlleux pour les migrants, révèle un document officiel qui en chiffre les coûts à 61,5 millions de dollars sur 10 ans.

Ottawa admet aussi que les changements imposent des pressions et des « défis » à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et à la police locale. Les coûts de l’élargissement sont en grande partie liés au traitement des demandes.

Le 24 mars dernier, Ottawa et Washington ont rendu public un nouveau protocole sur la frontière commune, quelques heures avant son entrée en vigueur réelle, prévue à minuit la même nuit. En vertu de ce protocole, l’Entente s’applique maintenant à l’entièreté de la frontière. Une personne qui passe par une voie d’entrée irrégulière pour demander l’asile, dont le chemin Roxham, peut donc être refoulée vers les États-Unis, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Jusqu’à maintenant, le gouvernement fédéral et la GRC ont refusé de donner plus de détails sur la manière concrète de mettre en oeuvre la nouvelle entente. Trois semaines après l’annonce officielle faite en grande pompe lors de la venue du président américain, Joe Biden, c’est dans le changement réglementaire publié mercredi dans La Gazette du Canada qu’on apprend ces détails.

« Les modifications réglementaires pourraient toutefois imposer des pressions sur les ressources de la GRC », est-il d’abord écrit, à cause des nouvelles voies migratoires qui pourraient apparaître. On lit ensuite : « Il sera difficile pour la GRC d’appliquer systématiquement le Règlement étant donné l’étendue et le relief du paysage canadien, les défis posés par les terres autochtones et privées, ainsi que les limitations des moyens technologiques existants à la frontière (par exemple capteurs et caméras). »

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada n’annonce pas d’investissements qui aideraient le corps de police à faire face à ces pressions. Le texte réglementaire indique toutefois que la GRC recevra des fonds liés à « des initiatives plus vastes visant à remplacer et à moderniser l’équipement de renseignement, de surveillance et de reconnaissance ». Une nouvelle équipe multidisciplinaire doit aussi déterminer les besoins technologiques pour ces opérations de sécurité à la frontière.

Si elle découvre des secteurs « à risque élevé », les autorités pourront procéder à une réaffectation des ressources existantes afin de ne pas « détourner les ressources policières ».

Un défi de longue date

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement libéral admet qu’une tentative de sceller la frontière serait vouée à l’échec : « Il serait également difficile de faire respecter les lois sur 9000 kilomètres de frontière. Ce serait pratiquement impossible », avait notamment affirmé Ralph Goodale devant le Comité de l’immigration en 2018, alors qu’il était ministre de la Sécurité publique.

Le signataire américain de l’entente initiale de 2002, Gene Dewey, a lui aussi affirmé dans une récente entrevue au Devoir qu’il aurait été « bureaucratiquement gênant » d’inclure toute la frontière, car ni le Canada ni les États-Unis n’étaient « équipés » du point de vue des fonctionnaires pour prendre en charge les arrivées. Le traité aurait été ainsi « irréaliste », a-t-il dit.

Qu’est-ce qui a changé depuis lors ? C’est notamment « la confiance » et la « couverture médiatique négative » qui sont citées comme contexte justifiant la négociation d’un protocole additionnel. La saturation des capacités administratives de traitement des demandes d’asile n’est en revanche pas mentionnée.

Les arguments de confiance et de couverture médiatique négative « ne devraient pas justifier un changement ayant un tel impact dans la vie des gens », selon Adèle Garnier, professeure de géographie à l’Université Laval et spécialiste des migrations. Ces explications contextuelles sont « une justification politique à une solution expéditive de régler le problème », indique-t-elle.

Le principe du tiers pays sûr est beaucoup plus contesté que ce qu’Ottawa laisse entendre dans ce texte, ajoute-t-elle. Mme Garnier rappelle que la Cour suprême doit d’ailleurs rendre une décision sur l’Entente bientôt.

Autres répercussions prévues

La santé et la sécurité des demandeurs d’asile pourraient être mises à risque par ce nouvel élargissement, reconnaît le gouvernement. Une personne déterminée à entrer et ne faisant pas partie des exceptions prévues à l’entente pourrait tenter de « traverser la frontière dans des régions plus éloignées et de ne pas se faire détecter jusqu’à ce qu’[elle] puisse présenter une demande d’asile », c’est-à-dire après 14 jours.

« Les modifications imposeront des coûts » aux migrants, détaille aussi le texte, par exemple dans le cas du recours à des « passeurs de clandestins ».

Plusieurs avocats en immigration, des groupes de défense des droits des migrants ainsi que des élus de l’opposition à Québec ont déjà évoqué des arguments semblables.

En termes d’avantages, c’est au conditionnel qu’on émet l’hypothèse d’une réduction du nombre de demandeurs d’asile : « Les modifications réglementaires devraient également profiter aux Canadiens en réduisant potentiellement le nombre d’arrivées irrégulières », y est-il écrit.

Ottawa ignore toutefois dans quelle mesure cette réduction se fera, celle-ci étant « largement inconnue ». L’ampleur de la diminution du nombre de demandeurs d’asile « ne peut être estimée ».

Les personnes qui arrivent par avion ou qui se trouvent déjà sur le territoire avec d’autres types de visas (de visiteur ou d’études, par exemple) continuent à pouvoir demander l’asile. Au Québec, en 2022, le tiers des demandeurs d’asile n’étaient pas passés par Roxham.

Le texte du changement réglementaire mentionne aussi qu’une diminution permettrait de « réduire les pressions » sur tous les ordres de gouvernement, notamment celles qui s’exercent sur les services comme le logement provisoire. Le premier ministre François Legault a évoqué à maintes reprises que le Québec avait « dépassé sa capacité d’accueil », notamment en matière d’hébergement temporaire.

