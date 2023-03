Financement «bouclé» pour la ligne bleue et le tramway

Le gouvernement fédéral débloque in extremis des fonds qui permettront d’éviter que les projets de prolongement de la ligne bleue du métro à Montréal et de tramway à Québec soient « compromis ». Ottawa et Québec ont conclu une entente lundi, à quelques jours seulement de la date butoir.

L’accord bilatéral libère une enveloppe de 2,7 milliards de dollars prévue au Programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). Le gouvernement de François Legault avait jusqu’au 31 mars pour mettre la main sur ces sommes. Sans quoi elles seraient restées gelées à Ottawa. « Les assouplissements obtenus du fédéral sont des belles avancées », s’est réjoui le ministre québécois responsable des Infrastructures, Jonatan Julien, dans un gazouillis publié lundi.

La conclusion d’une entente servira à concrétiser le nouveau tronçon de la ligne bleue du métro vers Anjou. Elle « boucle » aussi le financement du tramway de Québec, a indiqué au Devoir une source fédérale bien au fait du dossier.

Sans accord, « le projet [de tramway] aurait pu être compromis, étant donné l’importance de la contribution en jeu. Même chose pour le projet de ligne bleue à Montréal », a écrit le cabinet du ministre Julien — aussi responsable de la région de la Capitale-Nationale — dans un échange de courriels.

Selon les dernières estimations, le prolongement de la ligne bleue du métro coûtera 6,4 milliards de dollars aux contribuables. Avant les dépassements de coûts anticipés par la Ville de Québec, la facture du tramway atteignait 4 milliards.

« Des dizaines de communautés à travers le Québec bénéficieront de cette collaboration », a écrit le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités sur Twitter lundi. « Une excellente nouvelle », a renchéri la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le PIIC prévoit 33,5 milliards de dollars pour la construction de projets de transport collectif et d’infrastructures vertes et communautaires, notamment. Il ne pourrait pas servir au développement de nouvelles routes comme le troisième lien entre Québec et Lévis, a affirmé notre source au gouvernement de Justin Trudeau.

La date limite pour négocier un accord avec Ottawa sur l’allocation des fonds du PIIC avait été devancée de 2025 à 2023 dans le dernier budget fédéral, en avril 2022.