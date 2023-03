Un compromis Québec-Ottawa dans la loi fédérale sur les langues officielles

Ottawa ne forcera finalement pas les entreprises de compétence fédérale à se plier à la Charte québécoise de la langue française. Le gouvernement libéral a déjoué vendredi le front commun de l’opposition en modifiant son projet de loi sur les langues officielles à la satisfaction de Québec.

Ce sont finalement des négociations entre les gouvernements du Québec et du Canada qui ont court-circuité le projet du Bloc québécois. Avec l’appui du Parti conservateur du Canada, ce parti proposait d’empêcher toute entreprise sur le territoire québécois à se soustraire à la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, mieux connue sous son surnom de « loi 96 ».

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a coupé court au projet vendredi.

« On a été mis au courant qu’il y a une belle collaboration entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada sur cette question. On veut respecter cette collaboration », a indiqué l’élue néodémocrate Niki Ahston, dont le vote était déterminant au Comité permanent des langues officielles.

Elle s’est plutôt rangée vendredi derrière une nouvelle proposition libérale de compromis concernant le projet de loi C-13, une réforme de la Loi sur les langues officielles (LLO) qui crée aussi une loi sur le français au sein des entreprises privées de compétence fédérale. Le NPD, comme tous les autres partis de l’opposition, avait plutôt promis d’appliquer la Charte québécoise de la langue française à ces entreprises.

Puisque l’opposition est majoritaire au comité, le Parti conservateur, le Bloc québécois et le NPD pouvaient s’entendre pour faire front commun et forcer des modifications au projet de loi à l’étape de son examen article par article. Vendredi était la dernière réunion où pouvaient être débattus les nombreux amendements proposés.

Tel qu’adopté en comité, C-13 permettrait aux entreprises de juridiction fédérale de choisir entre le régime linguistique du Québec et celui d’Ottawa. Or, la grande majorité de ces entreprises se sont déjà pliées à la loi québécoise ces derniers mois, à l’image d’Air Canada et du Canadien National.

Les libéraux changent la loi

Au lieu de laisser les partis d’opposition retirer ce choix aux entreprises, le Parti libéral du Canada est passé à l’offensive vendredi. Le secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles a dévoilé une série de modifications de dernière minute au texte du projet de loi C-13 qui promet de rendre la loi fédérale aussi contraignante que la loi québécoise.

« Les amendements [du Parti libéral du Canada] démontrent que le régime fédéral peut être équivalent à celui du Québec en ce qui a trait à la protection du français. Les deux régimes peuvent exister en collaboration », a expliqué le député libéral franco-ontarien Marc Serré vendredi.

En vertu de ces modifications, acceptées à l’unanimité, les entreprises de compétence fédérale au Québec « et dans les régions à forte présence francophone » seraient soumises à des obligations envers leurs employés. Ces derniers auront le droit de travailler et d’être supervisés en français, ainsi que de recevoir la documentation de leur travail dans cette langue. Les employeurs à charte fédérale devront justifier l’exigence de la maîtrise d’une autre langue que le français.

Deux sources bien au fait du dossier ont confirmé au Devoir que des négociations de dernière minute entre le gouvernement Legault et la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, ont mené à cette position de compromis. Le Québec est satisfait puisque C-13 devient cohérent avec son projet de franciser les entreprises de 25 à 49 employés, tout en donnant un coup de pouce aux communautés francophones hors Québec.

« Je suis content des progrès qu’on a faits », a réagi le député du Bloc québécois Mario Beaulieu au sortir du comité parlementaire.

L’élu montréalais était visiblement déçu que sa proposition d’appliquer intégralement la « loi 96 » aux entreprises à charte fédérale ait été battue. Il a été le seul élu à ne pas applaudir la fin de l’étude de C-13, et n’a pas voulu dire si son parti allait voter en faveur du texte en troisième lecture au Parlement.

Québec satisfait

« [Ça fait] depuis mon assermentation que C-13 est sur le dessus de ma pile à mon bureau », a affirmé le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, en entrevue au Devoir vendredi.

« Quand je suis arrivé l’automne passé, la version de la loi qui était débattue, ce n’était pas acceptable pour le Québec. »

L’élu de la Coalition avenir Québec qualifie l’accord trouvé avec Ottawa de « gagnant-gagnant-gagnant » — pour Québec, pour Ottawa et pour les communautés francophones hors Québec. « Ça s’appliquera au Québec, mais aussi dans les zones à forte présence francophone à l’extérieur du Québec », a-t-il dit.

Selon M. Roberge, les entreprises fédérales de 25 à 49 employés, qui devaient s’inscrire d’ici 2025 à l’Office québécois de la langue française, devront toujours le faire, « parce que la Charte de la langue française s’applique sur le territoire québécois et ne prévoit pas un choix ». Les amendements déposés jeudi soir à la LLO constituent cependant une « avancée » historique, a-t-il soutenu.

« On fait entrer l’esprit de la Charte de la langue française dans la Loi sur les langues officielles canadienne », a-t-il résumé.

Le front commun des partis d’opposition avait déjà réussi ces derniers mois à modifier légèrement le texte du projet de loi C-13 à la satisfaction de Québec. Par exemple, une motion du Bloc québécois avait ajouté une référence à la Charte de la langue française du Québec dans son préambule. Une autre avait précisé que les francophones hors Québec et les anglophones du Québec « ont des besoins différents » quant à leur développement.

Ces ajouts avaient choqué des députés libéraux anglophones du Québec, en premier lieu le député de Mont-Royal, Anthony Housefather, qui a carrément menacé de s’opposer au projet de loi de son gouvernement. Le député libéral Marc Garneau, qui a quitté le politique en mars, ainsi que le ministre montréalais Marc Miller ont aussi critiqué les changements forcés par l’opposition.

M. Housefather a même tenté de modifier le texte de C-13, que son parti venait tout juste de changer, à la dernière minute vendredi. Ses propositions d’inclure des garanties pour les travailleurs anglophones du Québec ont été rejetées.

Le député conservateur Joël Godin a aussi tenté de modifier le projet de loi C-13 pour faire en sorte de nommer un prochain gouverneur général du Canada qui maîtrise tant l’anglais que le français. L’amendement a été jugé irrecevable puisque la nomination du gouverneur général relève de la prérogative du roi. M. Godin a ensuite tenté de forcer le bilinguisme du lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, sans plus de succès.

Avec François Carabin et Florence Morin-Martel