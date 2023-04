Québec et Ottawa parlent (presque) la même langue

La nouvelle Loi sur les langues officielles (LLO) obligera la plupart, sinon toutes les entreprises sous réglementation fédérale au Québec à se conformer à l’« esprit » de la loi 96. C’est du moins le pari du gouvernement de François Legault.

« On fait entrer l’esprit de la Charte de la langue française dans la Loi sur les langues officielles canadienne », s’est d’ailleurs félicité le ministre québécois de la Langue française, Jean-François Roberge, confirmant une entente avec Ottawa sur cette question.

Après avoir négocié pendant plusieurs mois, Québec et Ottawa ont fini par conclure une « entente », après quoi le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau a déposé — et fait adopter à l’unanimité — une série d’amendements pour harmoniser le régime linguistique du fédéral avec celui du Québec, modifié l’an dernier par l’adoption de la loi 96.

« On comprend que l’objectif est qu’il n’y ait pas de litige » entre Québec et Ottawa, analyse Guillaume Rousseau, directeur de programme à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et expert en droit linguistique.

Qu’à cela ne tienne, soutient l’avocat Julius Grey, déjà impliqué dans une poursuite contre la loi 96, « il va y avoir des contestations ». L’expert en droit constitutionnel partage la lecture du gouvernement du Québec sur C-13, mais il y voit une foule de problèmes. « C’est tout simplement enlever des droits aux Anglo-Québécois », soutient-il, avant d’offrir ses services à ceux qui voudront traîner le fédéral en justice pour avoir modifié la LLO.

En pratique, la dernière version du projet de loi C-13, tel qu’amendé il y a une semaine à l’étape de son étude devant un comité parlementaire, permet aux entreprises privées sous réglementation fédérale de se soustraire aux lois linguistiques québécoises. Or, l’intérêt devient limité puisque la loi canadienne comprendrait désormais des obligations semblables à celles de la charte québécoise de la langue française.

Le Devoir a procédé à une analyse comparée de la seconde partie du projet de loi C-13, qui crée une loi « sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale » et de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (loi 96). De nombreuses similitudes — et quelques différences — ont émergé des portions touchant les entreprises privées à charte fédérale : transporteurs aériens et ferroviaires, banques et autres compagnies de radio et de télédiffusion.

Pour les consommateurs et pour les employés

Le projet de loi fédéral C-13, tout comme la Charte de la langue française, confère le droit de travailler en français au Québec, comme d’être supervisé et de recevoir toute documentation dans cette langue. D’autre part, les deux lois protègent les consommateurs souhaitant être servis en français.

Or, la loi fédérale ne mentionne pas qu’il s’agit de « droits linguistiques fondamentaux », comme le précise son pendant québécois. On parle plutôt de « droits linguistiques [qui] doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet ». Il s’agit d’une distinction « peut-être plus symbolique qu’autre chose », selon Guillaume Rousseau, mais qui peut trouver une importance sur le plan politique.

Avant C-13, au fédéral, seules les organisations gouvernementales et certaines anciennes sociétés d’État, comme Air Canada, ou le Canadien National (CN), avaient des obligations linguistiques en vertu de la Loi sur les langues officielles.

Comité de « promotion » plutôt que de « francisation »

La loi fédérale obligera par ailleurs les entreprises privées à mettre sur pied un « comité ayant pour mandat d’appuyer la haute direction de l’entreprise […] dans la promotion et l’usage du français ». Ce comité a l’objectif d’élaborer des « programmes » qui permettront de généraliser l’usage du français dans les bureaux de la compagnie.

Dans la Charte de la langue française, il est demandé de ces entreprises qu’elles forment un « comité de francisation composé d’au moins six personnes ». Celui-ci voit à la rédaction d’un « programme de francisation » ayant pour but d’augmenter l’usage du français parmi les employés et les hauts dirigeants, et de « généraliser » l’utilisation de la langue de Molière dans les communications internes.

Un commissaire au lieu d’un office

Au fédéral, on prévoit un mécanisme de respect du français bien différent de l’accompagnement des entreprises qu’offre l’Office québécois de la langue française. Ce rôle est plutôt confié au commissaire aux langues officielles, dont le mandat s’étendra désormais aussi au privé.

Contrairement à l’OQLF, le commissaire ne peut mener des enquêtes de sa propre initiative, mais plutôt agir après la plainte d’un employé ou du public. Il n’aura pas directement le pouvoir de mettre les entreprises privées à l’amende. L’agent du Parlement a pour tâche d’essayer de trouver une solution avec l’entreprise, et ultimement de formuler une ordonnance. Il devra toutefois la faire respecter en passant par le Conseil canadien des relations industrielles, pour les plaintes d’employés, ou la Cour fédérale, pour celles de consommateurs.

Grandes et moyennes entreprises

En modifiant la Charte de la langue française en 2022, l’ex-ministre de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, a fait en sorte d’étendre les dispositions de la loi 101 aux entreprises de compétence fédérale comptant de 25 à 49 employés, au lieu du « 50 et plus » qui prévalait jusque-là.

Le projet de loi fédéral ne précise pas les limites d’application de la Loi sur les langues officielles ; ce détail sera décidé par règlement. Celui-ci devrait cependant être harmonisé avec les règles en vigueur au Québec, mais serait différent pour d’autres provinces.

Aussi hors Québec

Le projet de loi C-13 devrait aussi s’appliquer au-delà du territoire québécois, et donc de l’autorité de la Charte de la langue française. Après le Québec, C-13 doit ainsi par la suite généraliser l’usage du français dans toute entreprise sous réglementation fédérale située dans une « région à forte présence francophone ».

Les régions visées ne sont pas précisées dans le texte législatif. Le gouvernement se donne deux ans après l’entrée en vigueur de la loi au Québec pour les choisir, par règlement. L’expert en droit linguistique Guillaume Rousseau s’attend à ce qu’il s’agisse de zones proches du Québec, comme Ottawa, l’Est ontarien ou l’Acadie. « C’est un gain majeur, commente-t-il. Ça va couper l’argument que la protection du français au Québec nuit aux francophones hors Québec. »

La loi linguistique fédérale exclut toutefois le secteur des télécommunications, et Ottawa se réserve le droit d’exempter des entreprises « pour toutes raisons ». Québec fait aussi des exceptions, par exemple, pour les tournages de films américains.

Affichage public

Depuis 1977, la loi 101 impose un paquet d’obligations aux entreprises qui affichent en territoire québécois. La Charte de la langue française demande que « l’affichage public et la publicité commerciale » se fassent en français. Si une autre langue apparaît, le français doit tout de même y être inscrit de manière « nettement prédominante ».

Au contraire, la loi C-13 ne comporte pas de consigne précise sur l’affichage public, hormis le principe général voulant que la communication avec les employés et les clients doive comprendre une version française. Cela n’empêche pas l’usage aussi de l’anglais ou d’autres langues.