Quoi attendre du budget fédéral?

Une semaine jour pour jour après le dépôt du budget du gouvernement du Québec, c’est à Ottawa de se prêter à l’exercice. La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, a déjà donné quelques indices concernant la teneur du prochain document budgétaire qu’elle déposera mardi. Voici quelques éléments à surveiller.

Économie verte

Le budget devrait contenir des mesures pour tenter de faire contrepoids au fameux Inflation Reduction Act des États-Unis, qui contient des centaines de milliards de dollars en investissements pour les technologies propres, notamment dans le secteur des batteries et des véhicules électriques — et qui constitue donc une menace pour la compétitivité du Canada en la matière.

Entre autres, le fédéral est sur le point de se tailler un rôle plus important dans la politique de l’électricité, en s’engageant à de nouvelles dépenses pour aider à moderniser les réseaux électriques du pays et à étendre leur capacité, a appris le Globe and Mail.

Aide ciblée pour les plus démunis

Dans le contexte économique actuel, que Chrystia Freeland décrit comme une « période turbulente », le gouvernement fera attention de ne pas « jeter de l’huile sur le feu » de l’inflation, a-t-elle prévenu en point de presse la semaine dernière. De l’aide « ciblée » est toutefois à prévoir.

Selon les informations de CBC News, le budget fédéral comprendrait une mesure d’« aide pour l’épicerie » destinée aux Canadiens à faible revenu, grâce au crédit pour la TPS. Le coût global de cette mesure devrait être de plus de 2 milliards de dollars et bénéficierait à 11 millions de foyers.

Santé

Le budget fédéral devrait refléter les récentes ententes conclues avec les provinces sur les transferts en santé. En février, Ottawa a annoncé qu’il dépenserait 198,6 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie en santé — dont 46,2 milliards en nouveau financement.

Le fédéral a aussi prévenu qu’il entendait retrancher 76 millions de dollars à sept provinces à qui il reproche de facturer des services d’imagerie diagnostique en santé, dont 42 millions au Québec.