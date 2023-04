Justin Trudeau rencontrera mardi son homologue ukrainien Denys Shmyhal

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, doit rencontrer son homologue ukrainien à Toronto mardi matin.

On s’attend à ce que le premier ministre d’Ukraine, Denys Shmyhal, remercie le Canada pour son soutien à son pays, tout en faisant pression pour obtenir plus d’aide sous forme d’armes et d’argent.

Le Canada a versé des milliards de dollars en aide économique et militaire à l’Ukraine depuis que le pays a été envahi par la Russie en février 2022. Cela comprend un prêt de 2,4 milliards $ annoncé dans le budget fédéral du mois dernier, ainsi que des chars, des véhicules blindés et des munitions.

La visite du premier ministre Shmyhal intervient alors que des informations laissent entendre que l’armée ukrainienne prépare une offensive de printemps visant à repousser les forces russes de l’est du pays.

La visite coïncide également avec la fuite apparente de documents secrets américains sur les réseaux sociaux détaillant les capacités et les pertes militaires ukrainiennes et russes pendant la guerre.

Lors de la rencontre de mardi, le premier ministre Trudeau sera accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand.